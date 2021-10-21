淘宝因为双11预售崩了 官方回应：你们这么猛吗

站长之家（ChinaZ.com）10月21日 消息:昨晚8点，天猫淘宝双十一预售正式开启。不过在预售开启后，不少网友发现自己的淘宝页面加载失败，疑似是服务器出现问题。随后淘宝方面也确认由于消费者的热情过于火爆，导致淘宝和千牛在短时间内崩了，但很快在20:27分得到解决。淘宝官方账号在20:43分的时候回复称，原来不熬夜的你们这么猛吗?

据悉，今年的天猫和京东两大电商平台都将双十一购物节的时间提前到了10月20日晚上8点。平台方面表示，从原本的零点预售提前到8点，也是方便消费者购买商品，而不用熬夜等待。天猫方面表示，用户在双11期间可以买两波，11月1日-3日为第一波，11月11日为第二波购买日。第一波下单的消费者，能提前10天收到货。

在昨晚。淘宝两大主播李佳琦和薇娅直播间交易额惊人，其中薇娅直播10小时直播间累计交易额达到了12.5亿元，李佳琦直播8小时42分，直播间累计交易额达到了26.1亿元，甚至这些交易额中还有不少仅仅是定金。

对于昨晚的双十一预售，也有网友表示调侃称“大家真有钱，原来就只有我没钱”。