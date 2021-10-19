腾讯公开掌纹识别专利 可提高掌纹识别准确性

2018 年以来，以BERT、GPT等为代表的大规模预训练模型，带来了人工智能领域新的突破，由于其强大的通用性和卓越的迁移能力，掀起了预训练模型往大规模参数化发展的浪潮。其中微软、谷歌、Facebook、NVIDIA等诸多公司在预训练算法上持续大量投入。国内如百度、华为、阿里等公司也相继投入到大规模预训练模型算法的研究中。现阶段，在中文自然语言处理方向上，预训练也如雨后春笋一样涌现。现有算法主要依赖纯文本学习，缺少知识指导