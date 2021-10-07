消息称爱奇艺最快今年底在港上市 拟集资5亿美元

站长之家（ChinaZ.com）10月7日 消息:据新浪科技报道，有消息称，爱奇艺拟筹集5亿美元，最快今年底在港上市。
爱奇艺是由龚宇于2010年4月22日创立的在线视频网站，现为百度公司旗下平台。2018年3月29日，爱奇艺在美国纳斯达克挂牌上市。
数据显示，截至2021年6月30日，爱奇艺的总订阅会员人数为1.062亿。若不包括试用会员，则总订阅会员人数为1.052亿。
10月4日，爱奇艺宣布取消超前点播服务，并同步取消会员用户贴片广告。
站长之家（ChinaZ.com）10月7日 消息:据新浪科技报道，有消息称，爱奇艺拟筹集5亿美元，最快今年底在港上市。
爱奇艺是由龚宇于2010年4月22日创立的在线视频网站，现为百度公司旗下平台。2018年3月29日，爱奇艺在美国纳斯达克挂牌上市。
数据显示，截至2021年6月30日，爱奇艺的总订阅会员人数为1.062亿。若不包括试用会员，则总订阅会员人数为1.052亿。
10月4日，爱奇艺宣布取消超前点播服务，并同步取消会员用户贴片广告。
继此前各大视频平台超前点播功能被批之后，腾讯、优酷纷纷推出了可超前点播选集解锁的服务。让人意外的是，爱奇艺官方今天竟宣布正式取消剧集超前点播。
在不少网友猜测，腾讯视频和优酷是否也会采取一样的措施时，这两家也纷纷在官方微博宣布即日起取消剧集超前点播服务。
10月4日，爱奇艺突然宣布，将取消超前点播服务，并且还会同步取消会员用户的贴片广告，令大家措手不及。就在许多用户还在猜测之时，腾讯视频和优酷也双双宣布将取消超前点播服务。腾讯视频VIP官微发文称：尊敬的腾讯视频VIP会员，即日起腾讯视频将取消剧集超前点播服务，并停止超前点播内容更新。腾讯视频一直高度重视会员用户体验，并将持续提供更好的视听服务。祝大家节日快乐！优酷同样通过官微宣布：尊敬的优酷会员，即日起优?
凤凰网科技讯 10月4日消息，@爱奇艺VIP会员 在社交平台表示，今天起，爱奇艺正式取消剧集超前点播，同时取消会员可见的内容宣传贴片。随后有网友表示自己收到了爱奇艺的补偿。有网友在社交平台表示，自己收到爱奇艺补偿的星钻会员剩余权益的通知。该通知表示，爱奇艺将补偿用户当前剩余星钻会员权益天数同等时长的权益，该权益将在24小时内充值进您的账号中。
近两年，爱奇艺、腾讯视频等平台推出了超前点播功能，在之前各种会员的基础之上还需要付费率先解锁剧集，不少网友都强烈谴责，心生厌恶。前不久，腾讯视频还曾因《扫黑风暴》的超前点播被批，随后腾讯视频方面迅速改进，推出了可选集的超前点播功能，但整体服务依然保留。值得一提的是，今天上午，爱奇艺突然宣布将取消超前点播。根据爱奇艺VIP会员官博发文，爱奇艺正式取消剧集超前点播，同时取消会员可见的内容宣传贴片。原文如?
9月25日，爱奇艺与网际傲游（北京）科技有限公司不正当竞争纠纷一审民事判决书公开。原告北京爱奇艺科技有限公司诉称，傲游公司运营的“遨游5”浏览器采用技术手段破坏了爱奇艺公司所设下载其网站视频需先下载爱奇艺客户端的限制，使得网络用户通过涉案浏览器可直接从爱奇艺网站下载相关视频，以此吸引更多的用户下载使用涉案浏览器。
近日，北京新力量影视文化有限公司发生工商变更，新增股东北京爱奇艺科技有限公司，持股10%，同时公司注册资本由142.49万元人民币增加至158.32万元人民币。
近两年，超前点播的付费提前看模式被各大视频平台互相借鉴，几乎所有主流平台都推出过类似服务，用户在会员的基础之上依然需要付费点播。自从超前点播问世以来就不断被人质疑、吐槽，甚至有用户因此将视频平台告上法庭，但一直未曾带来任何改观。但奇怪的是，今天爱奇艺突然率先宣布将取消超前点播服务，并且还同时取消了会员贴片广告，进一步提升了会员付费用户的权益。随后，腾讯视频和优酷也都纷纷宣布，即日起将取消超前点播模
在平板诞生之日起，人们就对它寄予了不少的期望。大家希望平板凭借着比笔记本更加轻巧便携的特性，以及相比手机更大的屏幕，能够更好地应对各类移动办公场景。然而这么多年过去，除了一句买前生产力，买后爱奇艺”的调侃，似乎平板并没有承担起更多的任务。9月26日晚，荣耀举行了荣耀智慧生活新品发布会。在发布会结束后，荣耀CEO赵明接受了媒体专访。在专访中，有媒体提到了平板买前生产力买后爱奇艺”问题。对此，赵明表示，我们
近日，有消费者反映称，用苹果手机购买视频软件会员要比安卓贵。对此，上海市闵行区消费者权益保护委员会对各个平台的会员价格进行了对比。经调查发现，苹果端价格普遍要比电脑端和安卓贵。其中，优酷苹果端年度会员价格为228元，安卓端为198元。
数据显示，在音乐、视频平台付费购买会员的用户越来越多。当然，并不是每个人都愿意支持正版，况且有些平台的会员本身也有套路。于是，破解会员资源的免费手段应运而生。企查查信息显示，中国裁判文书网更新了爱奇艺与网际傲游的不正当竞争纠纷一审民事判决书，被告网际傲游（北京）科技有限公司赔偿原告北京爱奇艺科技有限公司经济损失200000元及合理开支10000元。据悉，爱奇艺称，傲游公司运营的遨游5”浏览器采用技术手段破坏了
近期，有消息称，荣耀目前正在加速推动IPO上市进程以获得充足资金。目前，荣耀CEO赵明日前对公司上市计划和子品牌等方面传闻正式做出了回应。
【TechWeb】9月30日，蔚来ES8在挪威上市并开启用户交付。蔚来中心|奥斯陆将于10月1日正式开业。蔚来采用全球统一定价。综合运费、当地税费和运营成本等因素，蔚来ES8搭载标准续航电池包（75度）起售价为60.9万挪威克朗。搭载长续航电池包（100度），起售价为67.9万挪威克朗，WLTP工况续航里程最高可达500公里。蔚来在挪威提供全面的能源服务。BaaS电池租用服务提供了车电分离、电池租用、可充可换可升级的全面服务，是技术与商业模
去年曾称准备赴A股创业板上市，并将最多集资389亿人民币的中国恒大汽车回A梦碎。9月26日晚间，港股恒大汽车发布《终止建议根据特别授权发行人民币股份》公告，恒大汽车在公告中称，经慎重考虑后，公司与海通证券股份有限公司双方同意终止上市辅导协议，并将会向中国证券监督管理委员会深圳监管局报告。因此，建议发行人民币股份将不再继续进行。恒大汽车由恒大健康更名而来，恒大集团借其开展跨界造车，通过一连串收购完成对整车、
昨日晚间，线音频平台喜马拉雅向港交所提交IPO，计划在香港上市。招股书显示，喜马拉雅2018-2020年营收分别为14.807亿元、26.975亿元、40.761亿元。2021上半年，营收25.136亿元，同比增长55.5%。经调整年内亏损为7.559亿元、7.478亿元、5.394亿元、 3.236亿元。
还在手动翻面？费劲!给孩子打印一份作业还在小心翼翼地手动翻面打印？单面打印怕浪费了！手动翻面怕方向错了！“纯手工”的翻面打印，是一个技术活运气好，一气呵成稍稍不注意，就……它能自动双面打印，你才能轻松翻页拒绝繁琐操作，省时又省力打印任务不怕多翻面实力肉眼可见还在单面打印？耗纸多！懂的都懂不管家里囤货的打印纸有多少每一张单面打印的A4 纸背面都“写”满了白花花的“心疼啊！浪费！”从前单面打印消耗多往后双
恒大汽车发布公告称，经慎重考虑后，公司与海通证券股份有限公司双方同意终止科创板上市辅导协议，并将会向中国证券监督管理委员会深圳监管局报告。因此，建议发行人民币股份将不再继续进行。
9月20日，全球著名的ETF基金公司范达集团（VanEck）官方宣布，波场代币基金 VanEck TRX ETN(VTRX)已获德国金融管理局批准，于当日在德意志交易所首发上市，并将在其他欧盟市场豁免审批，日后伦敦、巴黎、阿姆斯特丹等欧洲主要交易所可望通过德交所旗下的明讯结算(Clearstream) 推出泛欧市场同步交易。欧盟十分注重把握加密资产业务创新为金融行业带来的新机遇，马耳他是第一个采用监管加密货币和区块链的法律框架的国家，其它包括?
据美国证券交易委员会文件，喜马拉雅申请撤回在美国IPO的计划。该公司于2021年4月申请赴美上市。此前，企查查香港企业监测数据显示，喜马拉雅于8月23日在中国香港注册喜马拉雅控股公司。有消息称，喜马拉雅或将在港股上市。
一位分析师说，苹果新的iPhone13阵容中每个型号的交货时间在上市第三周保持稳定，这可能表明该阵容的需求是强劲的。在一份给投资者的说明中，摩根大通的分析师SamikChatterjee分析了新款iPhone 13和iPhone 13Pro机型的交货时间。交货期，即购买订单后到达的时间，通常被用作衡量供需的指标。根据Chatterjee的说法，即便对供应链的担忧挥之不去，但苹果产品线的需求指标仍然"强劲而健康"。在供应的第二周和第三周之间，除了缩短iPho
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企查查APP显示，近日，华为技术有限公司申请注册大禹商标，商标国际分类涉42类设计研究，目前商标状态为注册申请中。公开资料显示，大禹为夏朝开国..
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腾讯云日前正式发布规模应用的第六代100G云服务器机型。此次发布的机型包括标准型 SA3、标准型 S6、内存型 M6、计算型 C6 等多种机型选择，以及 1..