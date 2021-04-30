小米回应手机激活后发现照片 用户账号同时登录另一部手机

近日，河南张先生网购小米10S，激活后发现女子照片事件引发网友关注。明明手机是8月份买的，然而手机里出现的照片最早的拍摄时间是5月。
张先生质疑自己买到了翻新机，而平台方表示不存在翻新情况。
随后，小米方面也对此事做出回应，称产品不存在二次销售问题，出现这个情况是因为用户的小米账号同时登录了另一部手机且云端内容同步。
但张先生却坚称自己没有用别的手机登陆过，也没有泄露过相关密码，愿意为自己的言行负责。事实到底如何?我们等待官方的详细解答。
近日，河南张先生网购小米10S，激活后发现女子照片事件引发网友关注。明明手机是8月份买的，然而手机里出现的照片最早的拍摄时间是5月。
张先生质疑自己买到了翻新机，而平台方表示不存在翻新情况。
随后，小米方面也对此事做出回应，称产品不存在二次销售问题，出现这个情况是因为用户的小米账号同时登录了另一部手机且云端内容同步。
但张先生却坚称自己没有用别的手机登陆过，也没有泄露过相关密码，愿意为自己的言行负责。事实到底如何?我们等待官方的详细解答。
今日，针对“新小米手机出现陌生照片”一事，河南郑州的张先生再次回应称，自己确实有小米云账号，但并没有用别的手机登陆过，也没有泄露过相关密码。手机的自动滑动以及黑屏卡顿问题也没有得到解决。
据媒体报道，近日，来自吉林四平的一名大叔在看到小米授权店的小米”字样后，便进去买小米，不料开后直接给店员给问懵了。从视频中可以看出，大叔进门之后就问你们这儿卖小米啊”，在一名正在打扫卫生的店员恩”了一声后，大叔开口问多少钱一斤”。视频而这时店员似乎有点被问懵了，过了一会才回答道不卖吃的”。大叔听到后才意识到此小米非彼小米，还自言自语道不是卖吃的啊，看到下面那贴着广告的”，随后便转身离去。而店主则表
9月27日，小米Civi正式发布，这是小米继MIX、小米数字系列再度针对年轻人群推出的潮流手机系列。小米Civi产品经理、品牌发言人魏思琪表示：这将是小米最美的手机”。那么，小米Civi究竟用了怎样的新工艺才能拥有如此高颜值？今日，比亚迪电子表示，作为小米玻璃背板的主力供应商，采用自主研发设计的双膜双镀复合工艺，实现多种颜色叠加的渐变效果。弥补了单层膜片常规渐变颜色的局限性，让手机背板能够根据不同的角度呈现出幻彩渐
今天下午14:00，号称史上最好看小米手机小米Civi将正式登场。随着发布时间临近，小米官方也正式公布了此前由小米Civi产品经理@魏思琪 埋下的一颗彩蛋”。与大部分网友预测的一样，小米Civi代言人00后奥运冠军杨倩将空降此次新品发布会现场。在2020东京奥运会女子10米气步枪决赛上，杨倩以251.8环的成绩夺得冠军，为中国代表团揽入本届奥运会第一枚金牌。而在7月27日，杨倩还与杨皓然夺得2020年东京奥运会射击10米气步枪混合团体金?
9月27日消息，小米将会在今天下午14：00发布小米全新潮流系列新机Civi。小米产品经理@魏思琪在个人微博透露，小米Civi发布会这次有惊喜，会有神秘嘉宾现身发布会现场。有米粉猜测，这位神秘嘉宾可能是小米代言人。此前小米陆续宣布苏炳添、杨倩成为了小米代言人。作为一款全新系列手机，小米Civi定位是高颜值+轻薄，官方称小米Civi是小米史上最好看的小米手机”。魏思琪强调，你可能会觉得这不是你熟悉的小米手机，它的设计思路将?
10月17日，小米集团中国区总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰换上了新手机。卢伟冰称新手机用起来很爽”。值得注意的是，卢伟冰用新手机发微博回顾了Redmi的一代经典神机Redmi Note 7”，这款千元档手机首月销量突破了100万台。由此看来，卢伟冰使用的小米新机”可能是Redmi Note系列新品，预计会命名为Redmi Note 11。之前@数码闲聊站爆料，Redmi Note系列迭代机型高配版支持120W快充，由此看来Redmi Note 11 Pro将支持120W闪充。目前12
近日，小米正式公布了一个全新系列手机——小米Civi系列。从目前已知信息来看，小米Civi系列将延续此前CC系列的衣钵，主打颜值、自拍等方面，主要面向女性用户市场，同时还将兼顾轻薄和性能。
一年一度的双11电商大促已经正式拉开帷幕。今天小米11现已开启双11大促，小米11手机厚度8.06mm，重量196g，拥有细腻的磨砂玻璃，全新的相机排布设计，除此之外还带来了 Tech & Fashion 素皮款，给你柔软触感。小米11手机还包括白色、黑色、蓝色、烟紫（素皮）。
经过多日等待，小米手机全新潮流系列小米Civi将于今天上午10:00开启全渠道首销，提供8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB三款配置，售价分别为2599元、2899元、3199元。凭借全新丝绒AG工艺、仅6.98mm机身、166g轻，小米Civi成为史上最好看小米手机，同时也是业内迄今同档位最轻薄的自拍旗舰。小米Civi配备了一块6.55英寸3D微曲OLED柔性屏，支持120Hz刷新率、240Hz触控采样率，拥有402PPI，峰值亮度为950nit。除拥有纤薄的机身外，该?
9月29日消息，小米京东自营旗舰店显示，小米Civi将于9月30日正式发售，8GB+128GB版售价2599元，12GB+256GB版售价3199元。这款手机被称为小米史上最好看机型”，工业设计与小米其它机型完全不同。首先小米Civi采用6.55英寸120Hz OLED中置挖孔微曲面屏，同时还拥有着据称是小米手机最窄的下巴”，宽度为2.55mm。其次小米Civi机身采用丝绒AG玻璃，可以带来如天鹅绒般柔软触感，手感出色。作为一款高颜值手机，小米Civi绝不仅仅只是背?
在德国慕尼黑国际车展上，华为虽然没有提供整车参展，但为公众带来了华为AR-HUD技术，展出最新的AR-HUD增强现实抬头显示方案，为汽车行业带来全新..
【TechWeb】10月24日消息，身份云平台 Authing 宣布完成 2300 万美元 A 轮融资。本轮融资由老虎环球基金领投，鼎晖VGC（创新与成长基金）、声网 A..
据报道，当地时间10月22日，库克发文庆祝位于土耳其伊斯坦布尔的苹果零售商店开业，并表示迫不及待地欢迎客户来到这令人惊叹的新空间。4小时后，马..
据最新报道显示，在《英雄联盟》2021全球总决赛淘汰赛第二日的比赛中，S11四分之一决赛EDG对阵RNG，最终EDG以3:2拿下RNG，恭喜EDG队史首次晋级全球..
据当地媒体报道，10月23日，在北京野生动物园自驾游览区，一名游客突然下车，冲向了虎群。这一幕被后方的游客拍了下来，发布到社交平台后引发热议..
【TechWeb】10月24日消息，近日ASML发布了2021年第三季度财报。报告中显示2021年第三季度净销售额 (net sales) 为52亿欧元，净利润 (net income)为..
日前，女子吃酸菜鱼吃出一整只癞蛤蟆的消息引发关注，相关话题迅速登上微博热搜。据媒体最新报道，店方愿意赔偿8000元。餐厅回应酸菜鱼中吃出癞蛤..
今天是10月24日，也是程序员节”，在互联网程序圈出身的大佬们，谁的编程能力最高？对此，360创始人周鸿祎给出了自己的看法。周鸿祎表示：自己认识..
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看起来很违和，字节都要“过冬”了吗?其实，如果细数2021年对裁员的企业，也就不足为奇。在字节跳动裁员的几乎同期，互联网第四大交易平台贝壳的..
2021年10月24日，在今天哈利波特魔法觉醒拼图寻宝的活动仍在继续，很多玩家还不清楚10.24的拼图寻宝位置在哪，下面就来为大家分享一下攻略。..
10月20日，福布斯实时富豪榜显示，字节跳动创始人张一鸣的身价达到594亿美元，取代马化腾成为新的中国互联网首富。..
10月金秋，又到了企业校招旺季，近日青岛啤酒在招聘会上发酒”的操作引发网友热议。10月23日消息，据媒体报道，青岛啤酒股份有限公司在郑州航空工..
10月22日消息，博主@i冰宇宙在社交平台爆料，小米12会在12月份正式发布，@i冰宇宙称小米12 12月份发布100%确定。去年12月份，小米发布了小米11，该..
三星在3月份宣布了Galaxy A52和A52 5G，并在8月份发布了A52s 5G。尽管这家韩国企业集团还需要一段时间来推出Galaxy A53，但互联网上已经有传言传开..
10月22日24时，国内成品油价格开启新一轮的上调，其中汽油每吨上调300元，柴油每吨上调290元。全国平均来看，92号汽油每升上调0.24元；95号汽油每..
近日，随着国际原油价格不断攀升，全球各国汽油价格水涨船高，美国汽油价格达9年高位，有加油站汽油每升价格破14元。据央视报道，数据显示，今年以..
近日，李子柒在接受采访时回忆起自己的第一条微博不管结果如何都要去努力”，对此，她表示：我最不缺的是勇气。我想要做一件事情，在做之前，我会..
《第一炉香》反反复复折腾了两年，这次要在10月22日上映了。两年中，这部电影从选角到宣发槽点不断。年度话题爱情电影《第一炉香》将于10月22日全..