字节跳动心动外卖小程序获登记批准

10月1日字节跳动旗下的TikTok宣布推出首个NFT系列——TikTok Top Moments。虽然关于国内主流企业进军NFT的消息已经不算新事了，但也引发了众多媒体的转发和评述。一方面是政策严明，坚决抵制任何形式的数字藏品的商品价格被恶意炒作;另一方面是探索将物理世界的资产映射为NFT所带来的巨大应用价值。阿里、腾讯等企业在NFT的世界里探索前进。阿里——蚂蚁链粉丝粒国内目前比较火的NFT交易平台有阿里巴巴旗下的蚂蚁链，腾讯旗下的至?