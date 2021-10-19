360：入股哪吒汽车存在一定不确定性

站长之家（ChinaZ.com）10月19日 消息:10月18日晚间，三六零安全科技股份有限公司发布对外投资公告称，拟以自有资金29亿元投资入股合众新能源汽车有限公司（哪吒汽车），本次投资全部完成后，公司将间接合计持有哪吒汽车16.594%股权，合计成为哪吒汽车第二大股东。
三六零称，公司战略投资入股哪吒汽车，拟以智能网联汽车安全作为基石，将自身在 网络安全、智能硬件安全、车联网安全等领域的积累和经验赋能哪吒汽车，并 将依托双方后续深度战略合作，进一步深入研究智能网联汽车安全问题，从而 更好地为全行业车企及产业链伙伴提供智能网联汽车安全服务。未来，三六零 计划与其它哪吒汽车战略合作伙伴分别发挥各自在车联网安全、智能驾驶、智 能座舱等方面的核心优势，共同协助哪吒汽车不断进行产品打磨升级，使网联 汽车在智能化进程中兼顾 OTA 信息安全、数据安全、功能安全、运营安全，打 造智能网联汽车全生命周期安全解决方案的行业标杆。
今日晚间，三六零安全科技股份有限公司发布对外投资补充公告称，因为本次投资涉及入股新能源汽车厂商，将导致哪吒汽车股权结构发生重大变化， 本次投资事项还需要取得相关部门的同意意见，可能存在一定不确定性，敬请广 大投资者注意风险。