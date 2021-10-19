OceanBase首次公布开源成绩单 140天吸引全球超两万注册用户

“OceanBase开源第1天，社区总访问量超过16万。正式开源140天，OceanBase开源社区共吸引了全球21，300多位社区用户。”

在10月18日召开的“第十二届数据库技术大会”上，OceanBase首席技术官杨传辉对外首次公布了OceanBase开源近5个月的成果。他介绍，“OceanBase开源140天吸引了4，200多位开发者关注，产生了500多次技术创新碰撞（Commit），600多篇社区深度原创内容，平均每天产生5篇高质量技术内容，平均每天有100多封活跃邮件，有50多家客户深度实践。”

OceanBase用140天追上了世界一流开源基金会的顶级项目一年的平均活跃程度。

极客帮创投创始合伙人、CSDN创始人兼董事长蒋涛认为，“我们已经进入软件开发的新时代—云原生时代。用到的工具都在云化和分布式化，分布式数据库是其中非常重要的一环。开源对分布式发展至关重要。OceanBase开源一百多天受到了行业用户和开发者的欢迎，也证明了开源是技术发展的一个主要的手段。“

OceanBase成为诸多企业布局分布式数据库的首选，一方面源于原生分布式数据库颠覆了传统集中式数据库的技术架构，创新采用了新一代原生分布式技术，能够极大降低企业海量数据库需求的成本;另一方面，OceanBase强大的技术能力，也受到用户的欢迎，OceanBase数据延时小，性能好、兼容好，弹性可扩展，以及可靠稳定的表现，能够较好的承接企业的复杂需求。

携程资深数据库专家陈尧在大会现场介绍:“前年携程开始探索分布式数据库。携程和OceanBase的理念很像。现在OceanBase的开源版和企业版我们都在做测试。目前携程已将风控业务系统、会员用户画像等多个业务在OceanBase上进行测试。”

携程集团（Trip.com Group）是全球领先的一站式旅行平台，随着业务模式的发展，业务数据模型呈现多元化，数据库技术也要随之发展以适应与之对应的需求，同时日益庞大的数据库实例、多IDC、异地多活部署、减少运维成本和宕机时间是携程数据库技术面临的重大挑战。OceanBase的分布式技术与稳定的架构，以及强大的技术支持，正好符合携程的期望。OceanBase对 MySQL 的高兼容性使得基于 MySQL 开发的业务可以平滑迁移到 OceanBase数据库。

携程是OceanBase诸多开源用户中的一家。美团、bilibili、快手等企业也在积极测试OceanBase开源版。

大会现场，OceanBase首席技术官杨传辉也正式发布OceanBase开源3.1.1版。

新版本在原有性能优势基础之上，打通开源组件和开源的生态更好的协作在一起。譬如:支持 MySQL5.7驱动协议;开放了TABLE API 接口让OceanBase数据库拥有NoSQL的能力，提供KV 数据库访问能力;开放CDC接口，提供OceanBase对外数据同步接口;同时，新版本支持20多个生态工具，支持Docker 部署，实现全量和增量的数据迁移。

数据库是一个基础软件，需要更长的耐心去培育和等待技术的成熟，开源是让数据库走向成熟的重要手段。杨传辉说，“OceanBase希望通过开源打造一款大家都可以用的分布式数据库，通过开源推动分布式数据库的标准化和规模化，推动分布式数据库这一基础软件走向成熟和通用，普惠大众。”

OceanBase是蚂蚁集团旗下企业级原生分布式数据库，100%自主研发，连续7年稳定支撑双11，创新推出“三地五中心”城市级容灾新标准，是全球唯一在TPC-C和TPC-H测试上都刷新了世界纪录的国产原生分布式数据库，已助力200+行业客户实现核心系统升级。2021年6月1日正式开源。