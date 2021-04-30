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马斯克降价抛售加州2亿豪宅 称是为了自由

2021-10-13 16:01 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月13日 消息:放纵一生爱自由的马斯克又卖房了!据外媒报道，就在马斯克宣布把公司总部从加州迁往得州后，他把位于加州的最后一套房产也卖了，而且出售的价格也降低了15%。

据美国房地产网站Zillow信息显示，马斯克的这套房产标价3199万美元，折合RMB为2.06亿元。

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这套豪宅占地面积为1.6万平方英尺，是全美较贵的社区之一。据悉，截至目前马斯克已经出售至少7套房产。

网友问他:你很缺钱吗?马斯克回应称:这是为了自由，自己不需要现金，财富只会把人压垮。

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