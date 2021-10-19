360：入股哪吒汽车存在一定不确定性

据外媒报道，如果游客在波斯尼亚北部农村发现一栋房子并且在每次经过时发现它的外墙看起来都不一样，那不是他们的想象，因为这个新颖的结构可以旋转整整360度。据了解，Vojin Kusic为他的妻子Ljubica在Srbac镇附近建造了这所房子，她表示希望在不更换房间的情况下看到不同的风景。现在她这个愿望得以实现。比如，她可以坐在同一张椅子上，然后根据她的心情，注视着前院或后院。72岁的Kusic告诉路透社:“房子在最慢的速度下可以花24