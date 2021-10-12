iPhone13拍照翻车自带炫屏 网友：这是炫彩版iPhone13......

站长之家（ChinaZ.com）10月12日 消息:iPhone13又出新BUG。近日，不少网友反映称自己的iPhone13拍照出问题了，打开广角后屏幕带“炫彩”效果。
机主称，之前看过不少网友的翻车开箱，以为自己没事，结果第二天就“中奖”了。对此，网友调侃称这是炫彩版iPhone13，看待这个炫酷的拍照模式，隔壁小孩都馋哭了。
事实上，这并不是iPhone13第一次出问题，此前，iPhone13还被曝出存在备份恢复bug、微距模式开关bug、拍照有马赛克以及间歇性的触控失灵问题。
站长之家（ChinaZ.com）10月12日 消息:iPhone13又出新BUG。近日，不少网友反映称自己的iPhone13拍照出问题了，打开广角后屏幕带“炫彩”效果。
机主称，之前看过不少网友的翻车开箱，以为自己没事，结果第二天就“中奖”了。对此，网友调侃称这是炫彩版iPhone13，看待这个炫酷的拍照模式，隔壁小孩都馋哭了。
事实上，这并不是iPhone13第一次出问题，此前，iPhone13还被曝出存在备份恢复bug、微距模式开关bug、拍照有马赛克以及间歇性的触控失灵问题。
苹果今天开始预购最新的iPhone13智能手机。今年所有四款机型都将上市，不像去年iPhone12系列成双上市。该在线商店将于UTC中午12点（太平洋标准时间上午5点、纽约上午8点、伦敦下午1点和印度下午5:30）开业。第一波包括30个国家和地区，发货(或从实体店收集设备)将在一周内开始，即9月24日。第二波市场必须等到10月1日才有机会预购这些设备，7天后，即10月8日，将再次开始发货。苹果商店目前正在关闭，所以你甚至不能购买更旧的设备
苹果iPhone13手机对比iPhone12升级了什么，两款手机具体有哪些区别呢。对于想要换机的用户而言，肯定想要知道两款手机在配置参数以及功能方面的不同，这里我们来看下两款手机具体不同的介绍。
苹果iPhone13系列有四款不同的型号，其中iPhone13和iPhone13Pro都是6.1英寸，但是价格相差了2000元，这两款手机的参数配置有哪些不同，具体的区别是什么呢，我们来看下具体的不同之处介绍。
苹果预定的9月活动终于到了，我们期待看到新的iPhone13系列。派对于太平洋标准时间上午10点/美国东部时间下午1点/格林威治时间下午5点/美国东部时间晚上10:30开始，您可以从下面嵌入的视频流观看智能手机将成为此次展会的明星，我们将看到不少于四款设备——iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max。苹果手表系列7也可能以两种不同的尺寸出现——41毫米和45毫米在"可能"的角落里坐着AirPods 3、iPad mini 6?
苹果iPhone13手机在9月24日正式发售，在这一天预订的第一批iPhone13系列手机的用户将陆续收到新手机，同时线下门店也将有新机展示，那么iPhone13系列哪一个颜色最好看，购买后保值最高呢，我们来一起看下吧。
苹果iPhone13系列手机即将在9月15日凌晨发布，目前有很多人关心iPhone13有几种颜色可以选择，今年新配色又是哪些，下面我们来了解下iPhone13系列手机可能会有的几种颜色介绍。
保险服务Allstate Protection Plans最近进行了年度耐用性测试，用科学测试方法让iPhone经历一系列跌落序列。最新一轮评估了苹果的新iPhone13和iPhone13Pro机型。
撕开环保的密封条，映入眼帘的是iPhone13漂亮的机身，边框处美中不足，有一道小划痕。除了划痕问题，摄像头似乎也沾上了灰，但怎么都擦不掉，原来是镜头里面有灰尘颗粒。
苹果iPhone13系列手机今年在屏幕方面进行了巨大的升级，包括iPhone13Pro和iPhone13 ProMax支持了120Hz的刷新率屏幕，那么很多用户想要知道iPhone13手机有没有息屏显示的功能，如果有的话要在哪里设置开启。
苹果iPhone13系列手机在9月17日开始预购，并在9月24日正式上市发售。不少用户想要在门店体验新机后再决定购买，那么什么时候在门店会上架iPhone13手机呢，这里我们来看下具体的介绍。
据苹果官网显示，随着 iPhone13系列的推出，苹果下架了 iPhone XR 和 iPhone12Pro、iPhone12Pro Max。目前苹果官网在售 iPhone 阵容包括iPhoneSE、iPhone11、iPhone12和iPhone13及iPhone13Pro系列。
9月21日晚，苹果iPhone13系列开箱视频正式解禁，和上代相比，iPhone13系列在刘海，相机方面都有一些变化。而其中，令人感知最明显的升级可能是续航。
苹果iPhone13新机如果拿到的话，要怎么把自己手上的旧iPhone或者安卓数据转移到iPhone13上呢，这里我们来看下如何将数据转移到iPhone13的操作方法。
苹果iPhone13系列手机是今年秋季苹果最重要的一个硬件产品，由于苹果处于“环保”的考虑在iPhone12时就取消了包装内的耳机、充电头，不少用户对此都不太满意，那么在iPhone13上还会有耳机吗，我们来一起了解下。
最近一份研究表明，在购买iPhone13系列旧iPhone用户中，iPhone11的比例最高。该分析是通过收集和研究过去几周内数以万计的iPhone以旧换新的数据进行的。
苹果iPhone13系列手机作为今年年度旗舰手机在今天凌晨正式发布，除了容量从128GB起步之外，iPhone13系列整体价格也比去年iPhone12便宜不少。也是在iPhone13发布之后，苹果官方就调整了iPhone12售价，降价幅度达到了千元以上。
苹果iPhone13系列手机今年在外观方面的改变并不大，除了“刘海”变窄20%之外，iPhone13的后置摄像头变成对角线排列，同时还加入了新的颜色。那么今年的iPhone13还有iPhone13Pro哪个颜色好看，什么颜色是用户最热门的呢。
大家都急着要拿到新机，但小编还是劝刚拿到手机的用户先别急着用。据苹果方面确认，部分iPhone13存在bug。
苹果iPhone13系列手机将在9月份正式发布。在每一年新iPhone发布之后，旧款的iPhone也会同步降价，那么今年iPhone12手机什么时候会降价，降价幅度是多少呢，我们来一起看下具体的降价信息介绍。
再过不久，iPhone 13将正式发布，而率先曝光的是iPhone13官方保护壳。据媒体报道，目前疑似iPhone 13 硅胶保护壳和真皮保护壳的照片流出。
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