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猜一猜封箱是哪个行业年终休息的术语 10月24日蚂蚁庄园最新答案

2021-10-24 08:29 · 稿源：站长之家

2021年10月24日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于封箱的，问题是“猜一猜封箱是哪个行业年终休息的术语?”这个封箱很多人都没听说过，那么封箱到底是哪个行业的术语呢?下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。

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猜一猜封箱是哪个行业年终休息的术语10月24日蚂蚁庄园最新答案

今天问题:猜一猜封箱是哪个行业年终休息的术语

A、戏曲

B、医药

正确答案:戏曲

封箱是京剧等戏班的旧俗。 指戏班年终休息。 每年农历12月中旬以后， 例行封箱典礼，稍提前亦可。

这无非为忙碌一年，当此改岁之时，大家稍事休息，且年关在即，诸事也要张罗。封箱之后，必须祭祖师，名曰祭神。是日，由戏园恭抬祖师至饭庄，路间用乐器前引，大致唢呐二人，单皮一人，齐钹一人。到饭庄后，全班烧香行礼，礼毕聚餐，饭毕送驾。仍用原乐器前引，将祖师抬回原处，礼毕。封箱之后，便不再演戏， 将各种演出用具整理归箱， 贴上“封箱大吉”的封条， 至来年“开台”以前， 不得再开箱。

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