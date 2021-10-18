十月新品丨舒城施申财漆书体正式上线 字体超市会员免费商用

自21年8月施申财字体入驻字体超市以来，施申财老师已经在字体超市发布会员免费商用字体累计90余款。近期，施老师又为我们来了一款极具欣赏性和应用性的书法字体「施申财漆书体」。

「施申财漆书体」经过长达一个月的线上校对与测试，字体原稿是由施申财老师历时半年时间创作完成初稿设计、定稿、近1个月时间软件制作、线上测试，从纸质版原稿到软件ttf文件输出，精心研发而成。目前支持PC端的Windows操作系统、Mac操作系统;手机端的安卓系统正常运行。

此套字体是按照国标GB2312编码为标准，在收录6763个简体汉字的基础上另加17个常用简体字、121个拼音字母、数字、标点符号及常用字符组成。

该字体定位为漆书，其实是楷、隶于一体的变体书法。以北魏楷书笔意书之，间夹隶书，字体方正，字态静穆古拙，看似字字断开，而其间笔意顾盼映带，整套字体给人以一种古朴生拙的气息。

其用笔刁而粗，结体紧凑，字的撇勾侧斜;就楷而言，此套字体既无轻重的线条变化和圆润的转折用笔，也没有提顿中的波挑，而是以均匀的线条和方硬的转折，书写出类似单线体美术字的书体，但又具有器形文字般的古茂。就隶而言，既含有隶书的用笔，但又无隶书的俏丽之姿。

「施申财漆书体」外形粗壮豪迈、外刚内柔，突出表现了中国书法线条美与力量美，对于喜欢以书法字体为标题的设计师们而已，这款字体美感也是不言而喻的。不仅可以用作GOLO标志，还可以应用在各种海报标志设计方面。

【墨韵斋工作室】

【24节气之霜降】

当然，这款「施申财漆书体」的惊喜可不止这些哦!为了让设计师对这款字体有更多的类型选择，施申财老师以这款字体为基础衍生出了飞白、空心、拼音、米字格、九宫格等7款相同系列衍生字体。

「施申财漆书系列」从字体制稿、字体设计、字稿打印、字体书写、字稿扫描、字体切图、软件制作、字体调整、字体校对、字体测试、ttf输出等工序，均为施申财老师一人完成。在字体超市上线短短数日，也吸引了众多会员用户纷纷下载使用。

目前，在字体超市对于会员模式，不仅支持个人会员模式，还支持企业会员模式。个人会员商用授权低至99元/50款/年，而企业会员低至599元/200款/年。

当然，除了「施申财漆书」系列字体，在字体超市上线的其余90+款施申财字体也均以会员免费商业的模式进行商业授权。

字体超市作为100%正版商业字体授权平台，给大家的惊喜可不仅局限于新品哦!截止目前为止，已经有1680+款字体加入了字体超市会员字库，其中涵盖三极字库、汉标字库、文道字库等各知名字体品牌商家，风格多样，类型不一，应有尽有。您仅需要一个简单的字体超市会员身份，即可轻松拥有!

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