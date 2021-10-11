十月情暖重阳节 三极字库新品上线字体超市会员免费商用

家有一老如有一宝，孝老敬老一直是中华民族的传统美德。正值九九重阳节来临之际，字体超市携手三极字库也给大家准备了一份以重阳节为主题的新品会员免费商用字体，希望在宣传传统节日的同时，也可以让大家一起把这份美德传承下去。

字体超市上线至今，三极字字库已经陆续推出了很多新品字体，不仅有融入各种创意概念的艺术粗体字体，也有风格迥异的手写细体字体。无论粗体还是细体，都深受广大受众喜爱。接下来，就跟随字体超市的脚步一起走进今日份新品重阳节主题字体吧。

三极枫林体

「三极枫林简体」字体采用的是左细右粗的笔画设计，整体风格是向右边倾斜。该系列字体根据粗细类型划分了中、粗、细和常规四个字重，是一款可以满足用户从标题到正文用字需求的字体。

九九重阳节也叫“老人节”，如果你已经错过了太多和家里长辈表达爱的机会，这个节日就是也是一个你表达敬老爱老的契机。

三极牛牛体

「三极牛牛体」这个系列字体的起笔和收笔都采用了类似牛角的结构，让整个字体效果更加有设计感，观感也更加强烈。该系列字体和「三极枫林体」系列字体一样，也是根据字体笔画粗细分为5个字重:超粗、粗、中粗、细、纤细和常规。

九九重阳节除了叫“老人节”，也叫“登高节”、“菊花节”。作为入秋的第四个传统节日，登高、赏菊也是给重阳节增添了一丝节日的色彩。如果您也有登高或是赏菊的机会，可不要错过哦!

三极利锋体

「三极利锋体」这是三极字库推出的一款创意书法类字体。字体笔画遒劲有力，笔锋多处拉出飞白，书法意境留存。对于喜欢字形粗厚，又带有书法气息字体的设计师们，这款字体可以大胆尝试哦!

在重阳节的习俗里，大家最熟悉的莫过于登高赏菊。正所谓“喝酒赏菊共重阳”，这一天当然也不能忘记来碗茱萸酒啦。

三极活力黑简体

「三极活力黑简体」这款字体以常规黑体为基础设计的一款大字面的创意字。字体笔画简洁有力，线条粗厚，整体效果富有活力。适用于各类标题用字，极具实用性。对于喜欢黑体的朋友，这款艺术美黑字体，是很值得尝试的。

还记得最后一次全家在一起是什么时候吗?还记得自己多久没回家了吗?父母从青丝变白发，不管是不是重阳节，我们对父母的关爱不能缺席。

三极小城飘逸体

「三极小城飘逸体」这款字形洒脱 连笔随形变化，在行书的基础上更灵动多变，笔画灵动呼应手写感十足。这款字体共计7660个字符，涵盖了基本用字需求，适用于各种海报标题和文案排版方面，都让人记忆深刻。

对于长辈，我们总是会有“见一面少一面”感慨，记得常回家看看，勇敢表达您对他们的关爱。

当然啦，除了字体超市给大家推荐的这5款新品三极字体，三极字库也很是给力，截止目前为止，三极字库已经在字体上架了291款，而且每款三极字体均为会员免费商用字体。这也就意味着您只要成为字体超市会员，就可以任意选择您所喜欢的三极字体了。

针对字体超市会员模式，我们为用户提供了个人和企业两种会员模式商用，用户可以根据自己的情况选择对应的会员模式即可。此外，个人会员价格低至99元/年，而企业会员价格低至599元/年，即可任选200款会员免费商用字体。

除了访问字体超市官网，如果您想让用字体验更加便捷，也可以下载字体超市客户端。字体超市官网的所有商业字体均实时同步字体超市客户端，不仅可以让您掌握第一手新品字体，上千款商业字体均可自由切换。

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