一个手机号可开通两个微信！部分用户称微信正测试微信小号功能

据2020年第七次人口普查的数据显示，与10年前相比，15到59岁年龄段的人口占总人口的比例下降了6.79个百分点，而60岁以上人口所占比例上升了5.44个百分点，占总人口比重达到了18.7%。随着我国老年人群体越来越多，手机App也就有必要为这部分人群进行改造，让其享受数字化的便利。前不久，微信上线关怀模式”开启该模式后，微信文字将会变大，色彩也会更加鲜艳，更方便老年人使用。继微信后，日前，腾讯QQ也宣布上线关怀模式”，在开