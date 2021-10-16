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李彦宏称限购限行有望在5年内取消 10年内拥堵问题可以基本解决

2021-10-16 10:15 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月16日 消息:百度董事长李彦宏今日发表《坐智能车，走智慧路》谈智慧交通时称，一个智能交通系统，应该能够有效地解决拥堵问题，现在大城市常见的“限购”“限行”政策有望在5-10年内取消。通过测算，以车路协同为基础的智能交通，将能够提升15%-30%的通行效率，5年之内中国一线城市将不再需要限购和限行;10年之内，靠交通效率提升，拥堵问题就可以基本解决。

李彦宏、百度

李彦宏称，可以预见，大城市人口会继续增加，对交通基础设施的要求会越来越高。物理空间总是有限的，交通智能化是保持城市竞争力的必由之路;而让更多人享受先进基础设施带来的公共服务，也是缩小贫富差距，实现共同富裕的必经之路。

以下是李彦宏发表的全文:

坐智能车，走智慧路——推动交通领域的科技革命和产业变革

越来越大的城市，越来越多的人口，越来越多的汽车，这让解决交通问题变得前所未有的迫切。

从第七次人口普查数据来看，我国常住人口超过1000万的城市共有18个，其中重庆、上海、北京、成都四市常住人口超过2000万。

截至2019年底，中国私家车保有量超过200万辆的城市已经超过30个。公安部交通管理局最新统计数据显示，2021年一季度全国新注册登记机动车同比增长67.31%，创同期历史新高，我国汽车保有量达2.87亿辆。

我们需要为交通安全、交通拥堵、碳排放等问题，寻找最优解，让每个人的出行变得安全、高效、经济和绿色。

政府已经在从顶层设计上解决交通问题。习近平总书记在第二届联合国全球可持续交通大会开幕式上指出，当今世界正在经历新一轮科技革命和产业变革，数字经济、人工智能等新技术、新业态已成为实现经济社会发展的强大技术支撑。要大力发展智慧交通和智慧物流，推动大数据、互联网、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合，使人享其行、物畅其流。

企业也在思考解决方案。从自动驾驶到车路协同、从智能交通到数字城市运营，像百度这样的企业，有很多探索和实践，也有很多思考。

我认为，一个智能交通系统，可以大大降低交通事故发生的概率。大约94%的交通事故是人为因素导致的，包括酒驾等危机驾驶行为。我相信，随着无人驾驶进一步成熟，聪明的车、智能的路、车路协同、智能的交通管理系统等等，都会让交通事故发生概率降低。

一个智能交通系统，应该能够有效地解决拥堵问题，现在大城市常见的“限购”“限行”政策有望在5-10年内取消。通过测算，以车路协同为基础的智能交通，将能够提升15%-30%的通行效率，5年之内中国一线城市将不再需要限购和限行;10年之内，靠交通效率提升，拥堵问题就可以基本解决。

一个智能交通系统，可以提高通行效率，节约能源，降低空气污染水平，帮助碳达峰和碳中和，惠及每一个有出行需求的人。比如，通过建设高等级智能道路，大力发展车路协同和自动驾驶，构建安全、便捷、高效、低碳的智能化出行服务体系等，可以让我们城市更绿色。

一个智能交通系统，并不依赖于自动驾驶技术的普及。相反地，它要长期面对行人、有人车，无人车等各种道路上的目标混杂移动的局面。因此要综合考虑各个利益相关方的诉求，根据全量实时数据，做出最佳调度。

一个智能交通系统，需要有一个专属的运营商，运营商的职责就是不断优化这个系统，不断提升交通的效率和可靠性。这就像电信运营商，通过不断升级网络，优化手机通讯效率一样。

做自动驾驶、智能交通这些年，我到过全国很多城市，感受到交通的点滴变化。小到交通信号灯的控制优化，大到搭建城市交通“智慧大脑”;从公交到地铁，从公路到港口，交通各行业、各领域都在展开智能化尝试，局部效率改善比比皆是。

交通既是一个经济问题，又是一个民生问题。人工智能技术发展几十年，加上一个有为政府的顶层设计和统筹协调，终于可以让交通真正的智能起来，每每想到这个可能性都让我兴奋不已。

当然，我清楚地知道当前交通基础设施还很不完善，我也知道交通基础设施的建设和交通法律法规的改动可能涉及很多部门，很多时候界限也不是那么清晰。但是亲历了过去两年智能交通在一些城市特定区域的实践，看到技术给当地普通人出行带来切切实实的改变，我对未来充满信心，充满期待。

交通运输业属于国民经济基础性、先导性、战略性和服务性行业，不仅是经济行稳致远的压舱石，也承载着人民群众对美好生活的向往。

完善交通基础设施建设，加大投资力度，可以为各项经济活动开展，提供更完善、更全面的基础性服务。同时，通过加大交通基础设施投资，可以加速地区与地区之间的经济联系。因此，在促进经济增长方面，交通基础设施投资具有极强推动作用。

无论是在发展中国家，还是在发达国家，城市发展的趋势都是人口从小城市和农村向大城市集中。因为大城市有更多的就业和创业机会、更优越的医疗条件、更丰富的教育资源、更好的公共基础设施。

可以预见，大城市人口会继续增加，对交通基础设施的要求会越来越高。物理空间总是有限的，交通智能化是保持城市竞争力的必由之路;而让更多人享受先进基础设施带来的公共服务，也是缩小贫富差距，实现共同富裕的必经之路。

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