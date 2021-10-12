iPhone13拍照翻车自带炫屏 网友：这是炫彩版iPhone13......

站长之家（ChinaZ.com）10月12日 消息:iPhone13又出新BUG。近日，不少网友反映称自己的iPhone13拍照出问题了，打开广角后屏幕带“炫彩”效果。

机主称，之前看过不少网友的翻车开箱，以为自己没事，结果第二天就“中奖”了。对此，网友调侃称这是炫彩版iPhone13，看待这个炫酷的拍照模式，隔壁小孩都馋哭了。

事实上，这并不是iPhone13第一次出问题，此前，iPhone13还被曝出存在备份恢复bug、微距模式开关bug、拍照有马赛克以及间歇性的触控失灵问题。