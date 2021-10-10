​斗鱼回应国庆期间为HM挂开屏广告：第一时间将该广告下线

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > ​斗鱼最新资讯 > 正文

​斗鱼回应国庆期间为HM挂开屏广告：第一时间将该广告下线

2021-10-10 14:42 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月10日 消息:今年3月，因发布不当言论，H&M 集团被共青团中央点名。

事件发生后不久，小米、华为、vivo、腾讯应用宝等应用商店下架了 H&M 商城 APP。同时，百度、高德等多款地图APP屏蔽H&M店铺淘宝、京东、拼多多等电商平台下架了 H&M 相关产品。

据H&M集团发布的第三季度财报显示，目前中国已掉出H&M十大市场的名单，收入暴跌约40%。

不过就在近日，有网友发现，斗鱼直播APP在国庆期间的开屏广告中竟然出现了H&M的广告，网友们对此怒喷称“什么钱都赚”。

就在今日，针对上述情况，斗鱼方面致歉称，平台已在第一时间将该广告下线，并由公司领导层组织相关部门进行深刻反省。平台将进一步优化相关流程，杜绝此类事件再次发生。

QQ截图20211010144207.jpg

以下为斗鱼道歉声明全文:

针对近期斗鱼APP开屏页面上线H&M品牌广告事宜，在此向大家真诚致歉。发现问题后，平台已在第一时间将该广告下线，并由公司领导层组织相关部门进行深刻反省。发生此种问题，暴露了平台商务广告审批流程漏洞，平台将进一步优化相关流程，杜绝此类事件再次发生。感谢媒体和网友们的监督和批评，再次向大家致以诚挚的歉意。

斗鱼

2021年10月10日

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 联想回应科创板IPO终止；斗鱼回应国庆期间为HM开屏广告；小米回应米家mijia商标被驳回

    10月8日，据上交所官网显示，因发行人撤回发行上市申请，联想集团科创板IPO审核状态变更为“终止”。

    联想 斗鱼 小米

  • iPhone 13蓄势待发！苹果邀请函上线微博开屏广告

    北京时间9月15日凌晨1点，苹果将召开主题为加州来电”秋季新品发布会，地点位于苹果总部Apple Park。随着发布日期的临近，苹果也陆续开启了新品的预热，为iPhone 13提前造势。今日，苹果加州来电”新品发布会的邀请函在微博App以开屏广告的形式正式上线。众所周知，苹果向来会在新品发布会的邀请函上花不少心思，透露部分关于新品的小秘密”。相信不少网友已经发现，本次邀请函的苹果Logo格外醒目，拥有渐变的视觉特效的效果，而邀

    苹果 来电 ipad

  • 2999元起！Apple Watch S7登陆微博开屏：迄今最大的显示屏

    10月8日晚间，苹果智能手表家族新成员Apple Watch S7正式开启预售，售价2999元起，将于10月15日正式开售。与前代相比，Apple Watch S7拥有更大的屏幕、更快的充电速度以及更坚固的外壳。为了给新品造势，今日，Apple Watch S7在微博App以开屏广告的形式正式上线。这一次，苹果用见识一下Apple Watch迄今最大的显示屏”作为宣传文案。据悉，Apple Watch S7配备了全新视网膜显示屏，屏幕面积比前代提升了20%，同时，室内显示亮度提升

    watch 苹果 微博

  • 英国广告标准局颁布新指南 严管游戏内微交易信息与干扰性广告

    无论你我是否喜欢，微交易正成为游戏开发者的一个普遍选择 —— 即便这套货币化方案已在行业内外引发了极大的争议。庆幸的是，为了确保广告商不会误导消费者，英国当局已经颁布了一份新指南。以游戏内微交易为例，信息提供方必须明确披露，同时必须严格减少干扰性广告的影响。（来自：ASA | PDF）TechSpot 指出，许多免费游戏都将微交易视作其货币化系统的一部分，此外越来越多的付费单机 / 多人游戏也在跳入这个大坑。让人难以接?

    游戏 苹果 ipad

  • 苹果、特斯拉受挫！美股大跌500点：腾讯、斗鱼等受牵连

    本周一，港股市场开盘大跌，恒生指数盘中跌1000多点（跌幅一度超过4%），最终收跌3.3%，其中新力控股集团暴跌87%，中国恒大、融创中国、恒大物业、等跌幅均超过10%。需要注意的是，港股之后，美股也接棒大跌，周一美股三大指数集体低开，道琼斯指数跌723点，跌幅2.09%；标普500指数跌96.34点，跌幅2.17%；纳斯达克综合指数跌409点，跌幅2.73%。按照正常情况，在发布完iPhone 13系列且市场表现出色的情况下，苹果的股价将会迎来一波

    美股 指数 比特币

  • 三星对系统广告动刀：三星支付和三星健康App已去除广告

    手机广告一直是一个比较敏感的话题，大部分用户对此极为反感，欲除之而后快。但对厂商而言，广告已经成为盈利的重要渠道。它们通常出现在自带的系统应用中，例如日历、天气、文件夹等，有时甚至还会通过电话、短信类的应用推送广告。10月3日消息，作为全球第一大智能手机品牌，三星手机也有广告，好消息是三星开始有意去除广告。据SamMobile报道，三星韩国去除了三星支付（Samsung Pay）和三星健康（Samsung Health）两款应用的广?

    三星 三星galaxy

  • QQ音乐接受3年广告可换取1月绿钻 网友：可充值会员换3年不推广告

    近日，QQ音乐推出了绿钻秋季专属活动，用户放弃3年免广告权益，可领取31天豪华绿钻。“看广告，送绿钻”，活动一推出就引发热议。

    QQ音乐 绿钻 会员

  • 公众号发布这些违法广告，会罚款！你造吗？

    2016年9月份，公众号“深圳好日子”通过图文形式售卖香烟，虽然只有17张图片。但是却在时隔两年后被立案调查，执法单位认定违反了《广告法》，该公众号运营者（当事人）被罚了高达80万元。该公众号2018年拥有20多万粉丝，不过目前已经搜索不到。

    公众号 广告法 广告

  • 三星开始从健康和付费应用中删除广告

    多年来，三星的股票用户界面应用程序一直在播放广告，该公司经常因此受到批评。三星承诺将从8月份开始从其第一方应用程序中删除广告，并且已经开始这样做，从三星健康和三星付费应用程序开始。三星健康经理在三星社区论坛上的回复中证实了这一点请注意，从10月1日起，三星健康应用程序顶部的横幅将不再提供。"（机器翻译）韩国用户现在可以完全免费使用三星支付和三星健康。同一社区论坛的一位用户发布了以下三星支付应用的屏

    三星 论坛 股票

  • B站创作激励再升级 上线「广告分成计划」

    近日，B站宣布从9月24日起正式上线“bilibili广告分成计划”，UP主开通广告分成后，单条视频可获得“广告分成”叠加“创作激励”带来的双份收益。

    B站 B站广告 B站视频

  • iPhone隐私变化只是幌子 涉足广告市场是真

    凤凰网科技讯北京时间10月2日消息，加拿大皇家银行资本市场分析师布拉德埃里克森（Brad Erickson）发布投资报告称，最近苹果在iPhone隐私方面的改变，是它可能涉足由Facebook和谷歌主导的网络广告市场的信号，“我们把隐私方面的改变看作是苹果可能想参与全球广告市场竞争的信号”。埃里克森给予Facebook、亚马逊和Alphabet股票“跑赢大盘”评级。8月份Evercore ISI分析师就曾表示苹果有意涉足广告市场。埃里克森表示，“苹果会以?

    苹果 隐私 谷歌

  • 罗永浩吐槽微信广告：封面图与实际内容不符

    2015年1月，微信正式上线朋友圈商业广告。自此，朋友圈广告已经成为人们生活中的一部分。对于出现在朋友圈中的广告，用户们褒贬不一。9月20日消息，锤子科技CEO罗永浩发文谈到了微信朋友圈广告问题。罗永浩表示，我不愿意点开微信广告的一个原因是，品牌方编辑的6~9张缩略广告图有时候确实会吸引到我，但点进去几乎一定看不到那几张图的放大版本，无论是汽车、电子产品还是球鞋都是这样。这有点像你路过一个快餐厅，被贴在墙上的几

    罗永浩 朋友圈 微信

  • B站起诉up主获赔100万元 合约期内擅自到斗鱼从事直播

    天眼查App显示，9月29日，B站关联公司上海幻电信息科技有限公司与李某其他合同纠纷一审民事判决书公开。原告幻电公司诉称，原告与被告于2017年2月1日签订《合作协议（直播播主）》，约定由被告作为原告独家签约的直播播主(B站昵称:天使菌_)协议有效期为三年，被告向原告书面承诺并保证在双方合作期间不得在任何案外人平台进行类似直播活动或签订任何类似协议。

    B站 up主 斗鱼

  • 新《广告法》颁布，化妆品行业将迎来怎样的新格局

    2021年 9 月新版《广告法》正式实施。国家工商总局表示，新版《广告法》正式实施后，广告监测到的虚假违法广告一经查实，将一律先行停播，然后再立案查处。今年年底还将建成全国互联网广告监测中心，2022年就能实行对互联网广告的全面监测。广告法中针对化妆品的监管也愈加收紧，2021年我国化妆品监管将迎来新格局，并且从《化妆品监督管理条例》的相关规定来看，新条例的落地实施，对于行业内违法、违规行为的约束和查处将更为严?

    广告法

  • 爱奇艺正式取消剧集超前点播：会员贴片广告同步取消

    近两年，爱奇艺、腾讯视频等平台推出了超前点播功能，在之前各种会员的基础之上还需要付费率先解锁剧集，不少网友都强烈谴责，心生厌恶。前不久，腾讯视频还曾因《扫黑风暴》的超前点播被批，随后腾讯视频方面迅速改进，推出了可选集的超前点播功能，但整体服务依然保留。值得一提的是，今天上午，爱奇艺突然宣布将取消超前点播。根据爱奇艺VIP会员官博发文，爱奇艺正式取消剧集超前点播，同时取消会员可见的内容宣传贴片。原文如?

    爱奇艺 腾讯

  • 广电总局：即日起 各平台一律停播“美容贷”及类似广告

    今日，国家广播电视总局发布了《关于停止播出“美容贷”及类似广告》的通知，要求各广播电视和网络视听机构、平台一律停止播出美容贷”及类似广告。

    美容贷 广电总局 广告规定

  • 广电总局：停播美容贷及类似广告 涉嫌虚假宣传

    根据国家广电总局官网显示，9月27日，国家广播电视总局发布了最新通知，其中指出近期发现，一些美容贷”广告以低息甚至无息吸引青年，诱导超前消费、超高消费，涉嫌虚假宣传、欺骗和误导消费者，造成不良影响。为此，广电总局决定，自即日起，各广播电视和网络视听机构、平台一律停止播出美容贷”及类似广告。通知全文如下：国家广播电视总局办公厅关于停止播出美容贷”及类似广告的通知广电办发〔2021〕291号各省、自治区、直辖市

    电影 教育 体育

  • Google将不再允许气候变化否定论相关内容的广告或货币化

    Google 本周四宣布，它将不再允许宣传气候变化否定论相关内容的广告或货币化。这一政策变化将适用于出版商、广告商和 YouTube 创作者，他们将不再能够从“与围绕气候变化的存在和原因的既定科学共识相矛盾”的内容中赚钱。Google计划通过混合算法检测和人工审核来执行新政策，这一变化将在下个月生效。虽然新规则有一些解释的空间，但根据Google的说法，它们“[包括]将气候变化称为骗局或诈骗的内容，否认长期趋势显示全球气候正在

    赚钱 算法

  • 云米冰箱客服回应强制播放广告：现在能关了、教程稍晚发出

    近段时间，云米的一款互联网冰箱广告席卷了不少电梯广告，那款自带大屏并且自称时髦”的冰箱广告相信很多人都有印象。不过，这款冰箱却在今天备受争议，甚至冲上了多个平台的热搜榜，引发网友的激烈讨论。云米这款冰箱最大的争议点就是那块大屏惹的祸，有网友反馈称，自己购买的云米带屏冰箱出现强制播放广告的情况，并且咨询客服得到的回应是无法关闭，甚至用户提出开通会员关闭广告也不能做到。也就是说，这款冰箱买回家之后就等

    云米 天猫

  • 云米冰箱强制播放广告？官方回应：屏幕有关闭按钮

    相信很多网友在电梯里都见过云米投放的冰箱广告，其广告语大屏冰箱时髦”也是循环洗脑。不过，近日，有用户反映云米大屏冰箱出现强制播放广告问题，对此，云米官方发布声明对此事进行回应。声明指出，云米严格执行《中华人民共和国广告法》的相关规定，云米大屏冰箱推送的广告，在屏幕右上角一直有明显的关闭广告”按钮，用户可以点击一键关闭。对于云米客服回复中的推送广告关闭问题，如前所述，云米大屏冰箱一直可以一键关闭广告

    云米 抖音 上市

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM