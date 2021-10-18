雷军退出小米金融董事

在2020东京奥运会女子10米气步枪决赛上，浙江小将杨倩以251.8环的成绩夺得冠军，为中国代表团揽入本届奥运会第一枚金牌。今日上午，小米宣布，杨倩成为Xiaomi Civi代言人。小米CEO雷军发文称，杨倩是位了不起的00后，我们为她骄傲。随后，雷军还通过社交平台晒出了杨倩的工牌，并表示小黄鸭的步伐，走进小米大家庭了。”此次杨倩代言小米Civi，获得了众多网友点赞支持，有网友表示这也太可爱了”出个Civi的官方小黄鸭手机壳？这不?