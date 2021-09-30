iPhone13创下苹果最长等待期 门店基本处于无货状态

站长之家（ChinaZ.com）9月30日 消息:在iPhone13系列手机上市后一周，最早一批下单的用户基本已经收到了自己的手机，但最近苹果官网下单iPhone13需要等待的时间变长，部分型号甚至要等待超过一个月以上才能到货，创下iPhone13上市最长等待期。

通过苹果官网显示，目前预定iPhone13粉色、128GB版本，需要等到10月20日-23日才能到货。如果是下单iPhone13Pro白色、256GB版本，需要到11月6日-13日才能到货。而在iPhone13系列刚刚预定时，iPhone13下单只需要等待6-10天即可到货，iPhone13Pro需要4-6周到货。

造成目前iPhone13系列发售后还需要较长等待时间的主要原因是新一波的疫情造成越南设备相机系统的制造能力出现问题，使得供应链产能不足。

实际上，今年上半年以来越南的疫情出现反弹，导致越南的不少电子工厂出现停产，包括三星在内的不少工厂减少的订单。

日经亚洲报道称，生产问题应该会在10月中旬开始解决，但同时警告称，苹果的其他一些供应商，也可能会在不久的将来开始出现问题。另一方面，‌iPhone13‌的高需求导致苹果的一些供应商优先考虑苹果的订单而不是其他客户。