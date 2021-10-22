传闻2022年MacBook Air将配备Mini-LED显示屏

站长之家（ChinaZ.com）10月22日 消息:据DigiTimes报道，苹果的下一代MacBook Air将配备mini-LED 显示屏，并于2022年推出，并可能为MacBook Air提升200万的销量。

最新报告援引行业消息人士的话称，苹果可能为配备13.3英寸显示屏的MacBook Air采用 mini-LED屏幕，传闻该设备将于2022年推出。预计新的 mini-LED 型号明年将使MacBook Air的出货量增加约200万台。报告补充说，11英寸iPad Pro也有可能在2022年采用 mini-LED 显示屏。

这一说法是在14英寸和16英寸 MacBook Pro机型推出之后提出的，这两款机型都配备了MacBook上的首款mini-LED显示屏，苹果将其设计为Liquid Retina XDR显示屏。Mini-LED的MacBook Air的传言已经出现有一段时间

苹果现在将mini-LED技术用于其一系列高端设备，包括 Pro Display XDR、12.9英寸iPad Pro以及14和16英寸 MacBook Pro。MacBook Air 上的Mini-LED将是苹果产品阵容的重要一步，因为到目前为止，该技术仅适用于Pro产品。