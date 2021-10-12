中科评测质检联盟平台将上线5000种放心商品 蚂蚁链提供技术支持

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 蚂蚁链最新资讯 > 正文

中科评测质检联盟平台将上线5000种放心商品 蚂蚁链提供技术支持

2021-10-12 17:51 · 稿源：站长之家

想买有机奶粉，只要在电商平台的商品页面上查看是否有“宝宝有机”标签，或是线下扫一扫外包装的“宝宝有机”二维码，就可以看到所购商品是不是真正的有机婴幼儿奶粉。很快，消费者将能买到更多这样的放心商品。

10月12日，浙江中科评测科技有限公司与蚂蚁链正式签订协议，前者将基于蚂蚁链技术，于11月推出中科评测质检联盟平台。据了解，该平台还将联合SGS、中国检验认证集团北京有限公司、中国质量认证中心等众多顶级权威检测认证机构，共同打造让消费者放心选购的可信标签。

QQ截图20211012175212.png

（图为中科评测董事长廖智）

中科评测为浙江中科应用技术研究院下属企业，其质检联盟平台预计未来一年将为5000多种商品提供区块链认证标签，还将上线天猫旗舰店，对认证商品提供一站式的线上销售、直播带货等相关服务，让更多优质产品能触达消费者。

具体来说，质检联盟将用户在电商平台的搜索热词提炼成标签，如“宝宝有机”“国标无糖”“国标低盐”“益生菌数量”等，再由联盟的质检机构制定量化检测验证的标准，符合标准的商品将贴上这些标签。在这个过程中，质检机构的资质及检测过程、结果将全部上链，保障数据的真实可信及权责清晰。

对于消费者来说，可以在电商平台的产品详情页面看到标签，线下购买时则可通过支付宝小程序扫描外包装上的二维码，验证标签真伪，及查看产品及对应质检报告、质检过程信息。

近年来，国人对品质生活的要求不断提升，但品类繁多的商品质量却良莠不齐甚至真假难辨。“商品最重要的品质是安全与健康，在此基础上再提供更高的附加值，满足消费者更高的需求，希望中科评测和蚂蚁链能集中各方的力量，让质检联盟发挥好合力，办好人民生命健康的这件大事。”浙江中科应用技术研究院院长、党委书记陈秋荣表示。

中科评测董事长廖智表示，质检报告多数集中在化学成分等领域，大部分消费者读不懂，也无法辨别质检报告真伪，而质检联盟利用区块链技术将质检报告上链，并用消费者可以读懂的标签形式透出，可以帮助消费者快速做出最优选择，从而拉动优质商品的消费。

据了解，今年4月，蚂蚁链、天猫母婴、数聚智连、中科评测基于区块链技术打造了质检联盟解决方案，为天猫商城的雅培、小鹿蓝蓝、飞鹤、合生元等500多种商品提供了质检标签。对商家来说，这有力地带动了销售，以雅培菁挚奶粉为例，其“宝宝有机”标签通过质检联盟认证后，满足了众多消费者的需求，在天猫商城浏览量提高了1.6倍，销量也提升了5倍。

“质检联盟的标签更加清晰地反映了用户的消费需求，如有机、无糖等等，这些需求亟待更明确的行业标准。此外，监管部门有完善商品质量、认证、保障体系，各地政府也在努力打造优质地域产品，质检联盟希望能为此提供一个有益探索。”蚂蚁集团智能科技事业群解决方案总经理马世韬表示。

廖智透露，中科评测下一步将联合农业农村部下属中国优质农产品开发服务协会开展茶叶产业数字化建设，孵化优质茶叶品牌，并联合中国文化传媒集团直属中传万卷（北京）公司，在旅游景区产品的数字化建设、主播培训基地、主播认证证书数字化认证等方面进行深度合作。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 蚂蚁集团蚂蚁链明确NFT业务「三不做」，坚决反对各种形式的炒作

    蚂蚁集团旗下科技业务板块蚂蚁链发布声明称，明确其NFT业务的底线。蚂蚁链表示，“我们坚决反对一切形式的数字藏品炒作，坚决抵制任何形式的以数字藏品为名，实为虚拟货币相关活动的违法违规行为；坚决抵制任何形式的数字藏品商品价格恶意炒作，用技术手段确保商品价格反映市场合理需求；坚决抵制任何形式将数字藏品进行权益类交易、标准化合约交易等违法违规行为，反对数字藏品金融产品化。”

    蚂蚁集团 蚂蚁链 NFT

  • 2021中国高相关度区块授权专利排行出炉：蚂蚁集团排名第一

    9月27日，知识产权研究机构IPRdaily与incoPat创新指数研究中心联合发布《2021年中国高相关度区块链授权发明专利排行（TOP100）》。报告显示，中国的有效区块链发明专利授权量在过去两年中快速增长，其中数量最多的前三家公司分别为蚂蚁集团(631件)、腾讯科技(307件)和复杂美(86件)。

    区块链 蚂蚁集团 专利

  • “把脉”上数据治理 欧科云 “护航”区块生态高质量发展

    在区块链技术已被上升为国家战略规划的新时代，大批区块链企业、技术应用“百花齐放”，面对政策机遇，区块链还有哪些想象空间引人探究。近日，第九届中国中小企业投融资交易会暨金融交易博览会在北京举办。作为全球领先的区块链产业集团，欧科云链等区块链创新机构出席 2021 中国区块链产业峰会的“区块链政务与价值互联网”分论坛，并围绕区块链大数据治理、落地应用存在哪些机遇与挑战等问题展开探讨。区块链想象空间打开随着国

    欧科云链

  • 引领区块大数据安全治理 徐明星携欧科云全力促进区块生态发展

    汇聚行业领袖，探讨数字未来。第九届中国中小企业投融资交易会暨金融交易博览会（简称“投融会”）近日在京举办。欧科云链作为全球领先的区块链产业集团，受邀出席 2021 中国区块链产业峰会的“区块链政务与价值互联网”分论坛，并就区块链大数据治理、区块链技术的落地应用在会上进行探讨。区块链大数据安全治理，挑战与机遇并存区块链技术的诞生和发展，一直都是挑战和机遇并存。区块链大数据的价值如今也在数字未来的发展要求之

    徐明星 欧科云链

  • 聚焦行业变化 欧科云徐明星专注区块生态发展

    自 2020 年以来，国家发改委就明确“新基建”赋予了区块链“新角色”，并看好“新基建”中区块链产业前景，不仅是各大部委，全国绝大多数省级行政区也已将区块链列入当地政府工作报告中。在一片政策利好的情形之下，毫无疑问区块链行业将迎来新一轮的发展高潮。作为全球领先的区块链企业，欧科云链一直致力于区块链技术的研发与应用，同时积极参与行业研究、论坛等多种活动，致力于助力区块链技术应用落地的加速，而这也是徐明星一

    欧科云链

  • 区块成元宇宙最重要支柱 欧科云多措并举提前布局

    最近，一个新奇的概念名词“元宇宙”在网络上迅速蹿红， 其不仅吸引着整个科技界和投资界的目光，以太坊联合创始人V神、FacebookCEO扎克伯格、微软CEO纳德拉……他们畅谈元宇宙的起源、当下、未来以及和区块链之间的关系等。对于一个崭新的概念，没人有标准答案，但他们的见解或将成为元宇宙发展史上的助推器，“什么是元宇宙？这是一个虚拟的环境，在这里你可以和数字空间里的人在一起，你可以把它想象成一个你置身其中的互联网，

    欧科云链

  • 蚂蚁森林回应未种植梭梭：比较矮小 但仍然顽强存活

    9月13日消息，近日有网友曝光，位于内蒙古阿拉善左旗的蚂蚁森林277号林疑似未种植梭梭。对此，蚂蚁集团回应称：请大家放心，277号林的梭梭都种下了。蚂蚁集团表示：9月13日上午，蚂蚁森林工作人员赶到现场查看，视频画面显示：荒漠中梭梭种植痕迹明显，树坑以3x5米的网格均匀分布。因气候干旱种植坑内的梭梭比较矮小，但仍然顽强存活，不存在网友反馈的没有造林”的情况。网友调侃：真辟谣跑断腿，跑到现场有护林员表示，由于阿拉?

    蚂蚁 基金

  • 蚂蚁花呗：自去年开始分批有序接入人民银行征信系统

    针对花呗是否全面接入人民银行征信系统一事，花呗方面回复称，花呗自去年开始就在逐步、有序推进接入金融信用信息基础数据库（即人民银行征信系统）的工作。在用户授权的前提下，花呗的相关信息会逐步纳入征信系统。

    花呗 蚂蚁金服 阿里巴巴

  • 专访：区块可以与实体经济深度融合实现更好赋能——访欧科云副总裁张超

    欧科云链副总裁张超近日在“ 2021 长三角经济数字化转型发展论坛”期间接受记者专访时表示，区块链技术以其自身特质可以与实体经济深度融合从而实现更好赋能；当前区块链技术落地应用仍面临政策、标准、应用场景等短板待完善。助力经济数字化转型 区块链技术可以赋能实体经济近年来区块链技术的发展在国内正进入快车道。工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室 2021 年联合印发的《关于加快推动区块链技术应用和产业发?

    区块链 欧科云链

  • 超前布局区块安全生态 欧科云助力数字经济高质量发展

    今年以来，我国数字经济保持强劲发展韧性，新动能作用持续增强，近期工信部、商务部等多部门密集发声，在强化技术创新、推动制造业数字化转型、建立数字资源产权交易流通、建设数字贸易发展试验田等方面重点部署。与此同时，多地正加紧部署新一批数字经济项目，围绕电子信息、人工智能等重点领域规划未来五年数字产业发展规划图，有分析指出，伴随新一轮技术产业迎来应用爆发阶段，在系列利好政策催化下，数字产业、数字贸易将持续

    区块链 欧科云链

  • 欧科云徐明星专注区块技术 落实区块链产业发展治理范式

    在 9 月 10 日举办的第九届中国中小企业投融资交易会（简称“投融会”）暨中国区块链产业峰会“区块链政务与价值互联网”分论坛上，欧科云链副总裁发表演讲称，“我国多省市政府已将区块链技术融入新基建的一系列建设方案，区块链作为新基建中可信网络建设的重要支撑，是助推数字经济高质量发展的客观需要。不过区块链要与其他创新技术相融合才能发挥其最大价值。欧科云链将全面推进区块链大数据融合创新，把区块链数据的治理范式?

    欧科云链 区块链

  • 成语力透纸背最初是用来形容什么的 10月11日蚂蚁庄园最新答案

    2021年10月11日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于成语的，问题是“成语力透纸背最初是用来形容什么的?”这个问题其实还是比较好理解的，其实也就是字面意思，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。

    蚂蚁庄园

  • 公鸡为什么能报晓 10月9日蚂蚁庄园小课堂最新答案

    2021年10月9日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于公鸡的，问题是“公鸡为什么能报晓?”大家都知道公鸡是会打鸣的，那么为什么公鸡会这样呢?下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。

    蚂蚁庄园

  • 腾讯起诉蚂蚁帮扶获赔300万 后者涉及刷量等违法行为

    9月29日，腾讯与哈尔滨祈福科技有限公司等其他不正当竞争纠纷一审民事判决书公开，审理法院为上海市浦东新区人民法院。判决书显示，原告腾讯诉称，被告祈福公司实施了通过蚂蚁平台组织（蚂蚁帮扶APP、蚂蚁帮扶网页版、蚂蚁精帮APP等）、诱导微信公众号进行广告刷量交易

    腾讯 蚂蚁帮扶 微信

  • 牙齿也会长结石吗 9月30日蚂蚁庄园小课堂今日答案

    2021年9月30日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于牙齿健康的，问题是“牙齿也会长结石吗？”这个算是常识性的问题了，牙齿是会长结石的，下面就来为大家科普一下蚂蚁庄园今日答案。

    蚂蚁庄园 蚂蚁庄园今日答案

  • 不用U盘智能电视怎么下载软件？蚂蚁市场教你轻松上手

    想看电视直播需要安装第三方应用商店——蚂蚁市场，从而安装各类直播软件。访问蚂蚁市场官网，将软件安装包下载到U盘后，U盘连接智能电视的USB接口在弹出的界面中【或者系统自带的文件管理器】选择【打开U盘】找到U盘文件夹中的蚂蚁市场安装包，打开并安装如果盒子提示“禁止安装”，则须打开【设置】——【账号与安全】，允许【安装未知来源的应用】安装完成后就可以使用了，蚂蚁市场里面自带就有很多电视软件，如果需要安装其他?

    蚂蚁市场

  • 欧科云徐明星以区块技术保障数据安全，帮助解决数字未来信任难题

    数字经济时代，国家政策已经明确表示将区块链列入国家战略和新基建基础设施之中，前不久正式施行的《中华人民共和国数据安全法》第三十三条也提出“要求数据提供方说明数据来源，审核交易双方的身份，并留存审核、交易记录”。这意味着在实现大规模区块链算法性能关键技术突破的过程中，对于区块链大数据的安全监管加码也成为了发展的关键所在。以徐明星带领的欧科云链为代表的众多区块链企业迎来了发展机遇。落实区块链大数据安全

    欧科云链

  • 我们有时候会笑到肚子疼很可能因为什么 10月2日蚂蚁庄园最新答案

    2021年10月2日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于身体健康的，问题是“我们有时候会笑到肚子疼很可能因为什么?”想必大家都疯狂的笑过，那么为什么笑的厉害的时候会肚子疼呢?下面就来为大家科普一下蚂蚁庄园最新答案。

    蚂蚁庄园

  • 政策加持区块行业发展 徐明星带领欧科云助力区块链产业融合

    2021 年 9 月 10 日，第九届中国中小企业投融资交易会（简称“投融会”）暨金融交易博览会在北京拉开帷幕。此次活动积极响应国家政策号召，以“贯彻国家十四五规划，推动区块链生态产业发展与政策面对面交流”为核心展开，设置了 Web3.0 与价值互联网、数字金融、隐私计算与分布式存储、NFT 与元宇宙等在内的多个主题论坛。政策利好积极响应，欧科云链出席区块链产业峰会活动推动赋能落地据悉，“十四五”期间，政策就频频释放信号

    区块链

  • “十四五”规划着重数字化转型 欧科云引领区块技术推动产业破题

    9 月 24 日，由上海临港控股股份有限公司、上海质量管理科学研究院、欧科云链集团主办的“引领&创新 ·2021 长三角经济数字化转型发展论坛”在上海顺利召开。在论坛上，上述三家公司签署了战略合作协议，并举行了区块链技术安全服务站揭牌仪式。论坛聚焦经济数字化转型，探讨数字经济时代，如何抓住发展机遇，培育发展新动能，打造产业增长极，构建企业发展新格局等焦点话题。 数字化转型是近年来产业发展的重要方向之一。 3 月 5

    欧科云链

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM