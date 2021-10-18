雷军退出小米金融董事

站长之家(ChinaZ.com) 10月18日 消息:企查查APP显示，10月15日，上海小米金融信息服务有限公司发生工商变更，洪锋、LIN BIN林斌、雷军退出董事，新增林世伟为法定代表人。
信息显示，该公司成立于2015年，注册资本3000万元人民币，经营范围包含:金融信息服务（除金融业务），接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包等，现由天星数科科技有限公司100%控股。
站长之家(ChinaZ.com) 10月18日 消息:企查查APP显示，10月15日，上海小米金融信息服务有限公司发生工商变更，洪锋、LIN BIN林斌、雷军退出董事，新增林世伟为法定代表人。
信息显示，该公司成立于2015年，注册资本3000万元人民币，经营范围包含:金融信息服务（除金融业务），接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包等，现由天星数科科技有限公司100%控股。
近日，小米信用管理有限公司发生工商变更，雷军退出董事长职务，法定代表人由洪锋变更为林世伟。<br/> <br/>
天眼查App显示，近日，上海小米金融信息服务有限公司发生工商变更，雷军、洪锋、LIN BIN林斌等小米多位高管退出公司董事，林世伟任执行董事、总经理，法定代表人由洪锋变更为林世伟。
昨日晚间，小米公司创始人、董事长兼CEO雷军在微博发文，恭喜苏炳添全运会男子百米夺冠，并称“不论何时，你都会拼尽全力，你是小米精神的最好代言！”
近日，小米信用管理有限公司发生工商变更，雷军退出董事长，同时，法定代表人由洪锋变更为林世伟。
昨日，小米手机全新潮流系列小米Civi正式发布，凭借全新丝绒AG工艺、仅6.98mm机身、166g轻，小米Civi成为史上最好看小米手机，同时也是业内迄今同档位最轻薄的自拍旗舰。在小米Civi发布后，有数码博主对该机作出评价称，小米Civi称得上是其近年摸过的一款最不像小米系”的小米机型，因为它实在是太轻薄了，再加上双曲面的机身玻璃设计，想象不到这款机型出自小米之手。今日，小米CEO雷军转发该微博并表示，小米Civi，这是一个全新?
9月22日，小米宣布了旗下全新手机系列Xiaomi Civi。据介绍，这将是小米手机的新系列，以时尚多元的设计、创新的影像科技，陪伴每一个悦己、自信的年轻人，探索自我与生俱来的精彩。在官宣海报中，小米用手势C”、V”形象地比划出了Civi的读音。今晚，雷军发微博为新机预热：Civi手势，我学会了，你要不试试？”据悉，Xiaomi Civi该系列首款机型定档于9月27日发布。很多米粉好奇，全新的Civi系列和之前的小米CC有什么关系？小米CC系
今天早间，小米创办人、董事长兼 CEO 雷军通过微博公布了小米 Civi 黑色版外观。谈及网友「薄得像纸片」的评论时，雷军表示，小米 Civi 的轻、薄和机身宽度，刚刚好的握持感。
在2020东京奥运会女子10米气步枪决赛上，浙江小将杨倩以251.8环的成绩夺得冠军，为中国代表团揽入本届奥运会第一枚金牌。今日上午，小米宣布，杨倩成为Xiaomi Civi代言人。小米CEO雷军发文称，杨倩是位了不起的00后，我们为她骄傲。随后，雷军还通过社交平台晒出了杨倩的工牌，并表示小黄鸭的步伐，走进小米大家庭了。”此次杨倩代言小米Civi，获得了众多网友点赞支持，有网友表示这也太可爱了”出个Civi的官方小黄鸭手机壳？这不?
9月26日消息，小米官方宣布，中国射击运动员杨倩成为Xiaomi Civi代言人。雷军发微博称：我很荣幸的告诉大家，杨倩 @杨大妞YYY ，这位了不起的00后，成为Xiaomi Civi代言人。我们为她骄傲！”22日，@小米手机 官宣将推出小米手机新系列，名为Xiaomi Civi”，主要面向年轻消费者。官方同时还宣布，将于9月27日14点举行一场天生好看的科技发布会”，届时将发布Civi新品。据悉，小米Civi厚度仅6.98mm，重量166克，机身宽度71.5mm。颜值
9月26日，今日，2021世界互联网大会在乌镇开幕，会上，小米科技董事长雷军发表演讲。雷军表示，多年来，小米不仅推动了移动互联网的发展，而且也推动了智能手机的普及，成长为全球第二大手机品牌，未来还将为更多的人提供更好的智能产品，帮助他们与世界相连。要坚持融合发展，推进智能制造。科技企业要积极抢占浪潮之巅，坚持用互联网思维推动中国制造业，带动上下游合作伙伴，共同探索智能制造的新经济发展模式，全力提升中国制?
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