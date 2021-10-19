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腾讯公开掌纹识别专利 可提高掌纹识别准确性

2021-10-19 15:42 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月19日 消息:企查查APP显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司公布一项名为掌纹识别方法、装置、计算机设备及存储介质的专利，申请日期为2020年7月，公开号CN113515987A。

企查查专利摘要显示，该专利属于计算机技术领域，丰富了融合掌纹特征中包含的特征，提高了掌纹识别的准确性，实现了对用户的身份验证。

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