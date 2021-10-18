又玩谐音梗？快手申请“兜来玩”商标

站长之家（ChinaZ.com）10月18日 消息:企查查APP显示，近日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增“兜来玩”商标申请信息，国际分类为科学仪器，目前商标状态为“注册申请中”。

“兜来玩”这个商标名让不少人联想到是“都来玩”的谐音。

值得一提的是，前不久，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司申请注册的多个“老铁支付”商标状态变更为“已注册”，国际分类包括社会服务、广告销售、教育娱乐、网站服务，而涉及金融物管、通讯服务、科学仪器三类的“老铁支付”商标状态则为“驳回复审中”。