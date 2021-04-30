供应链回应iPhone 13减产：没有太大改变，生产按计划进行

此前彭博报道称因上游芯片缺料受限，苹果 iPhone13今年将减产千万部，总产能低于预期。

苹果原本计划在2021年的最后几个月生产9000万部 iPhone，但据报道，由于博通和德州仪器的芯片供应问题，苹果将这一数字削减了1000万。

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对于相关传言，iPhone13系列两大组装厂鸿海、和硕昨日皆不予评论。不具名的iPhone供应链则透露，「从苹果目前给的出货预测来看，目前订单没有太大改变，组装厂商生产也如计划进行。」