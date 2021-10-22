天猫双11茅台将原价投放 每晚8点准时开售

最近，在和品牌、商家聊今年双11时，我们发现，“在抖音做网红，在天猫做品牌”成了很多品牌商的共识。​这个做法，和十年前“全网营销，淘宝成交”有相似的地方，但又不太一样，以前是全网打广告，落脚点是“成交”，但现在是进阶版本，新消费品牌一边在内容平台如抖音、小红书等打造网红，一边在天猫做品牌。