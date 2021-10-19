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一公司擅自赠送蝴蝶精灵App会员权限 爱奇艺起诉获赔16万

2021-10-19 17:10 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月19日 消息:据北京海淀法院公众号消息，因发现深圳市博盛景数码科技有限公司在经营的天猫店铺中向购买店铺商品、确认收货并进行好评的消费者提供“蝴蝶精灵”App会员权限，使用该权限即可享受爱奇艺会员的免广告和会员专享视频权限，北京爱奇艺科技有限公司将博盛景公司诉至法院，要求博盛景公司赔偿经济损失及合理开支50万元。

原告爱奇艺公司诉称，消费者使用涉案软件并激活博盛景公司所提供的会员权限后，进入手机端的爱奇艺网观看视频时可跳过视频播放前和视频暂停时的贴片广告，且无需开通会员即可观看爱奇艺网会员专享视频。爱奇艺认为，博盛景公司的上述行为构成不正当竞争。

爱奇艺

法院经审理后认为，用户安装涉案软件并进行充值后，使用涉案软件进入爱奇艺网即可免除广告观看该网站中的相应内容，亦可免费观看原本需付费或购买VIP服务才可观看的视频。涉案软件通过技术手段，破坏了爱奇艺网提供的视频服务的正常运行，减损爱奇艺公司本可通过广告或VIP会员获得的收入，违反了反不正当竞争法第十二条之规定。

最终，法院判决博盛景公司赔偿爱奇艺公司经济损失15万元及合理开支1万元。宣判后，博盛景公司提起上诉，二审维持原判。

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