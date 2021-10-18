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雷军退出小米金融董事

2021-10-18 14:35 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月18日 消息:企查查APP显示，10月15日，上海小米金融信息服务有限公司发生工商变更，洪锋、LIN BIN林斌、雷军退出董事，新增林世伟为法定代表人。

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信息显示，该公司成立于2015年，注册资本3000万元人民币，经营范围包含:金融信息服务（除金融业务），接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包等，现由天星数科科技有限公司100%控股。

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