王者荣耀周年庆第三波福利活动汇总 周年庆第三波活动一览

王者荣耀在最近开启了周年庆的第三波福利活动，很多玩家还不清楚到底有哪些福利活动，下面就来为大家详细的介绍一下。

周年庆福利第三波，三大精彩内容来袭

召唤师们好!随着周年庆的临近，小妲己也加快了给大家带来福利的脚步

赶紧给大家带来周年庆第三波福利爆料!

精彩内容一、迎周年庆三日狂欢，每天额外100限时点券大放送

精彩内容二、一曲知音惟愿有你-领庄周限定皮肤

精彩内容三:涂鸦玩法上线

精彩内容一

迎周年庆三日狂欢，完成任务每天领取100限时点券

得知大家对限时点券商城里的商品的热情与喜爱，我们特此给大家带来了限时点券加码!活动期间只要完成对应任务，就可每日领取限时点券，每日最多可以领100限时点券哦!

活动时间:10月18日更新后-10月20日

对局模式:5V5匹配、排位赛、娱乐模式、全民电竞、常规人机模式

精彩内容二

一曲知音惟愿有你-领6周年限定皮肤:庄周-高山流水

活动时间:敬请期待

活动规则:活动期间，完成每日和每周任务，即可获取灵感值，累计灵感值解锁关卡章节可获得额外的灵感奖励，玩家可以使用灵感去兑换商城兑换包括庄周-高山流水、技能音效、表情;蔷薇之心、花雨缠头像框、花雨缠荣耀播报等多重奖励!解锁全部四章关卡后，还可解锁“我的古琴”，玩家可以在“我的古琴”页面创作心仪的乐曲，快来体验吧!

精彩内容三

涂鸦玩法上线

活动时间:敬请期待，详见后续活动公告

活动期间，完成超轻松的活跃任务即可获得涂鸦币，使用涂鸦币可抽取海量全新局内涂鸦，自己获得的涂鸦还可与好友共享，体验超有趣的局内互动!

涂鸦使用模式:5V5匹配、无限乱斗、训练营。

除以上惊喜外，本次还将带来以下内容:

孙尚香-水果甜心皮肤特性升级

孙尚香-水果甜心皮肤已经完成了皮肤特性升级，即将与大家见面!

本次水果甜心皮肤特性升级，是按照史诗品质进行皮肤特性升级，同时皮肤标签也升级为史诗。我们不仅对重新制作了绚丽梦幻的局外展示，还以糖果为主要元素，对局内的特效进行了全新的包装设计，同时，全新的语音和音效也将带来轻快活泼的视听感受。

折扣时间:10月18日更新后~10月24日23:59

折扣价格:710点券（价格:888点券）

温馨提示:水果甜心目前在碎片商店也可以兑换哦~

1. 孙尚香英雄点券价格优惠

活动时间:10月18日更新后~10月24日23:59

优惠价:488点券（价格588点券）

2. 拥有水果甜心皮肤得动作

孙尚香-水果甜心品质升级上线!活动期间拥有皮肤即可领取个性动作:孙尚香-糖果礼花

活动时间:10月18日00:00-10月24日23:59

皮肤特权体验礼包上架

上架时间:10月20日0:00~10月31日23:59

打开礼包可任意选择下列皮肤7日体验卡一张:特工魅影、猫狗日记（大乔）、曙光守护者、功夫厨神、青蛇、千年之狐或者皮肤碎片*2。

价格:20点券

积分夺宝限时回馈

活动时间:10月21日0:00~10月25日23:59

价格:

单抽:45积分（价格60积分）

五连抽:200积分（价格270积分）

每日充值活动

活动时间:10月21日0:00~10月25日23:59

皮肤碎片&积分自选礼盒:打开礼包可任意选择以下奖励之一:荣耀积分*10或皮肤碎片*1

秋日超值礼包:打开礼包可任意选择以下奖励之一:铭文碎片*600、战令币*40、战令经验*2000

秋日豪华礼包:打开礼包可任意选择以下奖励之一:铭文碎片*600、战令币*80、战令经验*4000、紫星币*5

击败特效礼包:打开后必得400铭文碎片，可额外随机获得永久击败特效:涅槃之凤、KO特效其中之一。重复获得的击败特效回转换为90钻石。

周末对局送头像框

活动时间:10月22日00:00-10月24日23:59

对局模式:5V5匹配、排位、娱乐模式、5V5人机模式、全民电竞模式

头像框:宠你好礼

英雄秘宝上架

上架时间:10月22日0:00~10月25日23:59

打开后可随机获得以下奖励之一:司马懿、盾山、黄忠、英雄体验卡3天、双倍金币卡:1日、双倍经验卡:1日、188/138/108铭文碎片。

价格:1200金币

概率公示:

商城更新

1. 夺宝更新

更新时间:10月18日更新后

积分夺宝奖池更新:吕布、嬴政替换为孙悟空、李白

钻石夺宝奖池更新:张良、夏侯惇、曹操、潮流仙人（3天）替换为盘古、刘禅、典韦、时尚教父(3天)

2.许愿屋更新

更新时间:10月18日更新后

奖池更新:

累计兑换更新: