消息称爱奇艺最快今年底在港上市 拟集资5亿美元

站长之家（ChinaZ.com）10月7日 消息:据新浪科技报道，有消息称，爱奇艺拟筹集5亿美元，最快今年底在港上市。

爱奇艺是由龚宇于2010年4月22日创立的在线视频网站，现为百度公司旗下平台。2018年3月29日，爱奇艺在美国纳斯达克挂牌上市。

数据显示，截至2021年6月30日，爱奇艺的总订阅会员人数为1.062亿。若不包括试用会员，则总订阅会员人数为1.052亿。

10月4日，爱奇艺宣布取消超前点播服务，并同步取消会员用户贴片广告。