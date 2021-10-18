一个手机号可开通两个微信！部分用户称微信正测试微信小号功能

站长之家（ChinaZ.com）10月18日 消息:据Tech星球报道，有网友反馈称，自己在切换微信账号时，可以在原有的绑定了手机号的微信账号外，辅助注册新微信号，无需新手机号。
目前，该功能仅在部分用户中测试。
具体的操作过程为:设置——点击切换账号——注册新账号——选择通过当前微信号辅助注册——滑片验证。
同时，在该页面中，用户仍可以通过新手机号注册微信号。
站长之家（ChinaZ.com）10月18日 消息:据Tech星球报道，有网友反馈称，自己在切换微信账号时，可以在原有的绑定了手机号的微信账号外，辅助注册新微信号，无需新手机号。
目前，该功能仅在部分用户中测试。
具体的操作过程为:设置——点击切换账号——注册新账号——选择通过当前微信号辅助注册——滑片验证。
同时，在该页面中，用户仍可以通过新手机号注册微信号。
应用双开，尤其是微信双开，曾经是绝对的刚需，不少手机系统也官方支持这一功能，但由于微信的严格限制，加之安全隐患确实比较大，这个功能慢慢就消失了。据曝料，微信正在内部测试一个手机号、两个微信号的新功能，可以视为另一种微信双开”，或者叫微信小号”。据悉，在此功能下，在微信原有绑定手机号的账号之外，无需新的手机号，就能通过当前微信号，辅助注册一个新的微信号。具体的操作过程为：设置、切换账号、注册一个新的
昨天，微信悄悄内测“一个手机号可以注册两个微信”的功能。对于不少用户来说，简直喜大普奔。光速围观体验了一番之后，这就给家人们奉上独家体验~
近日，银联云闪付开始逐步接入腾讯和微信部分场景。具体为:云闪付App支持Q币、QQ音乐和腾讯视频的充值服务，以及微信读书和腾讯视频微信小程序灰度测试云闪付支付。
据2020年第七次人口普查的数据显示，与10年前相比，15到59岁年龄段的人口占总人口的比例下降了6.79个百分点，而60岁以上人口所占比例上升了5.44个百分点，占总人口比重达到了18.7%。随着我国老年人群体越来越多，手机App也就有必要为这部分人群进行改造，让其享受数字化的便利。前不久，微信上线关怀模式”开启该模式后，微信文字将会变大，色彩也会更加鲜艳，更方便老年人使用。继微信后，日前，腾讯QQ也宣布上线关怀模式”，在开
家里人年纪大了，用的智能手机会出现字体太小看不清，但是就算调大了，看着也实在费力，最近微信推出了一个新的模式，叫作关怀模式，这个模式的主要功能就是把字体调大，让眼力不好的人看着轻松一些，下面给大家分享一下详细的操作方法。首先在微信中点击“我”，之后点击“设置”。进入设置后，就可以看到青少年模式下面多了一个关怀模式。进入关怀密室界面，点击开启就能开启关怀模式了。开启关怀模式后，字体就变大了，当然除了
今日早间，有部分微信用户反馈称自己的移动和PC端均无法收发图片、文件，同时，对方也无法正常查看。此外，还有用户反馈称，即使能收到图片的缩略图，但仍然无法点开图片大图显示。
微信8.0.14for iOS 更新啦!这次更新不仅上线了关怀模式，还有了期待已久的折叠群聊功能。和以往的更新说明——解决了一些已知问题不同，这一次微信的更新说明写得详细了一些:
10月9日消息，阿里旗下性价比电商平台淘特宣布，上线微信扫码付功能，目前部分用户开始测试，双11前完全开放。值得一提的是，淘特并非和微信支付直连。微信扫码付是淘特通过和微信有合作关系的第三方支付机构合作，实现与微信的互联互通。简单来说是，消费者选择微信扫码付方式后，自动生成付款二维码。需要保存图片后可以通过微信扫码进行支付或者发送好友代付。淘特产品负责人邹衍介绍，微信扫码付是在直连微信支付进展缓慢的背?
10月8日，企业微信3.1.18版本上线，支持用户通过创作者主页添加企业微信，也支持企业微信中呈现视频号内容。视频号和企业微信的打通，意味着视频号的流量转化私域，将用企业微信来承接。
9月26日，微信更新iOS 8.0.14版本，上线群聊折叠功能。用户可通过消息免打扰下的“折叠该群聊”，选择将一些群聊在聊天列表中折叠，这些被折叠的群会被固定在聊天列表的固定位置，不会被新消息时刻顶起来。
ZOMOPLUS发布了全新产品玫瑰3D打印键帽，和大象金属透光键帽。玫瑰键帽采用3D打印工艺制作，观感类似手工滴胶键帽，透明的树脂层包裹着微缩景观，..
10月20日，知名数码大V发布一条微博，内容显示荣耀X30Max海报已经出现在线下，结合博主以往内容来看，曝光真实性相当高。基本可以断定，传闻已久的..
一转眼2021年已经来到了最后一个季度，各个行业的新产品、新技术基本上都已经发布。就拿电视行业来说，各大厂商基本上都已经推出了今年的新品，从..
十月，气温的变化没有给人们反应的时间，还没来得及跟夏天告别，便迎来了凉爽的秋天。秋季，往往是“时尚达人”们穿搭比拼的旺季，相较于夏天，秋..
何为“自我PUA”?通过否定自己，摧毁自己的自信心，从而实现对自我的情感控制的行为，即被称之为“自我PUA”。随着生活、工作压力增大，自我PUA困..
在 10 月 20 日的第四届众安开放日上，众安科技正式发布面向保险中介机构的“保险中介核心2.0”。众安科技中介产品负责人何骏杰表示，保险中介核心..
Alder Lake 12代酷睿马上就要发布了，性能到底如何？从目前看单核性能相当彪悍，多核效率也和AMD锐龙基本持平，但超频、功耗还是个谜。今天，B站网..
10月20日消息，企查查APP显示，近期多个老师好我叫何同学”商标状态发生变更，由注册申请中变更为无效、驳回待复审，商标国际分类包括教育娱乐、广..
正式发布一周后，Realme UI 3.0早期访问测试版终于为全球Realme GT 5G设备增色不少。这条消息在Realme社区论坛上分享，并详细介绍了如何注册beta版..
10月20日消息，今日，西瓜视频联合火山引擎在北京举办经典中视频4K修复发布会。发布会上，官方表示，此次修复计划的首批合作伙伴包括央视动漫集团..
网剧《鱿鱼游戏》在最近一段时间爆火，没想到，国内突然冒出名为《鱿鱼的胜利》节目，播出方为优酷，据说定位是全国首款游戏社交综艺节目，将是智..
今晚8点，2021天猫双11正式开启。最大的变化是，相比往届，预售足足提前了4个小时，不熬夜。此外，凑单门槛则进一步降低，从去年的每满300-40”降..
【TechWeb】10月20日消息，在2021云栖大会上，阿里云宣布推出第四代神龙架构，这是飞天云操作系统新一代虚拟化技术，首次搭载全球唯一的大规模弹性..
【TechWeb】10月20日消息，在2021云栖大会上，阿里巴巴集团副总裁、阿里云基础设施负责人周明表示，阿里云将加速在新型数据中心内清洁能源的使用，..
去年，主打同价高配”的Redmi 智能电视X横空出世，凭借诚意满满的定价以及金属全面屏、60Hz MEMC、2*12.5W 大功率音响等强悍配置，成为当年爆款之..
今日晚间，ASML发布2021年第三季度财报，EUV光刻机的出货量和营收都刷新纪录。财报显示，ASML 2021年第三季度净销售额为52亿欧元，净利润为17亿欧..
Redmi品牌一直都是个价格屠夫”，无论手机还是电视。去年，Redmi X系列智能电视诞生，主打同价高配，在京东、天猫都是爆款。现在，Redmi X 2022款..
上周发布的Amazfit GTR 3 Pro、GTR 3和GTS 3在印度首次亮相。GTS 3和GTR 3的价格为13999卢比（185美元/160欧元），而GTR 3 Pro的价格为18999卢比（..
早在当年智能手机刚刚普及时，手机的通话费用还较为昂贵，很多套餐中的免费通话时间都还并不充足，而超出的部分价格也并不便宜。当时，微信就曾以..
优酷今天宣布拟将推出全国首档社交剧综《鱿鱼的胜利》，模式与网飞热播新剧《鱿鱼游戏》雷同，引发争议。..