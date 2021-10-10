蚂蚁集团宣布捐赠2000万元驰援山西救灾

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蚂蚁集团宣布捐赠2000万元驰援山西救灾

2021-10-10 20:24 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月10日 消息:近日山西遭受严重洪涝灾害，国家减灾委、应急管理部已启动国家Ⅳ级救灾应急响应。

为响应救灾，蚂蚁集团宣布:先期捐赠2000万元驰援山西，通过支付宝公益基金会与山西省红十字会、山西省文物局等机构合作，助力当地政府抢险救灾、受灾群众民生保障、文物古建抢救以及灾后重建等工作。

此外，支付宝“爱心捐赠平台”也已开通“驰援山西”捐赠通道，截至目前有18家公益机构发起筹款，超过22万人次参与爱心捐赠，已为山西筹集善款500余万元。

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