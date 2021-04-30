马斯克降价抛售加州2亿豪宅 称是为了自由

站长之家（ChinaZ.com）10月13日 消息:放纵一生爱自由的马斯克又卖房了!据外媒报道，就在马斯克宣布把公司总部从加州迁往得州后，他把位于加州的最后一套房产也卖了，而且出售的价格也降低了15%。
据美国房地产网站Zillow信息显示，马斯克的这套房产标价3199万美元，折合RMB为2.06亿元。
这套豪宅占地面积为1.6万平方英尺，是全美较贵的社区之一。据悉，截至目前马斯克已经出售至少7套房产。
网友问他:你很缺钱吗?马斯克回应称:这是为了自由，自己不需要现金，财富只会把人压垮。
站长之家（ChinaZ.com）10月13日 消息:放纵一生爱自由的马斯克又卖房了!据外媒报道，就在马斯克宣布把公司总部从加州迁往得州后，他把位于加州的最后一套房产也卖了，而且出售的价格也降低了15%。
据美国房地产网站Zillow信息显示，马斯克的这套房产标价3199万美元，折合RMB为2.06亿元。
这套豪宅占地面积为1.6万平方英尺，是全美较贵的社区之一。据悉，截至目前马斯克已经出售至少7套房产。
网友问他:你很缺钱吗?马斯克回应称:这是为了自由，自己不需要现金，财富只会把人压垮。
2014 年，特斯拉卖到了中国，很多互联网大佬成为特斯拉的第一批用户，其中包括新浪CEO曹国伟、汽车之家总裁李想、携程时任CEO梁建章等。为了给这批特斯拉车主交付钥匙，也为了在新的市场打响名号，马斯克专程从硅谷赶到北京，这也是他第一次来到中国。
多年来，批评人士一直抨击特斯拉的Model3质量问题，现在首席执行官埃隆·马斯克也承认了有关指责。2018年初，评估汽车质量问题的的工程顾问桑迪·门罗（Sandy Munro）对Model3发表了一份残酷的评估，称特斯拉的Model3存在“我们在90年代的起亚上看到缺陷”，比如外部面板之间的不均匀间隙和油漆工作问题。
6月2日消息，据国外媒体报道，近日特斯拉CEO伊隆·马斯克(Elon Musk)在代码高科技大会上表示：视苹果为特斯拉的直接竞争对手。马斯克预计苹果将于2020年生产汽车，但届时可能为时已晚。“他们应该更早一些生产
电动汽车制造商特斯拉证实，该公司CEO埃隆·马斯克的CEO薪酬计划的第一笔款项已经获准通过，价值近 8 亿美元，在这之前16年马斯克一直未从特斯拉领取薪水。
当地时间周四，特斯拉（Tesla）在向 SEC 提交的文件中显示，首席执行官埃隆·马斯克获得他的第一份股票期权。包括约 170 万股特斯拉股票，按照今天的收盘价，其价值约为 7.75 亿美元。
伊隆·马斯克的眼袋越来越大，特斯拉的问题越来越多。5 月 21 日，就在距特斯拉位于湾区弗里蒙特超级工厂不到 1 小时车程的东湾圣拉蒙县，一辆特斯拉Model X型电动车冲出街道，撞翻围栏，沿着堤坝一头栽进路边池塘。
网易科技讯 7月27日消息，据国外媒体报道，上周电动汽车制造商特斯拉公司首席执行官伊隆·马斯克（Elon Musk）公布了其公司的“总体规划”，该计划看起来来雄心勃勃：其中包括开发四款新型电动汽车，此外还包括发展太阳能、自动驾驶技术以及汽车共享服务等多个计划。特别是其中提到的汽车共享服务。马斯克指出，任何人都可以通过特斯拉的相关应用将自己的特斯拉自动驾驶汽车加入到特斯拉汽车共享计划，这也为缺乏资金购买电动汽车
马斯克当属目前科技圈、汽车圈最富名气的CEO、富豪之一了，他的发言常常引发关注。当地时间周一，马斯克在美国出庭，就特斯拉2016年收购太阳能公司SolarCity的交易辩护。原来股东们指责马斯克在这起交易中主导了董事会的决策，并在财务问题上误导股东，还因此支付了更多的钱。马斯克当庭回应表示，交易系特斯拉董事会特别委员会主导，他并未加入。据悉，SolarCity实际上是由马斯克的表兄弟林登和彼得里夫创立的，马斯克不仅持有股?
特斯拉Model S Plaid又跳票了！5月29日消息，特斯拉CEO埃隆马斯克在社交平台上发文称，特斯拉Model S Plaid将推迟到2021年6月10日，而不是2021年6月3日交付。同时，马斯克还表示，需要再用一周时间进行调整，新车感觉就像一艘宇宙飞船，这种吸引力无法用言语描述。据了解，Model S Plaid最早于2020年9月份亮相，新车整体外观变化不大，其最大的亮点在于车内，新款Model S应用了Yoke矩形方向盘，这在以往的量产车型上从未见到过。动
【TechWeb】7月3日消息，据国外媒体报道，特斯拉股价连续大涨，屡创新高，CEO马斯克也十分得意，并且似乎有些“膨胀”，又开始讥讽特斯拉空头和美国证券交易委员会（SEC）。特斯拉马斯克在社交网络上表示，要送一些“做空短裤”（short shorts）给养肥空头委员会（Shortseller Enrichment Commission，首字母缩写同美国证券交易委员会）。“做空短裤”缘起于马斯克的一个玩笑。对冲基金绿光资本总裁大卫·爱因霍恩（David Einhorn
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