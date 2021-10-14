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字节跳动心动外卖小程序获登记批准

2021-10-14 12:18 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月14日 消息:天眼查App显示，2021年10月11日，北京字跳网络技术有限公司心动外卖小程序软件获得登记批准，登记号为2021SR1481161。

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今年7月，有消息称，抖音成立了一个名为“心动外卖”外卖业务团队，并在App内开展测试，该业务的开发主体为抖音运营主体北京微博视界科技有限公司。

当时，“心动外卖”小程序页面显示:即将全面开放，敬请期待。

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