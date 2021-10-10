​斗鱼回应国庆期间为HM挂开屏广告：第一时间将该广告下线

站长之家（ChinaZ.com）10月10日 消息:今年3月，因发布不当言论，H&M 集团被共青团中央点名。

事件发生后不久，小米、华为、vivo、腾讯应用宝等应用商店下架了 H&M 商城 APP。同时，百度、高德等多款地图APP屏蔽了H&M店铺，淘宝、京东、拼多多等电商平台下架了 H&M 相关产品。

据H&M集团发布的第三季度财报显示，目前中国已掉出H&M十大市场的名单，收入暴跌约40%。

不过就在近日，有网友发现，斗鱼直播APP在国庆期间的开屏广告中竟然出现了H&M的广告，网友们对此怒喷称“什么钱都赚”。

就在今日，针对上述情况，斗鱼方面致歉称，平台已在第一时间将该广告下线，并由公司领导层组织相关部门进行深刻反省。平台将进一步优化相关流程，杜绝此类事件再次发生。

以下为斗鱼道歉声明全文:

针对近期斗鱼APP开屏页面上线H&M品牌广告事宜，在此向大家真诚致歉。发现问题后，平台已在第一时间将该广告下线，并由公司领导层组织相关部门进行深刻反省。发生此种问题，暴露了平台商务广告审批流程漏洞，平台将进一步优化相关流程，杜绝此类事件再次发生。感谢媒体和网友们的监督和批评，再次向大家致以诚挚的歉意。

斗鱼

2021年10月10日