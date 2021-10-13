因芯片短缺 苹果公司或下调iPhone产量目标

站长之家（ChinaZ.com）10月13日 消息:根据彭博社的一份新报告，科技行业面临的持续芯片短缺正在影响iPhone13机型的生产。苹果公司可能因此下调iPhone今年的产量目标，预计今年iPhone13系列出货量从9000万台下调到8000万台。

在今年的最后三个月，苹果计划生产9000万部iPhone13机型，但苹果的制造合作伙伴已被告知，由于博通和德州仪器无法提供足够的芯片零部件，产能总数将会减少。苹果的iPhone13系列供应已经受到限制，由于产量的不足将进一步短缺将进一步推动交货时间。

根据iFixit 拆解，‌iPhone13‌型号使用博通AFEM-8215前端模块和BCM59365无线电源接收器，以及来自德州仪器的显示器电源管理IC、阵列驱动器、闪光灯 LED 驱动器和双中继器。

数月以来，苹果一直在应对芯片短缺问题，从Apple Store购买的 MacBook Pro、iPhone11、iPhone12、iMac、MacBook Air、iPad Pro等设备的发货时间比正常预计的要长。

早在9月份，苹果分析师郭明錤就表示，由于零部件短缺，苹果将把MacBook的出货量目标减少一半，这对于即将于10月18日推出的 MacBook Pro 机器来说可能不是好兆头。MacBook短缺与缺乏电源管理集成电路有关，这个问题与iPhone机型现在似乎也面临的问题类似。

预计持续的芯片短缺将持续到2022年，虽然苹果因该问题面临供应问题，但它一直是2021年受影响最小的公司之一。其他科技公司也面临相同的芯片短缺影响，这可能会推动终端产品的价格上涨。