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一个手机号可开通两个微信！部分用户称微信正测试微信小号功能

2021-10-18 17:38 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月18日 消息:据Tech星球报道，有网友反馈称，自己在切换微信账号时，可以在原有的绑定了手机号的微信账号外，辅助注册新微信号，无需新手机号。

QQ截图20211018173754.jpg

目前，该功能仅在部分用户中测试。

具体的操作过程为:设置——点击切换账号——注册新账号——选择通过当前微信号辅助注册——滑片验证。

QQ截图20211018174341.jpg

同时，在该页面中，用户仍可以通过新手机号注册微信号。

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