英雄联盟手游公测首日出现Bug 官方给出相应问题解答

站长之家（ChinaZ.com）10月8日 消息:今日，《英雄联盟》正版5V5 MOBA竞技手游《英雄联盟手游》正式开启了不删档测试。

不过就在公测首日，有玩家反馈称，在游戏中遇到了一些Bug，对此，英雄联盟手游官方进行了总结，并给出了相应的解决方案。

1、充值返利无法领取、未到账

超燃测试期间的充值返还现已将开放领取，如您未在代号“金克丝”测试期间领取过充值返还和超燃测试专属奖励，可前往官网唯一活动页面领取，移动端链接:https://lolm.qq.com/act/a20210618lrcb/index.html

温馨提示:召唤师们于代号“金克丝”限量测试中获得的召唤师账号等级、虚拟道具（点券、英雄、皮肤、蓝色晶石以及藏品）将被保留至不限号不删档测试，而召唤师的排位相关信息(如段位)将在不限号不删档测试开启后重置。因此，如果您在代号“金克丝”限量测试时已领取过超燃测试充值返还及超燃测试专属奖励，将无法再重复领取。

如您正确操作后仍然无法成功领取充值返还，请前往腾讯客服微信公众号或者腾讯客服官网kf.qq.com反馈您的问题，我们诚挚为您提供服务。

2、对局加载界面卡在0%

由于当前同时进行对局的召唤师数量过多，服务器压力较大，造成部分召唤师在进入对局时出现了加载进度慢的问题，我们正在紧急修复中，对此给您造成的不便我们非常抱歉，请留意后续游戏内的修复更新信息，感谢您的理解与支持。

3、对局结束后不结算或延迟结算

由于当前同时进行对局的召唤师数量过多，服务器压力较大，造成部分结算出现了延迟现象。我们正紧急修复中，请您耐心等待，感谢您的理解与支持。

4、盛典蛋糕发放领取显示资源不存在

该问题目前已修复完成，感谢各位召唤师的反馈，已进行兑换的召唤师后续将收到邮件补发对应道具奖励，敬请留意。对您造成的不便我们深感歉意。

5、预创角ID被改名，玩家使用补发的改名卡注册此前预创角ID提示昵称被占用

如果您的ID违反了规范要求，系统会自动修改昵称并通过邮箱发放改名卡，您需要在邮箱领取改名卡后，使用改名卡修改新的昵称。违规昵称将无法再使用，系统将统一回收，感谢您的理解。

6、结算页面无法点赞

问题正在紧急抢修中，请您耐心等待，感谢您的理解与支持。

7、无法改名、改名卡未上架

改名卡预计将在下个版本上架商城，届时欢迎各位召唤师体验。