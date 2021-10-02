2021年10月2日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于景观的，问题是“名句八月十八潮，壮观天下无描写的是我国哪个著名景观?”这个景观大家都应该猜得到了，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。

名句八月十八潮壮观天下无描写的是哪个景观 10月2日蚂蚁庄园今日答案

今天问题：名句八月十八潮壮观天下无描写哪个著名景观?

A:钱塘江大潮

B:庐山瀑布

正确答案:钱塘江大潮

钱江潮，又称海宁潮，是钱塘江下游特有的一种自然现象。钱江潮一日两次，相隔约12小时，潮头最高时达3.5米，潮差可达8-9米。每年的农历八月十八，是流传千年的传统观潮节。钱江潮的潮水类型可以分为鱼鳞潮、一线潮、回头潮、冲天潮等类型。

钱塘江河口是典型的喇叭形河口，内口小，外口大，在最外侧芦潮港至外游山连线河口宽度有98.5千米;到了澉浦一带则只有19.4千米，潮水水位也比外侧增加了一倍，多年平均5.58米，最大记录8.93米;自澉浦以上，河床逐渐迅速升高，水深变浅，因而形成钱塘江潮水，自海宁尖山开始，溯江百余千米，至杭州闸口后逐渐消失。钱塘江潮水形成的主要原因有二:一即其喇叭形河口的地貌特征扩大了潮水的能量，导致潮水水位较高;二即澉浦以上河段存在的巨大沙坎，导致河床迅速抬高。

古人对潮水的成因早有认识:东汉的王充在《论衡》就谈及涌潮随着日月盈亏变化，进入河道中由于水深较浅而激起潮涌;北宋的燕肃则在《海潮论》提出钱塘江潮水作用于河口的沙坎，潮水的前锋受阻而后浪堆叠形成潮高。

这句“八月十八潮，壮观天下无”出自苏轼的《催试官考较戏作》，它的意思是八月十八的钱塘江大潮，是天下少有的壮阔景观，因此描写的是钱塘江大潮的著名景观。