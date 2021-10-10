蚂蚁集团宣布捐赠2000万元驰援山西救灾

站长之家（ChinaZ.com）10月10日 消息:近日山西遭受严重洪涝灾害，国家减灾委、应急管理部已启动国家Ⅳ级救灾应急响应。
为响应救灾，蚂蚁集团宣布:先期捐赠2000万元驰援山西，通过支付宝公益基金会与山西省红十字会、山西省文物局等机构合作，助力当地政府抢险救灾、受灾群众民生保障、文物古建抢救以及灾后重建等工作。
此外，支付宝“爱心捐赠平台”也已开通“驰援山西”捐赠通道，截至目前有18家公益机构发起筹款，超过22万人次参与爱心捐赠，已为山西筹集善款500余万元。
站长之家（ChinaZ.com）10月10日 消息:近日山西遭受严重洪涝灾害，国家减灾委、应急管理部已启动国家Ⅳ级救灾应急响应。
为响应救灾，蚂蚁集团宣布:先期捐赠2000万元驰援山西，通过支付宝公益基金会与山西省红十字会、山西省文物局等机构合作，助力当地政府抢险救灾、受灾群众民生保障、文物古建抢救以及灾后重建等工作。
此外，支付宝“爱心捐赠平台”也已开通“驰援山西”捐赠通道，截至目前有18家公益机构发起筹款，超过22万人次参与爱心捐赠，已为山西筹集善款500余万元。
据上海市场监管微信公众号消息，近日，微信、支付宝接连宣布，与银联云闪付深化互联互通，阿里巴巴旗下应用也陆续接入微信支付。相关话题引发关注。
最近圈里有两个项目很火，很多做网赚和自媒体的朋友都在大力推这两个项目。大部分人应该都知道是什么，一个就是支付宝的现金红包，另一个就是之前抖音上的盲盒交友，只不过现在被复制到了微信上来。
近日，支付宝上线“穗学车”小程序，广州学员报名驾校可享受先学后付服务。据了解，这是广州市为拓宽驾培学费第三方存管服务渠道上线的小程序，第一批参与支付宝存管服务的驾校共有38家。
2021年9月24日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于蛇果的，问题是“蛇果和蛇有什么关系吗?”这个蛇果可能很多人都没见过，那么蛇果和蛇到底有什么样的关系呢?下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。
腾讯发布声明称，微信支付正与银联云闪付在支付、服务两个层面推进更深入的互联互通。目前，双方合作已取得多项重要进展，其中包括微信小程序逐步支持银联云闪付。
28日，阿里巴巴表示，旗下应用陆续接入微信支付消息属实。目前，饿了么、优酷、大麦、考拉海购、书旗等应用均已接入。淘特、闲鱼、盒马等App还在等待微信审核中。
最近要结婚登记的新人看过来!即日起，通过支付宝开展结婚登记线上预约的省份又新增了7个，分别是天津、河北、吉林、黑龙江、河南、西藏和甘肃。
今日，支付宝公布与中国银联推进互联互通的进展:已向银联云闪付开放线上场景，首批覆盖85%淘宝商家;在线下，与银联云闪付在多个城市实现收款码扫码互认，计划明年3月份覆盖全国所有城市。
明天（9月21日）就是中秋节了，为了纪念这个传统节日，支付宝推出34款特别定制的收付款码中秋皮肤，上支付宝搜“故乡”，完成3个任务能免费领取。
常州的小王刚研究生毕业，近日，他接到一个电话，让他更新支付软件信息，并指导他下载了一款APP。通过这款APP的共享屏幕功能，对方实时掌握了小王的支付信息，并指导他从网贷平台贷款，3个小时共操作18次，被骗了70多万元。无独有偶，毕业生小韩也被同样方式诈骗转账15次，共计16万元。警方提醒，切记不要与陌生人开启屏幕共享，以免上当受骗。其实，这是最近出现的一种升级学生账户”的诈骗方式，这种骗局与此前的注销学生账户”?
北京环球度假区将正式向公众发售包括北京环球影城指定单日门票在内的多种票务产品，用户可通过官方及官方授权渠道预订及购买门票。记者进入支付宝“北京环球度假区”小程序，发现该小程序“门票预定”已经启动，14日凌晨第一时间可启动购票，预约入园。
支付宝开放平台发布国庆报告显示，在有序防疫的背景下，长假推动经济火爆，景区、商超、便利店、免税店消费全部上涨，主题乐园、博物馆和不夜城等景区、商圈人气十足。
近段时间，在有关部门的协调整顿下，国内各大平台都在逐渐解开限制，实现互通，比如此前腾讯旗下的QQ、微信已经开放了外链。现在，支付方式也将进一步相互融合。据报道，10月2日上午支付宝今日发布消息称，正在与中国银联开展合作，在安全有序的原则下，推动线上、线下的多场景支付互联互通。根据声明，支付宝与中国银联互联互通目前已取得如下进展：1、向银联云闪付开放线上场景，首批覆盖85%淘宝商家今年8月，支付宝已完成接入银
明天（9月21日）就是中秋节了，又称祭月节、月光诞、月夕、秋节、仲秋节、拜月节、月娘节、月亮节、团圆节等，是中国民间的传统节日。为了纪念这个传统佳节，支付宝根据网友们的故乡记忆，特别定制了34地的收付款码的中秋皮肤，上支付宝搜故乡”能免费领用，喜欢哪款就拿走！看看二维码角标上的地区，有没有你的家乡。中秋皮肤每人可免费领取一款，还能分享给朋友，如果都想要的话，就要多交朋友，可以通过向好友要一个”的方式，?
近期，为服务疫情的精准防控a，助力群众安全出行，国家政务服务平台“防疫健康码”整合“通信大数据行程卡”、核酸检测等多项服务信息，这意味着健康码、行程码已在全国全面实现一页通行式的“二码合一”，即打开健康码可同时查看行程。
国庆将至，秋高气爽是旅游出行的高峰期，但是眼下的疫情防控工作依然严峻复杂，不能有丝毫松懈。如何度过一个平安充实的假期?国庆出行防疫服务包送上，上支付宝搜“防疫出行”，不仅能够查到权威的“各地出行政策”，还有健康码行程码一页可查、同行自查、核酸检测查询、新冠疫苗接种预约、高速应急服务、违章查询等实用功能，让出门更安心。
9月22日是世界第24个“无车日”。9月20-22日，支付宝宣布推出“绿色出行周”五折出行活动。用户可上支付宝领取全场五折乘车的优惠权益，绿色出行还可获得蚂蚁森林能量。
今日，北京环球度假区盛大开园。根据疫情防控要求以及开园当日上午的盛典活动安排，当天的运营开始时间调整为中午12点，并将闭园时间延长至晚上10点。不少在园区的游客发现，支付宝首页上线智能服务展示卡片，就可一键直达北京健康宝防疫码和度假区相关服务，获取如导览地图、景区在线排队、附近充电宝等刚需服务。
第三方应用商店，似乎越来越不受用户“待见”。这一趋势让以应用宝为首的一众第三方应用商店平台们，纷纷陷入了增长困境。当行业业态的改变叠加平台之间的竞争加剧，应用宝们还能扛多久?
蚂蚁集团旗下科技业务板块蚂蚁链发布声明称，明确其NFT业务的底线。蚂蚁链表示，“我们坚决反对一切形式的数字藏品炒作，坚决抵制任何形式的以数字藏品为名，实为虚拟货币相关活动的违法违规行为；坚决抵制任何形式的数字藏品商品价格恶意炒作，用技术手段确保商品价格反映市场合理需求；坚决抵制任何形式将数字藏品进行权益类交易、标准化合约交易等违法违规行为，反对数字藏品金融产品化。”
在推行国有即时支付平台 Pix 将近 1 年后，连乞丐都已经接受这种新型的支付方式。根据最新的统计数据，自巴西中央银行推出以来的 11 个月里，该服..
快手发布了关于严厉打击诈骗类帐号的公告。公告称，平台9月对宠粉诈骗、私单交易诈骗、仿冒诈骗騙、刷单兼职诈骗等內容和帐号进行了专项治理，共处..
“向父辈的拼搏人生致敬!向伟大的祖国致敬!”国庆期间，电影《我和我的父辈》全国上映，全国观众纷纷点赞。《我和我的父辈》由吴京、章子怡、徐峥..
可持续发展是未来世界发展的主旋律。自新冠疫情发生以来，世界经济环境增添了许多不确定性，大变革时代促使更多企业反思，该如何与环境、与利益相..
近段时间，iPhone 13自从发布到开售，直到今天依然热度十足，在手机领域中抢足了风头，其屏幕、性能、相机都带来了极大的提升，但它的对手很快就要..
据国外媒体报道，特斯拉2019年11月份确定的柏林超级工厂，主体建筑早已成型，相关的设备也已安装到位，他们计划在11月份或12月份开始生产跨界运动..
在“房住不炒”、“三道红线”主基调之下，房地产行业的发展迎来换挡期。 2020 年公共卫生事件的爆发让整个房地产行业遭受巨大冲击。然而，无论外..
英雄联盟手游中目前有非常多的英雄可以选择，毕竟手游是手游跟端游比还是有一些差距的，所以英雄的实用性方面也是有差别，下面就来为大家分享一下..
视觉流量时代，视频内容的丰富性、多变性和强互动性等特点，不仅为外贸企业提供了碎片化、沉浸式、体验式的营销思路，也使得其相比于传统的图文内..
据Vista看天下报道，10月10日，在重庆的一场王者荣耀比赛中，一只战队获得了特别的奖品——一车菜（总共2000斤）。而更让人意外的是，获奖的这支战..
众所周知，油品质量是车主非常关心的问题，因为质量的好坏直接关系到汽车的使用寿命。事实上，国内对成品油行业的监管也愈发严格，油品质量标准也..
放眼全球，当今最先进、最专业的洗衣机工厂到底什么样?让我们看看世界经济论坛和知名咨询公司麦肯锡在全球范围内遴选出的“灯塔工厂”。9 月 27 ..
怎么样的视频会议方案才算是一套完美的会议解决方案呢?皓丽以智能会议平板为核心的全场景视频会议解决方案，既有优质的声音传输能力、清晰的图像..
iPhone13 降价后真香无限，那么国产手机品牌的表现又如何呢？近日，转转集团发布的Q3 手机行情报告显示，二手市场上小米已连续两个季度夺得国产手..
提到海尔智家，人们首先会想到其在冰洗空等领域的专业度。其实，除了冰洗空，海尔智家已在电视领域深耕 24 年。那么，海尔电视的专业度如何呢？不..
国庆期间，在将近7个小时的高铁，1个小时的大巴之后，小檬终于来到了号称“中国最美乡村”的江西婺源。景区内民宿飙升至1500元+一晚且订不到，1..
发展普惠金融事业，既是各金融机构的责任担当，也是自身经营转型发展的根本举措。专家表示，金融机构要把发展普惠金融作为服务好实体经济、实现自..
随着电商行业增速放缓，电商的发展重心已经从一二线城市全面转向下沉市场，和用户距离最近的社区团购成为核心战场。社区团购历经多年发展，业内已..
最近圈里有两个项目很火，很多做网赚和自媒体的朋友都在大力推这两个项目。大部分人应该都知道是什么，一个就是支付宝的现金红包，另一个就是之..
跨境汇款，是一件不算太难，但又不怎么简单的事。如果能有详细的汇款指引，跨境汇款将会变得简单又高效。小编在询问各大银行及中间行的汇款信息，..