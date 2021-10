致力于将“Full Self-Driving”软件开发的特斯拉,一直努力让参与者签署保密协议(NDA)。然而公司首席执行官伊隆·马斯克周二表示,这么做可能毫无必要。在昨日的 2021 Code Conference 大会上,他声称目前网络上已有许多分享测试版软件实际运行状况的视频,似乎几乎无人原意遵守保密协议。马斯克的原话是:—— 我不知道为何有保密协议,大家似乎根本不会听我的,且无论怎样都会无视它。——“I don’t know why there’s an NDA