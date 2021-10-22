天猫双11茅台将原价投放 每晚8点准时开售

站长之家（ChinaZ.com）10月22日 消息:今天，天猫超市发布公告宣布从今天开始，整个双11期间，53度500ML飞天茅台都以1499元的原价销售，每晚8点准时开售。
据悉，10月22日，天猫超市预计投放2000瓶飞天茅台，每日平均放量。这意味着，双11期间消费者每天都有一次买原价茅台的机会，用户从今天开始算总共可以尝试21次。
消费者通过淘宝App或者天猫App，点击进入天猫超市后，搜索茅台就可以进入购买页面，每人限购2瓶。
站长之家（ChinaZ.com）10月22日 消息:今天，天猫超市发布公告宣布从今天开始，整个双11期间，53度500ML飞天茅台都以1499元的原价销售，每晚8点准时开售。
据悉，10月22日，天猫超市预计投放2000瓶飞天茅台，每日平均放量。这意味着，双11期间消费者每天都有一次买原价茅台的机会，用户从今天开始算总共可以尝试21次。
消费者通过淘宝App或者天猫App，点击进入天猫超市后，搜索茅台就可以进入购买页面，每人限购2瓶。
最近，在和品牌、商家聊今年双11时，我们发现，“在抖音做网红，在天猫做品牌”成了很多品牌商的共识。这个做法，和十年前“全网营销，淘宝成交”有相似的地方，但又不太一样，以前是全网打广告，落脚点是“成交”，但现在是进阶版本，新消费品牌一边在内容平台如抖音、小红书等打造网红，一边在天猫做品牌。
今日晚20点，天猫双11将正式开启预售。为提醒消费者不要错过预售期，淘宝APP还将分类栏图标更换成了“今晚20点双11抢预售”。
10 月20日， 2021 天猫好房双 11 正式启动。此次活动，天猫好房将携手“天猫双11”全球最大购物节超级IP，首创房地产行业首个“回血双11”计划，并运用超级互动城流量高地，打造一场房地产行业现象级营销盛典。天猫好房“回血双11”计划将成为此次活动的最大亮点。天猫好房回血双 11 活动面向所有参与双十一并有消费行为的用户，共推出 1 万个红包。只要用户参加活动，并在半年内完成一套内地房产的认购及网签，幸运中奖后即可得到
今年天猫双11分为两个阶段售卖。两个售卖期时间分别是11月13日和11月11日。预售时间也分两波进行，消费者预售不用再熬夜，两波预售时间都提前到了晚上20点进行：10月20日晚20点启动第一波预售，11月4日晚20点开启第二波预售。10月18日0点，双11预售活动已抢先上线，组成战队，齐心协力做任务，瓜分最高50万元的奖池。积攒战力值兑换现金红包，更有机会获得1111元的整点惊喜福袋！付预售定金，单单开奖，现金红包。活动地址：天猫双
近日，天猫双11互动游戏项目组首次举办公测，部分媒体和达人参与内测反馈。天猫方面表示，今年的互动游戏规则和玩法大变，和往年有较大区别，将于10月21日零点正式上线。
今晚8点，一年一度的天猫双11正式开启，据了解，今年天猫双11，共计1400万款商品集体打折，其中1000个品牌旗舰店的爆款商品将全部补贴到5折。
今晚8点天猫双11正式开启。据了解，今年天猫双11，共计1400万款商品集体打折。与此同时，本次双11期间将首次推出的淘宝购物车一键分享功能，让朋友之间可以更方便地抄双11作业。
今晚8点，一年一度的天猫双11正式开启，预售不熬夜。据了解，今年天猫双11，共计1400万款商品集体打折，其中1000个品牌旗舰店的爆款商品将全部补贴到5折。双11走到今年已经第十三届了，据天猫副总裁吹雪介绍，双11项目组从7月就开始筹备，并邀请很多消费者反馈意见，希望带给全国消费者一个热闹、实惠、温暖的双11。我们从天猫双11发布会现场了解到，今年双11更加以消费者为本，变”与不变”都以消费者体验为标尺。就拿今晚（10月2
我们从天猫官方获悉，10月20日晚8点，天猫双11预售开启，提前4小时付定金，不用熬夜。今年双11凑单门槛进一步降低：每满200减30，88VIP还能领大额消费券。备受期待的分享购物车”功能也将首次上线，抄作业更方便了。消费者可以买两波：11月1-3日是第一波，11月11日第二波。第一波下单，能提前10天收到货。淘宝天猫双11热门会场淘宝天猫双11优惠力度天猫双11超级红包主会场最高领1111元预售玩法会场每付一笔订单，开一次红包天猫超?
国庆过去了，双十一还会远吗?今天凌晨，天猫正式发布双11种草机。用户打开淘宝，点击逛逛，进入双11种草机，即可提前了解双11商品和优惠信息。
据中国地震台网速报官微，中国地震台网正式测定：10月24日13时11分在台湾宜兰县（北纬24.55度，东经121.80度）发生6.3级地震，震源深度60千米。据..
当老板幸福还是当程序员幸福，也许只有经历过的人才会深有体会。据媒体报道，10月24日是程序员节，360集团创始人、董事长周鸿祎就谈到了自己对程序..
前不久，苹果正式推出了全新一代的MacBook Pro，搭载了最新自研的M1 Max和M1 Pro自研芯片，并且首次在笔记本上引入刘海屏，引起了全球网友的激烈讨..
网易云音乐日前宣布与华为合作，成为首个与鸿蒙生态实现跨设备流转的音乐APP。届时，用户可在所有安装HarmonyOS的华为设备内，实现网易云音乐产品..
在主机游戏名作《最后生还者》的剧集正在拍摄时，另一边也传出游戏公司Epic Game正在组建影视部门，尝试将其当家游戏《堡垒之夜》改编为影视作品。..
业内再次传出苹果将为2022年的MacBook Air带来mini-LED升级。如果你现在想体验这种显示技术是怎么回事，则必须先过渡到2021年的MacBook Pro系列，..
昨日，在线旅游平台去哪儿与华为HamronyOS签署鸿蒙生态合作协议，未来用户只需在搭载HarmonyOS2的手机服务中心搜索“去哪儿旅行”服务卡片，用户点..
小鹏汽车今日在广东肇庆正式举办了第三届1024科技日，重点介绍了小鹏在超级补能、智能辅助驾驶、生态链企业方面的最新进展。..
近二十年是中国经济飞速发展的二十年，也是诸多中国企业高速成长的二十年，其中洽洽作为坚果炒货行业的头部企业，二十年来从瓜子起家，逐渐发展为..
10月23日，蓝湖 C+ 轮融资发布会暨 MasterGo 新品发布会在北京圆满举办。蓝湖宣布完成10亿元 C + 轮融资，成为中国云软件赛道的新晋独角兽，本轮融..
日前，百度电商对外发布《平台技术服务费收费标准调整公告》称度小店将调整平台技术服务费的收费标准，由原标准调整为百分之五。（本平台上全品类..
10月24日程序员节，IT编程在线学习网站慕课网率先开启双11大促活动。今天是广大IT从业者共同的节日，1024作为二进制计数的基本计量单位之一，对于..
9月28日，李书福持股55%的湖北星纪时代科技有限公司与武汉经济技术开发区签署战略合作协议，正式宣布进军手机行业，定位高端智能手机，并整合全球..
据财联社消息，10月24日，小鹏汽车CEO何小鹏在1024”活动日上表示，预计2025年新能源汽车渗透率达到50%。10月20日，小鹏汽车官方宣布，旗下全球首..
10月22日晚间，中国电信发布2021年前三季度报告，这是中国电信8月20日在A股上市后公布的第一份”成绩单该公司报告期内营业收入3265.36亿元，同比增..
10月24日，小鹏汽车1024科技日”召开。在会议上，小鹏汽车官方发布了小鹏汇天第6代飞行汽车官图及部分信息。据悉，第6代飞行汽车预计2024年量产，..
本月底，小米折叠屏旗舰小米MIX FOLD将迎来大版本更新，支持MIUI+功能。可实现和电脑跨屏协作、信息接力、文字接力、图片接力、文件传输等功能。M..
近日，华为在东莞召开了2021开发者大会，在今天举行的关于运动健康战略升级发布会上，华为宣布整合硬件检测技术、软件算法平台与数字健康服务三大..
10月24日，话题#原来还能不花钱坐高铁#登上微博热搜，网友调侃：感觉错失了一个亿。有网友晒出攻略我是最后一个知道不花钱就能坐高铁的人吗？”，..
【TechWeb】即将在下周四正式发布的Redmi Note 11系列，在这个双休日却被Redmi 红米手机官方微博接二连三曝光更多看不见的猛料。这些功能，也许没..