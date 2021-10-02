携程回应周末酒店举报“二选一”：已做出积极沟通和解释

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携程回应周末酒店举报“二选一”：已做出积极沟通和解释

2021-10-02 09:27 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月2日 消息:对于周末酒店App举报携程的涉嫌“二选一”一事，携程昨天深夜发布声明称，此前双方一直沟通良好，合作顺畅。坚决支持酒店行业公平竞争，反对“二选一”，同时携程珍视所有合作伙伴。

携程旅行

携程在声明中表示，在酒店预售领域携程一直与行业媒体和KOL保持良好的合作关系，其中也包括“周末酒店”，此前双方一直沟通良好，合作顺畅。

酒店预售是平台、渠道与商家合作，以优势的价格吸引消费者，消化淡季库存的一种营销手段，一般情况下并不适用于热门节假日。事实上，在节假日来临前，酒店一般也会大量下架携程平台上的预售库存，以便提升收益。对于此类行为，在不违反市场良性竞争秩序前提下，携程一直都给予酒店方面充分的尊重、理解和支持，并积极配合酒店方的运营策略。对目前与“周未酒店“造成的一些误解，我们也已经做出了积极的沟通、解释。

就在10月1日当天，“周末酒店”度假APP在其平台上发出实名举报信息，称其连续接到各大合作酒店通知下架发布于该平台上的产品的要求。原因是酒店收到携程旅行网通知，要求与周末酒店有合作关系的酒店下架发布于该平台上的产品，否则将面临携程取消特牌、限流等处罚和限制。

携程声明.jpg

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