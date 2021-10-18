又玩谐音梗？快手申请“兜来玩”商标

站长之家（ChinaZ.com）10月18日 消息:企查查APP显示，近日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增“兜来玩”商标申请信息，国际分类为科学仪器，目前商标状态为“注册申请中”。
“兜来玩”这个商标名让不少人联想到是“都来玩”的谐音。
值得一提的是，前不久，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司申请注册的多个“老铁支付”商标状态变更为“已注册”，国际分类包括社会服务、广告销售、教育娱乐、网站服务，而涉及金融物管、通讯服务、科学仪器三类的“老铁支付”商标状态则为“驳回复审中”。
站长之家（ChinaZ.com）10月18日 消息:企查查APP显示，近日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增“兜来玩”商标申请信息，国际分类为科学仪器，目前商标状态为“注册申请中”。
“兜来玩”这个商标名让不少人联想到是“都来玩”的谐音。
值得一提的是，前不久，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司申请注册的多个“老铁支付”商标状态变更为“已注册”，国际分类包括社会服务、广告销售、教育娱乐、网站服务，而涉及金融物管、通讯服务、科学仪器三类的“老铁支付”商标状态则为“驳回复审中”。
被加拿大方面扣押1000多天后，中国公民孟晚舟于北京时间9月25日回国。天眼查App显示，“孟晚舟”商标被多人申请注册，国际分类包括广告销售、医疗器械等，商标申请日期在2018年12月-2019年4月之间。不过，这些商标申请均已被驳回，目前商标状态为无效。
据天眼查APP显示，近日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司申请注册的多个“老铁支付”商标状态变更为“已注册”，国际分类包括社会服务、广告销售、教育娱乐、网站服务，而涉及金融物管、通讯服务、科学仪器三类的“老铁支付”商标状态则为“驳回复审中”。
近期，腾讯、字节申请的部分狗头商标流程状态变更为驳回复审，国际分类涉广告销售、设计研究等。
近日，阿里巴巴新加坡控股有限公司申请注册NB商标，从形状来看，该商标图案为点赞手势，还是挺吸睛的。资料显示，商标国际分类涉35类广告销售，商标图案为点赞手势外加字母NB，目前商标状态为注册申请中。对此，有网友表示，这样的商标有点意思，至于能否申请成功就不好说了。
近日，B站关联公司申请注册阿婆主商标，国际分类涉30类方便食品、32类啤酒饮料，目前商标状态为注册申请中。<br/> <br/> 据悉，阿婆主为up主谐音梗，指投稿发视频发帖的人。
近日，阿里巴巴新加坡控股有限公司申请注册NB商标。商标国际分类涉35类广告销售，商标图案为点赞手势外加字母NB，目前商标状态为注册申请中。
近日，美团关联公司北京三快科技有限公司新增多项“美团医美避雷针”商标申请信息，国际分类涉及医疗园艺、广告销售、科学仪器等，目前商标状态均为“注册申请中”。
近日，北京字节跳动网络技术有限公司新增“皮皮神评论”商标申请信息，国际分类为健身器材，目前商标状态为“注册申请中”。
近日，北京字节跳动网络技术有限公司新增多项“字节商城”商标申请信息，国际分类涉及广告销售、通讯服务、设计研究等，目前商标状态均为“注册申请中”。<br/> <br/>
近日，美团关联公司北京三快科技有限公司新增“美团收钱”商标申请信息，国际分类涉及设计研究、广告销售，目前商标状态均为“注册申请中”。
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