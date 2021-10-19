X
广告
首页 > 业界 > 关键词  > OceanBase最新资讯  > 正文

OceanBase首次公布开源成绩单 140天吸引全球超两万注册用户

2021-10-19 19:31 · 稿源：站长之家

OceanBase开源第1天，社区总访问量超过16万。正式开源140天，OceanBase开源社区共吸引了全球21，300多位社区用户。”

在10月18日召开的“第十二届数据库技术大会”上，OceanBase首席技术官杨传辉对外首次公布了OceanBase开源近5个月的成果。他介绍，“OceanBase开源140天吸引了4，200多位开发者关注，产生了500多次技术创新碰撞（Commit），600多篇社区深度原创内容，平均每天产生5篇高质量技术内容，平均每天有100多封活跃邮件，有50多家客户深度实践。”

OceanBase用140天追上了世界一流开源基金会的顶级项目一年的平均活跃程度。

img1

极客帮创投创始合伙人、CSDN创始人兼董事长蒋涛认为，“我们已经进入软件开发的新时代—云原生时代。用到的工具都在云化和分布式化，分布式数据库是其中非常重要的一环。开源对分布式发展至关重要。OceanBase开源一百多天受到了行业用户和开发者的欢迎，也证明了开源是技术发展的一个主要的手段。“

OceanBase成为诸多企业布局分布式数据库的首选，一方面源于原生分布式数据库颠覆了传统集中式数据库的技术架构，创新采用了新一代原生分布式技术，能够极大降低企业海量数据库需求的成本;另一方面，OceanBase强大的技术能力，也受到用户的欢迎，OceanBase数据延时小，性能好、兼容好，弹性可扩展，以及可靠稳定的表现，能够较好的承接企业的复杂需求。

携程资深数据库专家陈尧在大会现场介绍:“前年携程开始探索分布式数据库。携程和OceanBase的理念很像。现在OceanBase的开源版和企业版我们都在做测试。目前携程已将风控业务系统、会员用户画像等多个业务在OceanBase上进行测试。”

携程集团（Trip.com Group）是全球领先的一站式旅行平台，随着业务模式的发展，业务数据模型呈现多元化，数据库技术也要随之发展以适应与之对应的需求，同时日益庞大的数据库实例、多IDC、异地多活部署、减少运维成本和宕机时间是携程数据库技术面临的重大挑战。OceanBase的分布式技术与稳定的架构，以及强大的技术支持，正好符合携程的期望。OceanBase对 MySQL 的高兼容性使得基于 MySQL 开发的业务可以平滑迁移到 OceanBase数据库。

携程是OceanBase诸多开源用户中的一家。美团、bilibili、快手等企业也在积极测试OceanBase开源版。

img2

大会现场，OceanBase首席技术官杨传辉也正式发布OceanBase开源3.1.1版。

新版本在原有性能优势基础之上，打通开源组件和开源的生态更好的协作在一起。譬如:支持 MySQL5.7驱动协议;开放了TABLE API 接口让OceanBase数据库拥有NoSQL的能力，提供KV 数据库访问能力;开放CDC接口，提供OceanBase对外数据同步接口;同时，新版本支持20多个生态工具，支持Docker 部署，实现全量和增量的数据迁移。

数据库是一个基础软件，需要更长的耐心去培育和等待技术的成熟，开源是让数据库走向成熟的重要手段。杨传辉说，“OceanBase希望通过开源打造一款大家都可以用的分布式数据库，通过开源推动分布式数据库的标准化和规模化，推动分布式数据库这一基础软件走向成熟和通用，普惠大众。”

OceanBase是蚂蚁集团旗下企业级原生分布式数据库，100%自主研发，连续7年稳定支撑双11，创新推出“三地五中心”城市级容灾新标准，是全球唯一在TPC-C和TPC-H测试上都刷新了世界纪录的国产原生分布式数据库，已助力200+行业客户实现核心系统升级。2021年6月1日正式开源。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 人大金仓KINGBASE数据库与主流开源数据库性能实测

    近年来，人大金仓的数据库产品受到了外界诸多的关注。做产品，免不了要接受用户的对比和选择，数据库因其行业的自身特点，还有很多开源的技术产品同台比拼，用户因此也会产生诸多疑问，国产数据库相比开源数据库到底如何，今天我们选择数据库的一项核心能力——性能，将金仓KingbaseES和目前业界主流的两种开源数据库MySQL、PostgreSQL进行该能力层面的对比，以期为用户创造更丰富、公平的视角来解读国产数据库当前的发展现状。为?

    ​人大金仓

  • Coinbase通报6000账户疑似遭遇社工攻击

    Coinbase 刚刚向大约 6000 名客户发去了通知，原因是有人在未经授权的情况下访问了他们的加密货币交易账户。尽管 Coinbase 没有发现内网被渗透的证据，但该交易所还是已经开始向受影响的客户全额赔偿损失。后续调查让该公司怀疑，攻击者或许通过了社工手段，利用双因素身份验证的漏洞而得逞。作为目前客户基数最大、访问性最简易的加密货币交易平台之一，树大招风的它也难逃被不法分子盯上的命运。TechSpot 指出，黑客涉嫌通过社会

    ​coinbase ​黑客 ​漏洞

  • 沃尔玛宣布开源L3AF来帮助推进eBPF生态系统

    在发现 eBPF 的广泛用途之后，零售购物巨头沃尔玛今天宣布了开源的 L3AF 来帮助推进该工作。L3AF 提供“内核功能即服务”，并提供 Linux 内核中 eBPF 程序的完整生命周期管理。沃尔玛在其巨大的规模中使用 L3AF 进行基于 XDP 的数据包处理。沃尔玛甚至支持创建一个 eBPF 程序的在线市场，沃尔玛表示“我们的愿景是创建一个 eBPF 程序（内核功能）的市场，用户和开发者可以分享他们自己的签名内核功能，并从其他人那里下载内核功能?

    ​沃尔玛 ​基金 ​网站

  • 谷歌设立Dev Library开源项目贡献与教程专题网站

    Google 刚刚设立了一个名叫“开发库”（Dev Library）的新网站，旨在提供与这家互联网巨头的平台和软件等各个方面相关的开源项目和教程。与 GitHub 之类的开源代码托管平台相比，Dev Library 并不鼓励大家在注册后上传自己的代码和文本，而是提供了由 Google 团队牵头策划的精选内容。这么做的好处，就是能够确保项目和文章的正确性与相关性。具体说来是，Dev Library 提供了包括 Android、Angular、Firebase、Flutter、谷歌云、以

    ​github ​网站 ​谷歌

  • IBM的ModelMesh走向开源 使开发者能够大规模部署AI模型

    模型服务是AI用例的一个关键组成部分。它涉及从人工智能模型中提供推论，以响应用户的请求。那些涉足企业级机器学习应用的人知道，通常不是一个模型提供推论，而是实际上有数百甚至数千个模型在同步运行。这在计算上是一个非常昂贵的过程，因为你不可能在每次要提供请求时都启动一个专用容器。这对在Kubernetes集群中部署大量模型的开发者来说是一个挑战，因为存在一些限制，如允许的最大荚数和IP地址以及计算资源分配。IBM通过其?

    ​model ​ibm ​uber

  • 阿里平头哥宣布开源玄铁RISC-V系列处理器

    在2021云栖大会上，阿里云智能总裁张建锋宣布，平头哥开源玄铁RISC-V系列处理器，并开放系列工具及系统软件。这是系列处理器与基础软件的全球首次全栈开源，将推动RISC-V架构走向成熟，帮助RISC-V软硬件技术加速融合发展，推动创新落地。

    ​阿里 ​github ​阿里云

  • 全面开源：三星电子推出CXL可扩展内存开发套件

    三星电子刚刚宣布了首个可扩展内存开发套件（SMDK），作为一套开源软件解决方案，其旨在为计算机快速链接（CXL）内存平台的相关开发工作提供支持。今年 5 月，该公司推出了首款 CXL 内存扩展硬件，宣称可带来远超当今服务器系统所能达到的内存带宽 / 容量水平。现在，该公司又提供了易于集成的软件开发工具。（来自：Samsung Newsroom）三星电子内存产品规划事业部副总裁 Cheolmin Park 表示，为了让数据中心和企业系统能够顺利运?

    ​三星 ​共享

  • 开源微型机器狗Mini Pupper上线Kickstarter众筹

    据外媒New Atlas报道，虽然许多人对波士顿动力公司的Spot四足机器狗很着迷，但其高昂的价格让不少人望而却步。不过，他们仍然可以拥有一个不同的机器狗，即更小、更便宜的Mini Pupper。长209毫米、宽109毫米、高165毫米（8.2英寸、4.3英寸、6.5英寸），560克（20盎司）的Mini Pupper是由香港创企芒碭科技制造的。它有一个开源套件，用户可以自己组装--虽然也有一个完全组装的选项。该机器人可以预先编程或实时远程控制，其集成的Ra

    ​编程 ​波士顿动力

  • 布局“教育+科技”东方创科加入开放原子开源基金会

    9 月初，开放原子开源基金会宣布东方创科等 3 家企业成为捐赠人，并加入OpenHarmony（OH）项目群。未来，东方创科将依托开源基金会平台，基于OpenHarmony开源项目，开展一系列“教育+科技”深度融合的探索与创新，重拳打造鸿蒙科教产品，推动青少年科技创新人才培养进入新阶段。作为新东方旗下的科技创新教育平台，此次东方创科与华为、腾讯等龙头互联网科技企业“同台”，具有特殊的意义：它不仅意味着教育与科技的结合进入“深水

    ​东方创科

  • 重磅！天冕联邦学习平台WeFe正式开源

    9月23日,国内一站式金融科技服务商天冕科技在母公司WeLab汇立集团技术开放日上宣布旗下联邦学习平台(WeFe)正式开源。联邦学习平台以轻量化的部署方案已经成为隐私计算领域备受关注的技术平台之一,其相关的算法、框架算法和产品也逐渐在商业领域成熟。然而基于目前联邦学习平台的数据合作和应用模式,其技术的合规性尚未有清晰界定,不同企业之间的技术路线不尽相同,行业很难有统一的安全评测标准,难以实现共创共赢的目标。WeLab汇立?

    ​WeFe ​天冕联邦

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM