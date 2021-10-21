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淘宝因为双11预售崩了 官方回应：你们这么猛吗

2021-10-21 08:10 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月21日 消息:昨晚8点，天猫淘宝双十一预售正式开启。不过在预售开启后，不少网友发现自己的淘宝页面加载失败，疑似是服务器出现问题。随后淘宝方面也确认由于消费者的热情过于火爆，导致淘宝和千牛在短时间内崩了，但很快在20:27分得到解决。淘宝官方账号在20:43分的时候回复称，原来不熬夜的你们这么猛吗?

淘宝、淘宝双十二

据悉，今年的天猫和京东两大电商平台都将双十一购物节的时间提前到了10月20日晚上8点。平台方面表示，从原本的零点预售提前到8点，也是方便消费者购买商品，而不用熬夜等待。天猫方面表示，用户在双11期间可以买两波，11月1日-3日为第一波，11月11日为第二波购买日。第一波下单的消费者，能提前10天收到货。

在昨晚。淘宝两大主播李佳琦和薇娅直播间交易额惊人，其中薇娅直播10小时直播间累计交易额达到了12.5亿元，李佳琦直播8小时42分，直播间累计交易额达到了26.1亿元，甚至这些交易额中还有不少仅仅是定金。

对于昨晚的双十一预售，也有网友表示调侃称“大家真有钱，原来就只有我没钱”。

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  • 淘宝因为双11预售崩了！不熬夜的你们这么猛

    又是一年双11。虽然距离11月11日还有大半个月，但是淘宝已经提前开始狂欢了，而且终于不用熬夜了。10月20日晚8点，淘宝双11提前开启预售，多达1400万款商品集体打折，其中1000个品牌旗舰店的爆款商品全部补贴到5折。不过大量网友反映，给淘宝客服的消息发不出去，5G、Wi-Fi都不行，还以为是网络问题，结果发现是淘宝服务器给整崩溃了，淘宝崩了”的话题也迅速窜上热搜。对此，淘宝也是颇为无奈”，感慨原来不熬夜的你们这么猛吗”?

    ​淘宝 ​商品 ​爆款

  • 天猫双11预售今晚开启

    今日晚20点，天猫双11将正式开启预售。为提醒消费者不要错过预售期，淘宝APP还将分类栏图标更换成了“今晚20点双11抢预售”。

    ​淘宝 ​天猫 ​双11

  • 天猫双11预售上线：组队瓜分50万、最高1111

    今年天猫双11分为两个阶段售卖。两个售卖期时间分别是11月13日和11月11日。预售时间也分两波进行，消费者预售不用再熬夜，两波预售时间都提前到了晚上20点进行：10月20日晚20点启动第一波预售，11月4日晚20点开启第二波预售。10月18日0点，双11预售活动已抢先上线，组成战队，齐心协力做任务，瓜分最高50万元的奖池。积攒战力值兑换现金红包，更有机会获得1111元的整点惊喜福袋！付预售定金，单单开奖，现金红包。活动地址：天猫双

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  • 双11预售首日 李佳琦直播间观看量破2亿

    昨晚8点，一年一度的双11正式开启预售，而直播作为近年来的新潮带货方式，各大主播也都纷纷上阵推荐好物。根据淘宝直播页面显示的数据，在昨晚8点半左右，李佳琦在淘宝直播间的观看人次破亿，到了23:00，直播间观看人次突破2亿。

    ​直播 ​李佳琦 ​淘宝

  • 双11预售开启，薇娅、李佳琦酣战当晚，我“潜入”了阿里巴巴园区…

    ​10月20日晚上，位于杭州阿里巴巴西溪园区的淘宝直播作战室人头攒动。直播小二们（泛指淘宝直播平台的工作人员）围坐在一张长桌前，每个人的神情既兴奋又紧张。

    ​双十一 ​阿里巴巴 ​薇娅直播间

  • 提前过双11淘宝突然崩了引热议 官方回应

    还有不到一个月时间，热爱网购的同学将迎来最期待的日子双11”，同样，作为一年之中最重要的电商盛典，无数商家也是摩拳擦掌，准备抓住这次机会，大卖一场。今日，不少网友通过社交平台反馈称，自己正在做双11攻略呢，淘宝突然崩了，甚至还有网友说，以为上班摸鱼被老板发现断网了。对此，淘宝官微回应称：大家悠着点，双11的预售是10月20日晚上8点才开始，还以为这两天可以摸个鱼呢”。值得一提的是，在双11来临之际，淘宝宣布初?

    ​淘宝 ​商品 ​攻略

  • 玩法升级，火热加倍！花生日记双11正式开启预售

    一年一度的双11来了！为了让消费者买得好、买得爽，花生日记打造了“双十一暴富季 一年就一次”的双11大促主题活动，遴选全网优质“尖货”，活动补贴玩法进一步升级，目的是为广大花粉增加消费体验、提升本次双11的购物乐趣。 据悉，本次花生日记双11预售也将紧跟各大主流电商平台的步伐，同步于20日晚上8点开始，比去年提前了4个小时。广大消费者再也不用熬夜，即可享受最“巴适”的双11购物狂欢。 爆款跟着买 双11不摇摆 亮点年

    ​花生日记

  • 预售提前到今晚8点、凑单门槛继续降低 今年天猫双11有何看点？

    今晚8点，一年一度的天猫双11正式开启，据了解，今年天猫双11，共计1400万款商品集体打折，其中1000个品牌旗舰店的爆款商品将全部补贴到5折。

    ​天猫 ​淘宝 ​商品

  • 双11即将来临 淘宝内测“购物车分享”功能

    据悉，淘宝正在内测“购物车分享”功能，将于10月27日正式上线。相关报道称，该功能将允许用户将自己的淘宝购物车一键转发给好友。

    ​淘宝

  • 双11没死，直播却很猛。

    ​你还关注双11消费节吗?你还会专门等到双11当天再来消费吗?你在抖音、快手主播的直播间里消费的次数是不是越来越多了?

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