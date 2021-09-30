反击来了？亚马逊发13页文件证明马斯克也爱打官司

近日，马斯克和贝索斯在网上“吵起来”了。起因是今年8月，贝索斯的公司蓝色起源对马斯克的SpaceX提起诉讼。要求驳回NASA与SpaceX签署的价值29亿美元的月球着陆舱合约。
对此，马斯克在推特上发文，内涵贝索斯靠打官司是没法登上月球的。
9月30日，亚马逊发布13页清单证明马斯克也爱打官司。文件发出不久，马斯克就在推特回击，称SpaceX起诉是为了“允许”竞争，而蓝色起源起诉是为了终结竞争。
近日，马斯克和贝索斯在网上“吵起来”了。起因是今年8月，贝索斯的公司蓝色起源对马斯克的SpaceX提起诉讼。要求驳回NASA与SpaceX签署的价值29亿美元的月球着陆舱合约。
对此，马斯克在推特上发文，内涵贝索斯靠打官司是没法登上月球的。
9月30日，亚马逊发布13页清单证明马斯克也爱打官司。文件发出不久，马斯克就在推特回击，称SpaceX起诉是为了“允许”竞争，而蓝色起源起诉是为了终结竞争。
据国外媒体报道，周二马斯克公开指责贝佐斯和他的公司利用法律系统来减缓SpaceX的进展，这很快遭到了亚马逊的反击，后者发布一份长达13页的清单，列出了SpaceX多年来采取的诉讼、政府请愿以及其他法律行动，证明马斯克也爱打官司。
凤凰网科技讯 北京时间9月9日消息，亚马逊和SpaceX因为卫星互联网计划产生的争执正在升级。周三，亚马逊对美国联邦通信委员会(FCC)表示，SpaceX CEO埃隆马斯克(Elon Musk)并不相信政府法规适用于他。亚马逊向FCC提交了一份措辞严厉的文件，指控马斯克无视一系列政府强制施行的规定，包括美国联邦航空管理局(FAA)提出的多项要求。“不管是发射带有未经许可天线的卫星，发射未经批准的火箭，建造未经批准的发射塔，还是违反就地避难?
对腾讯、网易等重点网络游戏企业和游戏账号租售平台、游戏直播平台进行约谈。约谈强调，各网络游戏企业和平台要严格落实通知各项要求，不折不扣执行向未成年人提供网络游戏的时段时长限制，不得以任何形式向未成年人提供网络游戏账号租售交易服务。腾讯回应称，将认真学习约谈精神，在相关主管部门的指导下，从严落实未成年人防沉迷的相关规范和要求。网易表示，严格执行监管部门对未成年人防沉迷的相关规定和要求，进一步强化游戏
据国外媒体报道，在埃隆 · 马斯克和杰夫 · 贝佐斯之间的太空争斗升级之后，比尔 · 盖茨也加入了进来，但他却是对这种外太空的探索计划表示了不满。当马斯克和贝佐斯在考虑如何普及太空旅行时，比尔 · 盖茨认为在我们开始考虑离开地球之前，还有很多事情要做。在采访中谈到亿万富翁们对太空旅行和探索的兴趣时，盖茨表示，他目前的重点
作为世界数一数二的超级富豪，埃隆马斯克（Elon Musk）和杰夫贝索斯（Jeff Bezos）两人似乎在太空领域产生竞争后，关系就开始变得尴尬。据外媒报道，日前，在美国加利福尼亚州贝弗利山的代码会议，可谓是一语双关，再度嘲讽了刚刚被自己超越的前世界首富贝索斯。报道中指出，在会议上，马斯克与记者卡拉斯威谢尔（活动主持人）分享了一系列笑话，其中主要集中在贝索斯的商业太空公司蓝色起源建造的亚轨道火箭，新谢泼德号火箭的阴?
在最近有多位世界富豪的太空旅行计划受到了大量的关注，其中包括埃隆·马斯克的SpaceX和杰夫·贝佐斯的蓝色起源成为讨论最多的话题，如今微软创始人比尔·盖茨也加入到这一话题中，但是他却带来了不一样的声音。
凤凰网科技讯 北京时间9月29日消息，埃隆马斯克(Elon Musk)对于杰夫贝佐斯(Jeff Bezos)通过不断起诉阻止SpaceX项目的做法感到不满。周二，马斯克在Code大会上再次向贝佐斯传话：“你无法靠起诉登月(you cannot sue your way to the Moon)，不管你的律师有多棒。”马斯克是在回应主持人卡拉斯韦什(Kara Swisher)的提问时作出上述表态的。斯韦什向马斯克询问，贝佐斯旗下蓝色起源近期是如何通过诉讼阻止美国宇航局(NASA)将月球着陆器
据国外媒体报道，周一，马斯克在推特上回复一位网友推文时表示，电池将在未来交通运输中发挥重要作用，就像今天的石油一样。
据外媒报道，SpaceX创始人埃隆·马斯克表示，他和Claire"Grimes"Boucher已经处于“半分离”。马斯克告诉Page Six，两人将继续共同抚养他们一岁的儿子X Æ A-Xii，但由于在美国不同的地方工作，他们走上了更加不同的道路。
今天，“世界互联网大会乌镇峰会”在浙江嘉兴的乌镇开幕，本届大会集中呈现了互联网技术最新成果，聚焦数字赋能、共创未来。
在一次采访中，比尔·盖茨（Bill Gates）对杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)和埃隆·马斯克(Elon Musk)痴迷外太空进行了挖苦。在被问到对部分亿万富豪痴迷于太空旅游的看法时，盖茨说，“我搞不懂，我致力于疟疾、艾滋病等疾病的治愈，在鸡尾酒会上谈论这些疾病，我可能会招人烦。太空?我们在地球上还有许多事情可以做。”
马斯克近日通过推特否认了将要在俄罗斯建设工厂的传闻，但他同时也暗示，特斯拉的确正在寻找新的建厂地址。
作为全球销量最高的电动车企，特斯拉在全球都已展开布局。目前特斯拉已经建设四大超级工厂，分别位于美国内华达州、纽约，以及中国上海和德国柏林。不过即便如此，特斯拉在全球的销量依然是供不应求，中国上海工厂，在满足不了中国市场需求的情况下，仍然向海外出口。为此，特斯拉还可能将会建设新工厂扩大产能。日前，有马斯克的粉丝在推特上向马斯克询问，特斯拉计划在俄罗斯建设超级工厂的媒体报道。该报道援引俄罗斯政府未具名
今日，亚马逊公布数据称，过去五个月，亚马逊终结了600个中国品牌的合作，涉及约3000个卖家账号。亚马逊解释称，上述账号均有多次反复滥用评论行为，亚马逊政策全球一致，卖家所在与政策无关。不针对卖家在哪里，不针对卖家的大小，仅仅是针对卖家的具体行为。
据国外媒体报道，近日，特斯拉CEO埃隆·马斯克在2021年世界互联网大会开幕式上证实，特斯拉将加大在中国的投资和研发力度。
SpaceX CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）没有飞上太空可能有两个原因，一是认为飞上近地轨道有点小儿科，二是作为特斯拉、SpaceX CEO，参加太空飞行太冒险了。
特斯拉和 SpaceX 首席执行官埃隆·马斯克周三表示发布推文称，狗狗币要想被更为广泛地应用于零售购买交易中，需要降低其费用。
9月14日消息，据报道，马斯克宣布其全自动驾驶测试版FSD Beta将更加拟人化， FSD Beta 10.1甚至能够做到在车辆遭遇紧急状态时启动快速倒车操作。FSD Beta旨在最终取代合格的人类司机。虽然目前的高级驾驶辅助系统仍有很大的改进空间，但FSD Beta 10比之前的版本将更加自信，运行起来更为流畅。FSD Beta 10.1紧急倒车功能将提升车辆应对十字路口的执行能力，并提升车辆在无保护左转期间的机动性。和马斯克此前表示一样，倒车操作是?
传统汽车最重要的销售渠道和生存根基，就是4S店模式，但是与当前的造车新势力和特斯拉等车企想比，4S店交付模式，未必适应当下的服务与交付一体的直营店模式。以特斯拉为例，直营模式下，可以更好的把控服务质量，而且全部车型一口价，由官网下单订购，最大程度上简化购车流程，以及购车透明度，消费者的购车体验，也要比传统4S店模式高出不少。而且，特斯拉的盈利就是依靠单车售价和后期车辆软件服务，这一点与传统4S店模式有本质
8月份的时候，德国某主营医疗技术和化妆产品的公司在被亚马逊封停账号后，曾有起诉亚马逊的先例，并且还打赢了官司。德国法院命令亚马逊公司接触对该公司卖家账号的封锁，并且不能销毁买家公司已存储且尚未售出的货物。
【TechWeb】10月2日消息，在线教育平台网易有道近期发布公告，拟剥离其义务教育阶段（K9）课后辅导业务，该交易包括有道对中国义务教育体系中学科..
随着《长津湖》、《我和我的父辈》的上映，今年国庆档迎来观影热潮。10月2日，据媒体报道，截至10月2日上午10时，根据猫眼平台数据显示，国庆档新..
三星在9月底前几天开始发布2021年10月的安卓安全补丁，随着Galaxy A50成为获得最新安全更新的最新智能手机，三星继续发布安卓安全补丁Galaxy A50也..
5月发布的搭载安卓11的Zenfone 8已经有了两个安卓12测试版，但其中没有包括华硕的任何附加软件功能。然而，就在安卓12稳定推出之前，华硕已经开始..
【TechWeb】10月2日消息，近日，QQ音乐正式上线HiRes音质，支持的歌曲将在歌曲标题下显示HiRes小金标，用户可在设置选项中开启HiRes音质，获得如同..
今天应急管理部消防救援局印发了《密室逃脱类场所火灾风险指南（试行）》《密室逃脱类场所火灾风险检查指引(试行)》，要求从业单位要对照《风险指..
凤凰网科技讯 10月2日消息，美国证交会文件显示，电动汽车制造商Rivian汽车已申请IPO，寻求在纳斯达克上市。该汽车制造商刚刚于7月dixia完成新一轮..
如今的数码博主领域，何同学（@老师好我叫何同学）必然是一股清流，也是最知名的数码博主之一。据悉，何同学是在三年前的一条关于5G的视频发布之后..
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2021十一黄金周正式开启，据百度地图节假日出行仪表盘数据显示，截至10月1日14:00，当日全国高速平均拥堵里程3863.28km，较2020年同期下降33.3%，..
【TechWeb】10月2日消息，英特尔推出第二代神经拟态研究芯片Loihi2以及用于开发神经启发应用的开源软件框架Lava。关于Loihi2，据悉该款研究芯片整..
AMD的7nm Zen3产品线已经布局差不多了，还没发布的就是锐龙Threadripper线程撕裂者5000系列了，之前传闻说是拖到今年11月发布，不过最新消息称显示..
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今天，苹果发布了 SF Symbols 3 图标库。开发人员和用户现在可以使用超过 3100 个苹果设计的符号和图标，并对现有的字体进行了升级。自 Susan Kar..