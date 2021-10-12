中科评测质检联盟平台将上线5000种放心商品 蚂蚁链提供技术支持

想买有机奶粉，只要在电商平台的商品页面上查看是否有“宝宝有机”标签，或是线下扫一扫外包装的“宝宝有机”二维码，就可以看到所购商品是不是真正的有机婴幼儿奶粉。很快，消费者将能买到更多这样的放心商品。

10月12日，浙江中科评测科技有限公司与蚂蚁链正式签订协议，前者将基于蚂蚁链技术，于11月推出中科评测质检联盟平台。据了解，该平台还将联合SGS、中国检验认证集团北京有限公司、中国质量认证中心等众多顶级权威检测认证机构，共同打造让消费者放心选购的可信标签。

（图为中科评测董事长廖智）

中科评测为浙江中科应用技术研究院下属企业，其质检联盟平台预计未来一年将为5000多种商品提供区块链认证标签，还将上线天猫旗舰店，对认证商品提供一站式的线上销售、直播带货等相关服务，让更多优质产品能触达消费者。

具体来说，质检联盟将用户在电商平台的搜索热词提炼成标签，如“宝宝有机”“国标无糖”“国标低盐”“益生菌数量”等，再由联盟的质检机构制定量化检测验证的标准，符合标准的商品将贴上这些标签。在这个过程中，质检机构的资质及检测过程、结果将全部上链，保障数据的真实可信及权责清晰。

对于消费者来说，可以在电商平台的产品详情页面看到标签，线下购买时则可通过支付宝小程序扫描外包装上的二维码，验证标签真伪，及查看产品及对应质检报告、质检过程信息。

近年来，国人对品质生活的要求不断提升，但品类繁多的商品质量却良莠不齐甚至真假难辨。“商品最重要的品质是安全与健康，在此基础上再提供更高的附加值，满足消费者更高的需求，希望中科评测和蚂蚁链能集中各方的力量，让质检联盟发挥好合力，办好人民生命健康的这件大事。”浙江中科应用技术研究院院长、党委书记陈秋荣表示。

中科评测董事长廖智表示，质检报告多数集中在化学成分等领域，大部分消费者读不懂，也无法辨别质检报告真伪，而质检联盟利用区块链技术将质检报告上链，并用消费者可以读懂的标签形式透出，可以帮助消费者快速做出最优选择，从而拉动优质商品的消费。

据了解，今年4月，蚂蚁链、天猫母婴、数聚智连、中科评测基于区块链技术打造了质检联盟解决方案，为天猫商城的雅培、小鹿蓝蓝、飞鹤、合生元等500多种商品提供了质检标签。对商家来说，这有力地带动了销售，以雅培菁挚奶粉为例，其“宝宝有机”标签通过质检联盟认证后，满足了众多消费者的需求，在天猫商城浏览量提高了1.6倍，销量也提升了5倍。

“质检联盟的标签更加清晰地反映了用户的消费需求，如有机、无糖等等，这些需求亟待更明确的行业标准。此外，监管部门有完善商品质量、认证、保障体系，各地政府也在努力打造优质地域产品，质检联盟希望能为此提供一个有益探索。”蚂蚁集团智能科技事业群解决方案总经理马世韬表示。

廖智透露，中科评测下一步将联合农业农村部下属中国优质农产品开发服务协会开展茶叶产业数字化建设，孵化优质茶叶品牌，并联合中国文化传媒集团直属中传万卷（北京）公司，在旅游景区产品的数字化建设、主播培训基地、主播认证证书数字化认证等方面进行深度合作。