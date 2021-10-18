淘宝直播变更平台限制推广商品 新增多个旅游相关类目

站长之家（ChinaZ.com）10月18日 消息:近日，淘宝发布通知称，淘宝直播将调整《关于主播发布淘宝直播平台限制推广商品的实施细则》和《关于内容创作者发布内容平台不允许发布的信息的实施细则》中淘宝直播平台限制推广商品的相关类目。

据悉，此次规则变更点涉及的类目主要与旅游相关，变更后的规则将于2021年10月22日正式生效。

具体变更点包括:

1、新增4个一级类目，2个二级类目，1个三级类目，3个四级类目限制通过淘宝直播平台推广商品，

包括:“特价酒店/特色客栈/公寓旅馆”、“度假线路/签证送关/旅游服务”、“景点门票/演艺演出/周边游”、“旅行购物”、“精制中药材 >> 焦槟榔”、“精制中药材>> 槟榔”、“零食/坚果/特产>> 蜜饯/枣类/梅/果干/冻干>> 槟榔”、“天猫零售O2O >> 休闲食品-1>> 蔬果干零食>> 槟榔”、“闲鱼优品>> 零食/坚果/特产>> 蜜饯/枣类/梅/果干/冻干>> 槟榔”、“口碑/饿了么本地生活>> 休闲食品>> 蜜饯果干类>> 槟榔”

2、去除原有10个二级类目限制通过淘宝直播平台推广商品，

包括:“度假线路/签证送关/旅游服务>>旅游服务”、“度假线路/签证送关/旅游服务>>旅游优惠券/会员卡（除“平台有价优惠券”三级类目外）”、“度假线路/签证送关/旅游服务>>旅游购物/纪念品/旅行用品”、“度假线路/签证送关/旅游服务>>自由行/跟团游”、“度假线路/签证送关/旅游服务>>邮轮/游船”、“度假线路/签证送关/旅游服务>>目的地玩乐”、“景点门票/演艺演出/周边游>>境内周边游”、“旅行购物>> OTC药品/医疗器械/计生用品”、“旅行购物>> 保健食品/膳食营养补充食品”、“旅行购物>> 旅行购物合作券”。