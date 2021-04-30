小米回应手机激活后发现照片 用户账号同时登录另一部手机

据媒体报道，近日，来自吉林四平的一名大叔在看到小米授权店的小米”字样后，便进去买小米，不料开后直接给店员给问懵了。从视频中可以看出，大叔进门之后就问你们这儿卖小米啊”，在一名正在打扫卫生的店员恩”了一声后，大叔开口问多少钱一斤”。视频而这时店员似乎有点被问懵了，过了一会才回答道不卖吃的”。大叔听到后才意识到此小米非彼小米，还自言自语道不是卖吃的啊，看到下面那贴着广告的”，随后便转身离去。而店主则表