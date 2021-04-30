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小米回应手机激活后发现照片 用户账号同时登录另一部手机

2021-10-22 11:20 · 稿源：站长之家

近日，河南张先生网购小米10S，激活后发现女子照片事件引发网友关注。明明手机是8月份买的，然而手机里出现的照片最早的拍摄时间是5月。

张先生质疑自己买到了翻新机，而平台方表示不存在翻新情况。

随后，小米方面也对此事做出回应，称产品不存在二次销售问题，出现这个情况是因为用户的小米账号同时登录了另一部手机且云端内容同步。

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但张先生却坚称自己没有用别的手机登陆过，也没有泄露过相关密码，愿意为自己的言行负责。事实到底如何?我们等待官方的详细解答。

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