首页 > 业界 > 关键词  > 商用字体最新资讯  > 正文

十月新品丨舒城施申财漆书体正式上线 字体超市会员免费商用

2021-10-18 17:03 · 稿源：站长之家

自21年8月施申财字体入驻字体超市以来，施申财老师已经在字体超市发布会员免费商用字体累计90余款。近期，施老师又为我们来了一款极具欣赏性和应用性的书法字体「施申财漆书体」。

图片1.png

施申财漆书体经过长达一个月的线上校对与测试，字体原稿是由施申财老师历时半年时间创作完成初稿设计、定稿、近1个月时间软件制作、线上测试，从纸质版原稿到软件ttf文件输出，精心研发而成。目前支持PC端的Windows操作系统、Mac操作系统;手机端的安卓系统正常运行

图片2.jpg

此套字体是按照国标GB2312编码为标准，在收录6763个简体汉字的基础上另加17个常用简体字、121个拼音字母、数字、标点符号及常用字符组成。

图片3.png

该字体定位为漆书，其实是楷、隶于一体的变体书法。以北魏楷书笔意书之，间夹隶书，字体方正，字态静穆古拙，看似字字断开，而其间笔意顾盼映带，整套字体给人以一种古朴生拙的气息。

图片4.png

其用笔刁而粗，结体紧凑，字的撇勾侧斜;就楷而言，此套字体既无轻重的线条变化和圆润的转折用笔，也没有提顿中的波挑，而是以均匀的线条和方硬的转折，书写出类似单线体美术字的书体，但又具有器形文字般的古茂。就隶而言，既含有隶书的用笔，但又无隶书的俏丽之姿。

图片5.png

「施申财漆书体」外形粗壮豪迈、外刚内柔，突出表现了中国书法线条美与力量美，对于喜欢以书法字体为标题的设计师们而已，这款字体美感也是不言而喻的。不仅可以用作GOLO标志，还可以应用在各种海报标志设计方面。

图片6.png

墨韵斋工作室

图片7.jpg

【24节气之霜降】

当然，这款施申财漆书体的惊喜可不止这些哦!为了让设计师对这款字体有更多的类型选择，施申财老师以这款字体为基础衍生出了飞白、空心、拼音、米字格、九宫格等7款相同系列衍生字体

图片8.jpg

施申财漆书系列从字体制稿、字体设计、字稿打印、字体书写、字稿扫描、字体切图、软件制作、字体调整、字体校对、字体测试、ttf输出等工序，均为施申财老师一人完成。在字体超市上线短短数日，也吸引了众多会员用户纷纷下载使用。

目前，字体超市对于会员模式，不仅支持个人会员模式，还支持企业会员模式。个人会员商用授权低至99元/50款/年，企业会员低至599元/200款/年。

当然，除了施申财漆书系列字体，在字体超市上线的其余90+款施申财字体也均以会员免费商业的模式进行商业授权。

字体超市作为100%正版商业字体授权平台，给大家的惊喜可不仅局限于新品哦!截止目前为止，已经有1680+款字体加入了字体超市会员字库，其中涵盖三极字库、汉标字库、文道字库等各知名字体品牌商家，风格多样，类型不一，应有尽有。您仅需要一个简单的字体超市会员身份，即可轻松拥有!

----------------------------------------------------------

字体超市是站长之家旗下商用字体平台

海量商用字体 会员免费商用

字体下载方式一

前往字体超市官网:www.font.cn/

搜索字体名称，即可下载商用版字体。

字体下载方式二

下载字体超市客户端:www.font.cn/download/

搜索字体名称，即可一键使用字体。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 字体速报丨红豆字库发布首波会员免费商用字体 字体超市商业授权

    红豆字库是隶属于青岛绿光数字科技有限公司旗下的字库品牌，现已创建各种字体库80余套，分别为楷体、行楷、宋体、隶书、 瘦金体、行书等多种手写风格字体。

    ​红豆字库 ​商用字体 ​字体超市

  • 国庆特辑丨字体超市国庆用字方案新鲜出炉，赶紧收藏！

    对于即将到来的国庆节，不管是促销海报、出游海报，还是祝福海报，各种类型海报均已提上议程。为了让大家的国庆海报得以完美呈现，字体超市当仁不让，已经为您提前精选一波好字，轻松解决您的用字烦恼!接下来跟随这小编的步伐一起来看看吧!

    ​字体超市 ​商用字体 ​字体版权

  • 十月情暖重阳节 三极字库新品上线字体超市会员免费商用

    家有一老如有一宝，孝老敬老一直是中华民族的传统美德。正值九九重阳节来临之际，字体超市携手三极字库也给大家准备了一份以重阳节为主题的新品会员免费商用字体，希望在宣传传统节日的同时，也可以让大家一起把这份美德传承下去。

    ​字体超市 ​商用字体

  • 继微信后 腾讯QQ宣布上线关怀模式：字体、色彩大不同

    据2020年第七次人口普查的数据显示，与10年前相比，15到59岁年龄段的人口占总人口的比例下降了6.79个百分点，而60岁以上人口所占比例上升了5.44个百分点，占总人口比重达到了18.7%。随着我国老年人群体越来越多，手机App也就有必要为这部分人群进行改造，让其享受数字化的便利。前不久，微信上线关怀模式”开启该模式后，微信文字将会变大，色彩也会更加鲜艳，更方便老年人使用。继微信后，日前，腾讯QQ也宣布上线关怀模式”，在开

    ​微信 ​腾讯 ​娱乐

  • 淘宝上线长辈模式：首页大幅简化、界面字体放大

    淘宝在双11前发布的最新版本中，已正式上线“长辈模式”。在长辈模式中，对首页信息结构做了简化和字体放大，其它界面字体也进行了相应调整。

    ​淘宝 ​长辈模式

  • ONE体育携手西甲皇马 共同探索数字体育新市场

    近日，ONE体育正式宣布与皇马足球俱乐部达成为期三个赛季的战略合作，并成为其官方合作伙伴。作为上个赛季的欧洲杯冠军，实力强队皇马的商务动态也一直备受关注，尤其是本次合作的消息一经公布，就引发了各界人士的目光聚焦。此次的强强联手的跨界合作旨在实现全球体育娱乐平台的技术革新，共同推动落实双方的全球品牌战略。成立于1902 年西班牙马德里的皇马足球俱乐部，因其坚固的防守阵线和勇往无前的“铁血精神”被球迷们称为“

    ​ONE体育

  • 乐鱼体育携手英超切尔西 共同探索数字体育新市场

    近日，乐鱼体育正式宣布与切尔西足球俱乐部（Chelsea F.C.）达成为期三个赛季的战略合作，并成为其官方合作伙伴。作为上个赛季的欧洲杯冠军，实力强队切尔西的商务动态也一直备受关注，尤其是本次合作的消息一经公布，就引发了各界人士的目光聚焦。此次的强强联手的跨界合作旨在实现全球体育娱乐平台的技术革新，共同推动落实双方的全球品牌战略。乐鱼体育与切尔西足球俱乐部（Chelsea F.C.）达成战略合作成立于1905年英国伦敦的切

    ​乐鱼体育

  • 乐鱼体育携手英超切尔西 共同探索数字体育新市场

    近日，乐鱼体育正式宣布与切尔西足球俱乐部达成为期三个赛季的战略合作，并成为其官方合作伙伴。作为上个赛季的欧洲杯冠军，实力强队切尔西的商务动态也一直备受关注，尤其是本次合作的消息一经公布，就引发了各界人士的目光聚焦。此次的强强联手的跨界合作旨在实现全球体育娱乐平台的技术革新，共同推动落实双方的全球品牌战略。 成立于1905 年英国伦敦的切尔西足球俱乐部，因其坚固的防守阵线和勇往无前的“铁血精神”被球迷们?

    ​乐鱼体育

  • 字体变大更清晰！微信：近407万用户开启关怀模式

    10月8日消息，今日，微信派公众号发布《2021国庆微信数据报告》。报告显示，国庆假期，祝福祖国”喜提热门微信状态NO.1，国庆当天，设置微信状态的人，有57%选择了祝福祖国”，冲”、未知”分列二、三位。报告指出，截至10月6日24点，开启关怀模式的微信用户数接近407万。据了解，在最新版微信中，加入了关怀模式”，开启该模式后，微信文字将会变大，色彩也会更加鲜艳，同时按钮也会变大，更加方便使用。同时，用户还可通过消息免

    ​微信 ​通用 ​公众号

  • 网飞回应优酷综艺鱿鱼的胜利版权 没有出售版权

    优酷今天宣布拟将推出全国首档社交剧综《鱿鱼的胜利》，模式与网飞热播新剧《鱿鱼游戏》雷同，引发争议。

    ​网飞 ​优酷 ​鱿鱼游戏

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM