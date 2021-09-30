反击来了？亚马逊发13页文件证明马斯克也爱打官司

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反击来了？亚马逊发13页文件证明马斯克也爱打官司

2021-09-30 17:02 · 稿源：站长之家

近日，马斯克和贝索斯在网上“吵起来”了。起因是今年8月，贝索斯的公司蓝色起源对马斯克的SpaceX提起诉讼。要求驳回NASA与SpaceX签署的价值29亿美元的月球着陆舱合约。

对此，马斯克在推特上发文，内涵贝索斯靠打官司是没法登上月球的。

9月30日，亚马逊发布13页清单证明马斯克也爱打官司。文件发出不久，马斯克就在推特回击，称SpaceX起诉是为了“允许”竞争，而蓝色起源起诉是为了终结竞争。

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