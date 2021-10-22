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天猫双11茅台将原价投放 每晚8点准时开售

2021-10-22 16:24 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月22日 消息:今天，天猫超市发布公告宣布从今天开始，整个双11期间，53度500ML飞天茅台都以1499元的原价销售，每晚8点准时开售。

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据悉，10月22日，天猫超市预计投放2000瓶飞天茅台，每日平均放量。这意味着，双11期间消费者每天都有一次买原价茅台的机会，用户从今天开始算总共可以尝试21次。

消费者通过淘宝App或者天猫App，点击进入天猫超市后，搜索茅台就可以进入购买页面，每人限购2瓶。

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