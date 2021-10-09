楼盘利用环球影城营销被罚27万 因其存在混淆行为

站长之家（ChinaZ.com）10月9日 消息:最近，环球影城实火，成为了游客们的热门打卡地。而这也导致其成为地产公司“蹭热点”的目标。
企查查信息显示，近期，北京三家房地产相关公司因为利用环球影城营销被罚27万，处罚事由为当事人实施混淆行为。
详情显示多个当事人在“城市之光、城市之光东望”房地产项目上，未经授权使用环球影城进行宣传，并将“环球影城”标识直接置于房地产名称之下，造成消费者误认。为此，三家公司累计被罚27万元，决定机关为北京市市场监督管理局。
站长之家（ChinaZ.com）10月9日 消息:最近，环球影城实火，成为了游客们的热门打卡地。而这也导致其成为地产公司“蹭热点”的目标。
企查查信息显示，近期，北京三家房地产相关公司因为利用环球影城营销被罚27万，处罚事由为当事人实施混淆行为。
详情显示多个当事人在“城市之光、城市之光东望”房地产项目上，未经授权使用环球影城进行宣传，并将“环球影城”标识直接置于房地产名称之下，造成消费者误认。为此，三家公司累计被罚27万元，决定机关为北京市市场监督管理局。
90后小敏，十一假期抢到北京环球影城门票，第一时间就冲向了变形金刚基地。“我就是想看看，威震天是不是真的像短视频里拍的那样搞笑。”
北京环球影城绝对是一场氪金之旅。“你也来一件吧。” 风雅牌巫师服装店结账台前，丈夫看着一旁的妻子说到。妻子像是误入魔法世界的麻瓜（《哈利波特》内词汇，表示非魔法人类，也就是日常生活中的普通人），一直在一边看着其他在试衣服的男女老少。
流行文化速朽的年代，主题乐园被世人赏赐罕见的豁免权。一座世界级乐园的面世，动辄需要耗费数年时间。这种以“年”为计量单位的时间轴，摆在当下“十五分钟成名”的互联网时代，何其奢侈?
还没到9月14日零点，中秋节准备带家人去北京玩的小梦，就准备好北京环球度假区（下称北京环球影城）官方APP的购票页面，旁边打开悬浮倒计时，等着抢9月20日开园当日的门票。“飞猪买了优速通，但是没买到门票。”小梦焦急地刷APP，但怎么也进不去页面。
北京环球影城已经开始营业了，而想要去的游客也是越来越多，大家出行游玩还是要保持素质。近日，有网友放出的视频引起了争议，一位去游玩的顾客居然对折景区中的威震天竖起了中指，这种不雅行为也是引起了威震天的回应。视频随后威震天进行了反击”，直接把这位游客给赶走了，这个动作立马激怒威震天，它表示这个动作不礼貌，要这名男游客马上下去。比较有趣的是，还有游客将威震天被游客叫错名字，气得后者直跳脚，并调侃称要把对
今天，“环球影城app崩了”的话题冲上微博热搜。不少用户反馈陈，今天凌晨开售的环球影城app已经崩了，小程序也无法正常访问。买不到票，朋友圈一片“哀嚎”。有网友称，提前数小时苦等开放，结果系统崩溃。
9月28日，小米之家商业有限公司发生工商变更，公司经营范围新增非居住房地产租赁、房地产经纪等。
今年“十一”黄金周，国内消费有多热?支付宝开放平台发布国庆报告显示，在有序防疫的背景下，长假推动经济火爆，景区、商超、便利店、免税店消费全部上涨，主题乐园、博物馆和不夜城等景区、商圈人气十足。同时，数字化也带来“宅家消费”崛起，奶茶、撸宠等假日服务走俏，进一步释放年轻人内需潜力。
9月20日，北京环球影城今起正式开放，北京从此拥有了一座全新的城市地标，每年预计接待游客数量在1000万至1200万人次，将直接拉动本地近千亿元的文旅消费市场。此次开放的度假区一期项目包括：北京环球影城主题公园、北京环球城市大道，以及环球影城大酒店和诺金度假酒店两家度假酒店。其中，北京环球影城主题公园需凭门票进入，北京环球城市大道则无需购票即可前往。不过，中秋假期期间，北京环球度假区将进行客流管控，仅限持当?
耗资上千亿的北京环球影城日前正式开始营业，中秋及国庆长假无疑会是人满为患，现在门票已经售罄了。为了防止非法囤票、倒票等，北京环球影城祭出严厉规定，员工参与非法行为将会被辞退。据报道，为防范非法倒票，在严格实名制购票基础上，北京环球官方App和官方微信小程序将采用反爬技术”，环球度假区还将对销售管理系统中相关票务产品的库存进行统一管理，防范囤票、倒票行为，一旦发现销售渠道违规将依法采取行动。北京环球度?
“9月12日的内测票，2400块钱一张，先到先得”，在北京环球影城正式开园的前一周，一位“黄牛”朋友圈还在卖环球影城的内测票。而与之形成强烈对比的是，环球影城公布官方票价仅为418元、528元、638元和748元。
针对消费者在“北京环球度假区旗舰店”购买环球优速通后，被自动取消订单的情况，飞猪官方发布回应称，由于系统访问量和订单量峰值不断刷新，北京环球度假区旗舰店在获取环球优速通库存时，实时对接出现延误问题。因此，一些消费者看到页面显示仍有库存，但在付款后，系统自动识别已无库存，即进行了退款并自动关闭订单。
今天下午，北京环球影城官方发布致歉声明，对于有游客近日在园区游览时遭遇偷拍，环球影城表示感到十分震惊和愤怒，对该游客在此过程中的遭遇，表示深深的歉意。同时环球影城方面表示，即刻终止与涉事员工劳动合同的决定，并成立专项工作小组，积极配合相关调查工作。
近段时间，北京环球度假区可谓是人气十足，内测期间就获得了极高的关注，令不少人非常期待。上周，官方宣布北京环球度假区将于9月20日开园，北京环球影城门票从9月14日凌晨起可预订，不少用户都选择熬夜订票，开售仅半小时中秋门票被抢光，同时无限次优速通也全部售罄。但需要注意的是，不少网友表示，自己在飞猪平台抢到的环球影城优速通，在没有主动申请退票的前提下，被系统自动退票，而退款原因显示为不喜欢/不想要”，引发了?
今日0点，北京环球度假区正式向公众发售包括北京环球影城指定单日门票在内的多种票务产品，作为北京环球度假区首批官方授权合作伙伴之一，同程旅行平台环球影城门票及酒店产品也同步开售。开售1分钟内，环球影城开园当日门票已售罄。
在电影《哈利波特》里，巫师骑着扫帚可以到处飞，用一根魔杖就能施下咒语，奇幻设定构造了一个青少年魔法“王国”。而在现实世界里，北京环球影城因为自带流量和光环，构造了一个属于成人的“淘金”新世界。
不知不觉，十一假期已经来到了第三天，你都去哪玩了呢？根据携程发布的《2021国庆旅游预测数据报告》（下称报告”）来看，通过携程预订量最高的热门的目的地是：北京、上海、成都、深圳、广州、杭州、重庆、长沙、三亚及武汉。北京在中秋之后继续领跑国庆成为热门目的地第一名。备受追捧的新鲜打卡地北京环球影城”效应持续发酵，当前通过携程预订国庆前三天北京环球影城的票量已经赶超中秋小长假。飞猪数据显示，按照订单量排序，
北京环球影城将在9月20日正式开园。在经历了十多天的试运行之后，9月14日凌晨，北京环球影城正式开放9月20日开园后的门票，而官方APP也一度因为瞬间流量太大导致APP被“挤瘫”。
随着北京环球度假区正式开园，变形金刚基地的威震天凭借话痨”属性迅速走红。除了完成日常与游客拍照打卡的工作属性之外。因为唠嗑金句”频出，威震天也备受网友关注。甚至有许多网友去环球影城只为一睹威震天的风采。威震天更是被网友称为社交无敌症”王中之王。不过，就是这样的一位网红”，近日却遭到了举报。据网友爆料，威震天因为在与游客互动过程中，频频说愚蠢的人类”这一角色设定台词，有人感到被侮辱了，所以遭到了游客
9月20日（今天）中午12点，万众期待的北京环球影城将正式开园。据了解，根据疫情防控要求以及盛大开园当日上午的盛典活动安排，北京环球影城9月20日开园当天的运营开始时间调整为中午12点，并将闭园时间延长至晚上10点。游客需提前通过北京环球度假区官方App预约入园时间，并根据预约的时间入园。此前，北京环球度假区宣布，将于9月14日起正式向公众发售包括北京环球影城指定单日门票在内的多种票务产品。据悉，北京环球影城指定单
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