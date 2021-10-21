特斯拉第三季度营收137.6亿美元 净利润16.18亿美元

站长之家（ChinaZ.com）10月21日 消息:特斯拉发布2021年第三季度财报，本季度营收137.6亿美元，市场预估139.1亿美元，去年同期87.71亿美元;第三季度净利润16.18亿美元，市场预期12.57亿美元，去年同期3亿美元。
特斯拉第三季度总营收137.57亿美元，环比增加15%，同比增加58%。汽车业务收入120.57亿美元（其中2.79亿美元为出售碳排放积分收入），环比增加18.1%，同比增加58%。汽车业务毛利36.73亿美元，环比增加26.7%，同比增加74%。总毛利36.6亿美元，整体毛利率26.6%，车辆毛利率30.5%。
第三季度特斯拉现金及现金等价物达到160.65亿美元，Q3偿还了15亿美元贷款；GAAP 净利润16亿美元；营运现金流减去资本支出（自由现金流）13.28亿美元；GAAP 规则下运营收入20亿美元，运营利润率达到了14.6%。
在车辆交付数据方面，2021第三季度特斯拉总产量237，823辆，其中 Model S/X 生产8，941辆，Model3/Y 生产228，882辆；总交付量241，391辆，其中 Model S/X9，289辆，Model3/Y231，102辆。全球市场平均库存周期6天，上季度为9天，去年同期为14天。环比减少30%，同比减小57%。