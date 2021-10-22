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美国消费者金融保护局调查苹果和其他科技巨头

2021-10-22 08:10 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月22日 消息:正在调查运营支付系统公司商业行为的消费者金融保护局 （CFPB）今天宣布，它已要求苹果、谷歌、Facebook、亚马逊、PayPal 和 Square 提供有关其消费者数据实践的详细信息。

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CFPB正在寻找资料，以帮助它更好地了解科技公司如何使用个人支付数据并管理对用户的数据访问，以确保消费者受到保护。CFPB主管 Rohit Chopra 表示:“大型科技公司正在急切地扩大他们的市场份额，以更好地控制和洞察我们的消费习惯。”“我们已命令他们提供有关其商业计划和做法的信息。”

根据CFPB的说法，科技公司在持续的全球疫情机期间开发了新产品和商业模式，这给消费者和公平、透明和竞争激烈的市场带来了新的风险。例如，CFPB 表示，“苹果和谷歌已经寻求将支付服务集成到他们的操作系统中”，尽管在疫情行期间iOS和App Store在这方面没有任何变化。

CFPB特别关注数据收集和货币化以及访问限制和用户选择，这似乎是针对苹果和谷歌的。

根据CFPB的文件，苹果需要提供相当多的信息，包括所有产品的详细信息、所有产品功能、所有产品操作手册、产品使用费、每个产品的折扣和促销信息等等.

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