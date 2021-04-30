供应链回应iPhone 13减产：没有太大改变，生产按计划进行

此前彭博报道称因上游芯片缺料受限，苹果 iPhone13今年将减产千万部，总产能低于预期。
苹果原本计划在2021年的最后几个月生产9000万部 iPhone，但据报道，由于博通和德州仪器的芯片供应问题，苹果将这一数字削减了1000万。
图片来自 Apple
对于相关传言，iPhone13系列两大组装厂鸿海、和硕昨日皆不予评论。不具名的iPhone供应链则透露，「从苹果目前给的出货预测来看，目前订单没有太大改变，组装厂商生产也如计划进行。」
此前彭博报道称因上游芯片缺料受限，苹果 iPhone13今年将减产千万部，总产能低于预期。
苹果原本计划在2021年的最后几个月生产9000万部 iPhone，但据报道，由于博通和德州仪器的芯片供应问题，苹果将这一数字削减了1000万。
图片来自 Apple
对于相关传言，iPhone13系列两大组装厂鸿海、和硕昨日皆不予评论。不具名的iPhone供应链则透露，「从苹果目前给的出货预测来看，目前订单没有太大改变，组装厂商生产也如计划进行。」
第一批iPhone 13，你抢到了吗？按计划，首批用户将于9月24日开始签收，门店和官网也将于当天正式开售。不过，截稿在苹果中国官网，iPhone 13 Pro/Pro Max现在下单预购，需要等到4~5周发货，也就是10月底或者11月初了。iPhone 13/13 mini最少也需要5个工作日，也就是国庆放假前还有机会拿到手。一些参与首批订购的美国用户发现，尽管苹果官网显示的订单状态为准备发货”，但实际上，UPS APP的物流信息显示，他们的iPhone 13已经坐上
苹果iPhone13手机在9月24日正式发售，在这一天预订的第一批iPhone13系列手机的用户将陆续收到新手机，同时线下门店也将有新机展示，那么iPhone13系列哪一个颜色最好看，购买后保值最高呢，我们来一起看下吧。
苹果今天开始预购最新的iPhone13智能手机。今年所有四款机型都将上市，不像去年iPhone12系列成双上市。该在线商店将于UTC中午12点（太平洋标准时间上午5点、纽约上午8点、伦敦下午1点和印度下午5:30）开业。第一波包括30个国家和地区，发货(或从实体店收集设备)将在一周内开始，即9月24日。第二波市场必须等到10月1日才有机会预购这些设备，7天后，即10月8日，将再次开始发货。苹果商店目前正在关闭，所以你甚至不能购买更旧的设备
苹果iPhone13系列手机今年在屏幕方面进行了巨大的升级，包括iPhone13Pro和iPhone13 ProMax支持了120Hz的刷新率屏幕，那么很多用户想要知道iPhone13手机有没有息屏显示的功能，如果有的话要在哪里设置开启。
苹果iPhone13系列手机在9月17日开始预购，并在9月24日正式上市发售。不少用户想要在门店体验新机后再决定购买，那么什么时候在门店会上架iPhone13手机呢，这里我们来看下具体的介绍。
对于苹果来说，iPhone 13现阶段生产起来真的是太困难了，这也直接导致富士康郑州工厂的工人们放假。iPhone 13创下苹果最长等待期”话题在十一黄金周前一日冲上微博热搜，据时代周报报道，近日，多名行业专家表示，iPhone 13系列发货缓慢，主要原因在于供应链零部件短缺以及销售端新机购买热情高涨所致。全球最大iPhone代工生产基地郑州富士康内部员工称，相较于iPhone13发布前夕的万元奖励招工，日均万人进厂，目前该厂区的招工计?
苹果iPhone13新机如果拿到的话，要怎么把自己手上的旧iPhone或者安卓数据转移到iPhone13上呢，这里我们来看下如何将数据转移到iPhone13的操作方法。
目前正在进行的芯片危机显然已经大到足以波及苹果公司——这次我们谈论的不是智能手表，而是苹果公司的主要摇钱树——iPhone。
苹果iPhone13系列手机今年在外观方面的改变并不大，除了“刘海”变窄20%之外，iPhone13的后置摄像头变成对角线排列，同时还加入了新的颜色。那么今年的iPhone13还有iPhone13Pro哪个颜色好看，什么颜色是用户最热门的呢。
苹果iPhone13手机将在9月24日正式发售，届时也有很多用户预订的iPhone13手机将拿到手，那么今年的iPhone13要怎么检查是不是原封的，从哪里可以查看是否原封、非二手呢，我们来看下具体的方法。
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