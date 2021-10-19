腾讯公开掌纹识别专利 可提高掌纹识别准确性

站长之家（ChinaZ.com）10月19日 消息:企查查APP显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司公布一项名为掌纹识别方法、装置、计算机设备及存储介质的专利，申请日期为2020年7月，公开号CN113515987A。
企查查专利摘要显示，该专利属于计算机技术领域，丰富了融合掌纹特征中包含的特征，提高了掌纹识别的准确性，实现了对用户的身份验证。
站长之家（ChinaZ.com）10月19日 消息:企查查APP显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司公布一项名为掌纹识别方法、装置、计算机设备及存储介质的专利，申请日期为2020年7月，公开号CN113515987A。
企查查专利摘要显示，该专利属于计算机技术领域，丰富了融合掌纹特征中包含的特征，提高了掌纹识别的准确性，实现了对用户的身份验证。
企查查App显示，近期，腾讯、字节分别于2月9日、4月13日申请的部分狗头商标流程状态变更为驳回复审，国际分类涉广告销售、设计研究等。 而微博申请的狗头商标状态均为等待实质审查。
10月15日消息，腾讯行政宣布：自2021年10月18日起，晚餐免费。原20:00点后夜宵券不再发放，账户中剩余夜宵券可以继续使用。如有额外需求可以使用账户中剩余夜宵券或现金支付。晚餐免费适用地区：深圳、北京、上海、成都、重庆、武汉。此前，腾讯实行早餐免费，晚餐发放夜宵券的制度，如果一天都在公司度过，只需午餐花钱，餐饮上的花费最低还不到20元，一个月也就400元左右。腾讯在餐饮和班车等方面的福利，一度曾被外界认为是加班
昨日，腾讯QQ宣布上线“关怀模式”，用户需升级至8.8.34版本后才能开启。据介绍，QQ关怀模式全局默认大字体，更适合老人家的浏览、阅读习惯。
近日，银联云闪付开始逐步接入腾讯和微信部分场景。具体为:云闪付App支持Q币、QQ音乐和腾讯视频的充值服务，以及微信读书和腾讯视频微信小程序灰度测试云闪付支付。
近日，老虎证券发表研究报告表示，腾讯的游戏业务前景依然乐观，海外市场布局提速。据悉，知名美港股券商老虎证券于去年在美国斩获投研牌照，正努力打造一流的投研能力。 老虎证券投研团队认为，今年以来，在反垄断行动下，一些互联网平台已经收到反垄断行政处罚书，但是关于政策的悲观预期和担忧正在不断被消化。老虎证券认为，与其他的互联网交易平台相比，反垄断法规对腾讯的影响比较小。 10 月 8 日，腾讯上线了《英雄联盟》手
近期，腾讯、字节申请的部分狗头商标流程状态变更为驳回复审，国际分类涉广告销售、设计研究等。
当前，智能网联汽车（车联网）作为汽车、电子、信息通信和道路交通等跨界融合的典型领域，处在蓬勃发展的高速阶段。不过，汽车在智能化、网联化程度不断提高，用户驾驶体验也日益提升的同时，其遭受网络攻击、数据泄露等风险也日益加大。智能网联汽车（车联网）一旦发生安全问题，将危害用户人身和财产安全，甚至国家安全。2021 年 10 月 12 日，由中央网信办网络安全协调局指导、全国信息安全标准化技术委员会主办、中国电子技术?
2018 年以来，以BERT、GPT等为代表的大规模预训练模型，带来了人工智能领域新的突破，由于其强大的通用性和卓越的迁移能力，掀起了预训练模型往大规模参数化发展的浪潮。其中微软、谷歌、Facebook、NVIDIA等诸多公司在预训练算法上持续大量投入。国内如百度、华为、阿里等公司也相继投入到大规模预训练模型算法的研究中。现阶段，在中文自然语言处理方向上，预训练也如雨后春笋一样涌现。现有算法主要依赖纯文本学习，缺少知识指导
搜狗员工当日便转化身份成为腾讯员工，同时，员工工龄延续至腾讯，薪酬福利也与腾讯同体系保持一致，搜狗原有产品与技术部门也均已完成整合。
10月15日，腾讯音乐娱乐科技（深圳）有限公司公开“吸烟行为检测方法、电子设备及可读存储介质”专利，公开号为CN113505707A。
2021年10月21日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于护发素的，问题是“洗头发时护发素可以直接涂抹在头皮上吗?”这个问题其实还是比较好理解的..
10月20日晚上，位于杭州阿里巴巴西溪园区的淘宝直播作战室人头攒动。直播小二们（泛指淘宝直播平台的工作人员）围坐在一张长桌前，每个人的神情..
美媒:脸书计划下周更改公司名称 。据The Verge报道，Facebook已经有超过1万名员工在打造AR眼镜等消费类硬件，扎克伯格认为这些硬件最终将像智能手..
10月19日，腾讯游戏对外披露，在“腾讯守护者计划”安全团队的协助下，南京建邺警方近日在江苏、河南、安徽、湖南等地捣毁了多个通过非法买卖个..
成立的第八年，小红书已经成为了难以忽视的“种草平台”，但也遇到了极难处理的生态治理问题。 近期，小红书又一次因为过度的“滤镜”而被挂上热搜..
微软创始人比尔·盖茨在接受采访表示，他自己并不需要通过气候变化主题赚钱，但如果有人想投资这一主题，盖茨认为机会还是很大的。盖茨认为，未..
有的人羡慕了半年都没有拍，有的人拍了几十个视频播放量不过千，有的人跃跃欲试。首先毋庸置疑，短视频+直播，一定是未来生意的主流。..
2021年天猫淘宝的双十一活动叫做喵糖，这个活动中玩家可以获得各种红包奖励，具体这个喵糖的玩法是什么样的，怎么才可以快速获得奖励呢，我们来看..
这届双11，复杂的玩法还未上线，先已被各色的表格花了眼。20日晚上六点多，点进朋友分享的在线文档，王芝发现，竟然有167人同时在线。方形的小头..
凤凰网科技讯 北京时间10月21日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注特斯拉：特斯拉第三季度净利润再破10亿美元 营收..
今天早些时候，Redmi确认其Note 11系列将于10月28日发布。官方的Redmi微博手柄还与Redmi Watch 2的一个挑逗者分享了最近的帖子，Redmi Watch 2是去..
凤凰网科技讯 北京时间10月21日消息，特斯拉CEO埃隆马斯克(Elon Musk)周三首次没有出席特斯拉财报电话会议，成为美国少有的几位不参加这一例行仪式..
公众号自2012年上线，投身其中的创作者们，不少获得了流量红利和可观的收入，作家格十三、情感博主刘筱、时尚博主黎贝卡和创业者何加盐便是其中佼..
10月11日，账号@七颗猩猩的抖音粉丝量突破了500万，这距离她发布第一条作品刚好过去一年。时间来到两个月前，一则“00后大二学妹拍段子月入70万”..
据外媒The Verge报道，在被指控歧视美国工人后，Facebook与美国司法部达成和解。美国司法部于2020年12月对Facebook提出指控，称Facebook为临时签证..
特斯拉发布2021年第三季度财报，本季度营收137.6亿美元，市场预估139.1亿美元，去年同期87.71亿美元;第三季度净利润16.18亿美元，市场预期12.57亿..
近日，国家计算机病毒应急处理中心近期通过互联网监测发现14款移动应用存在隐私不合规行为，违反《网络安全法》相关规定，涉嫌超范围采集个人隐私..
Windows11中最令人期待的功能终于来了。现在可以通过亚马逊 AppStore 和 Windows Subsystem for Android 在 Windows11中运行 Android 应用程序了。..
今年6月，华为天际通流量卡正式上市，每月可享2000GB流量，而且在套餐范围内全程高速流量不限速。包月套餐99元，包年套餐599元。天际通适用于家庭..
Twelve South 本周三推出了新款无线充电器 - PowerPic Mod。这款 10W 的无线充电器可以在一块亚克力板后面放一张照片，让你根据自己的喜好进行定制..