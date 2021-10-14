字节跳动心动外卖小程序获登记批准

站长之家（ChinaZ.com）10月14日 消息:天眼查App显示，2021年10月11日，北京字跳网络技术有限公司心动外卖小程序软件获得登记批准，登记号为2021SR1481161。
今年7月，有消息称，抖音成立了一个名为“心动外卖”外卖业务团队，并在App内开展测试，该业务的开发主体为抖音运营主体北京微博视界科技有限公司。
当时，“心动外卖”小程序页面显示:即将全面开放，敬请期待。
站长之家（ChinaZ.com）10月14日 消息:天眼查App显示，2021年10月11日，北京字跳网络技术有限公司心动外卖小程序软件获得登记批准，登记号为2021SR1481161。
今年7月，有消息称，抖音成立了一个名为“心动外卖”外卖业务团队，并在App内开展测试，该业务的开发主体为抖音运营主体北京微博视界科技有限公司。
当时，“心动外卖”小程序页面显示:即将全面开放，敬请期待。
似乎自从罗永浩入驻以来，抖音电商的发展就越来越顺利，现如今通过抖音购买商品的用户越来越多，俨然已经在电商领域站稳了一只脚。但根据相关报道来看，字节跳动的野心还远不止如此。据天眼查APP显示，北京字跳网络技术有限公司心动外卖小程序软件”获得登记批准，登记号为2021SR1481161，批准日期为2021年10月11日。其实，早在今年7月份，就已经有不消息称字节跳动决定进军外卖行业，并且透露抖音已经当时还成立了专门的外卖业务?
近日，北京字节跳动网络技术有限公司新增多项“字节商城”商标申请信息，国际分类涉及广告销售、通讯服务、设计研究等，目前商标状态均为“注册申请中”。<br/> <br/>
9月30日，北京字节跳动网络技术有限公司申请注册多个“字节商城”商标，国际分类涉及广告销售、网站服务、通讯服务等，当前商标状态均为申请中。
有没有想过在抖音刷着短视频，感觉饿了直接在抖音上点个外卖？日前，据天眼查App显示，北京字跳网络技术有限公司心动外卖小程序软件获得登记批准，登记号为2021SR1481161，批准日期为2021年10月11日。据报道，今年7月，字节跳动旗下的抖音成立了一个针对外卖业务的团队并开展内测，业务名为心动外卖”。在心动外卖小程序获得登记批准后，有媒体表示，美团、饿了么或将迎来新的搅局者。此外，一些以心动外卖”为名的招商、代理信息?
据爱企查App显示， 10 月 11 日兰州好房有幸信息技术有限公司成立，注册资本 500 万元，法定代表人王奉坤，经营范围含软件开发、广告制作、房地产经纪等。爱企查股权穿透图显示，该公司由字节跳动（香港）有限公司间接全资控股。
福建好房有幸信息技术有限公司成立，法定代表人为王奉坤，注册资本3000万元人民币，经营范围包含:软件开发;广告设计、代理;广告制作;广告发布;房地产经纪等。
10月1日字节跳动旗下的TikTok宣布推出首个NFT系列——TikTok Top Moments。虽然关于国内主流企业进军NFT的消息已经不算新事了，但也引发了众多媒体的转发和评述。一方面是政策严明，坚决抵制任何形式的数字藏品的商品价格被恶意炒作;另一方面是探索将物理世界的资产映射为NFT所带来的巨大应用价值。阿里、腾讯等企业在NFT的世界里探索前进。阿里——蚂蚁链粉丝粒国内目前比较火的NFT交易平台有阿里巴巴旗下的蚂蚁链，腾讯旗下的至?
近日，深圳超越网络游戏有限公司发生工商变更，原股东上禾网络科技（上海）有限公司退出，新增字节跳动关联公司北京朝夕光年信息技术有限公司为股东，持股比例100%。
兰州好房有幸信息技术有限公司成立，法定代表人为王奉坤，注册资本500万元人民币，经营范围包含:软件开发;广告设计、代理;广告制作;房地产经纪等。
凤凰网科技讯 10月10日消息，今日，北京字节跳动公益基金会今日宣布捐赠5000万元，联合公益机构，为灾区提供紧急救援物资，并支持学校灾后修缮和当地古籍修复。字节跳动表示，此前，抖音、今日头条、西瓜视频已上线山西暴雨信息专题页，用户点击相关页面，即可了解当地灾情动态。自10月2日夜间起，山西多地开启持续降雨，强降雨造成多地受灾。据中国天气网介绍，常年10月上旬山西从未有过如此强劲降雨，太原、阳泉、临汾、长治、吕
10月1日字节跳动旗下的TikTok宣布推出首个NFT系列——TikTok Top Moments。虽然关于国内主流企业进军NFT的消息已经不算新事了，但也引发了众多媒体..
10月13日，广东省人民政府印发《广东省科技创新“十四五”规划》，其中指出在新兴产业集群方面，区块链与量子信息是十大战略性新兴产业集群之一，..
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10月13日，中国网络安全审查技术与认证中心（以下简称“网安中心”）为美的智能家居通信模组(SDK)颁发行业首家IT产品信息安全认证(EAL4+)安全认证..
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