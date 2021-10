猜一猜曾被翻译成史密斯夫妇的川味凉菜是什么 10月6日蚂蚁庄园最新答案

2021年10月6日,支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于川菜的,问题是“猜一猜曾被翻译成史密斯夫妇的川味凉菜是什么 ?”这个问题其实难倒了很多人,毕竟很多人还没听说过这道菜,那么到底是什么呢?下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园最新答案。

A、夫妻肺片

B、红油肚丝

正确答案:夫妻肺片

解析:夫妻肺片(英文名:Sliced Beef and Ox Tongue in Chilli Sauce)是一道四川名菜,名字源于30年代,由郭朝华、张田政夫妻创制而成。通常以牛头皮、牛心、牛舌、牛肚、牛肉为主料,配以辣椒油、花椒面等辅料,卤制而成。这道菜的英文名被翻译成“史密斯夫妇”(Mr and Mrs Smith),源自安吉丽娜·朱莉与布拉德·皮特2005年主演的好莱坞同名电影。

夫妻肺片是四川省成都市的一道传统名菜,属于川菜系。该菜品由郭朝华、张田政夫妻创制而成,通常以牛头皮、牛心、牛舌、牛肚、牛肉为主料,进行卤制,而后切片。再配以辣椒油、花椒面等辅料制成红油浇在上面。其制作精细,色泽美观,质嫩味鲜,麻辣浓香,非常适口。

2017年5月,美国《GQ》杂志发布了餐饮品赏大师BrettMartin最新出炉的“美国2017餐饮排行榜”,位于休斯敦的PepperTwins双椒川菜馆的招牌凉菜“夫妻肺片”荣登榜首,被评选为“年度开胃菜”(Appetizer of the Year)。这道菜的英文名被翻译成“史密斯夫妇”(Mr and Mrs Smith)。2018年9月10日,“中国菜”正式发布,“夫妻肺片“被评为“中国菜”四川十大经典名菜。