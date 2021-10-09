楼盘利用环球影城营销被罚27万 因其存在混淆行为

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楼盘利用环球影城营销被罚27万 因其存在混淆行为

2021-10-09 17:22 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月9日 消息:最近，环球影城实火，成为了游客们的热门打卡地。而这也导致其成为地产公司“蹭热点”的目标。

企查查信息显示，近期，北京三家房地产相关公司因为利用环球影城营销被罚27万，处罚事由为当事人实施混淆行为。

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详情显示多个当事人在“城市之光、城市之光东望”房地产项目上，未经授权使用环球影城进行宣传，并将“环球影城”标识直接置于房地产名称之下，造成消费者误认。为此，三家公司累计被罚27万元，决定机关为北京市市场监督管理局。

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