蚂蚁集团宣布捐赠2000万元驰援山西救灾

常州的小王刚研究生毕业，近日，他接到一个电话，让他更新支付软件信息，并指导他下载了一款APP。通过这款APP的共享屏幕功能，对方实时掌握了小王的支付信息，并指导他从网贷平台贷款，3个小时共操作18次，被骗了70多万元。无独有偶，毕业生小韩也被同样方式诈骗转账15次，共计16万元。警方提醒，切记不要与陌生人开启屏幕共享，以免上当受骗。其实，这是最近出现的一种升级学生账户”的诈骗方式，这种骗局与此前的注销学生账户”?