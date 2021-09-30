最高法：加强反垄断和反不正当竞争司法

站长之家（ChinaZ.com）9月30日 消息:据财联社消息，今日，最高人民法院表示，将加强互联网领域和大数据、人工智能、基因技术等新领域知识产权保护，积极回应新技术、新产业、新业态、新模式知识产权保护司法需求。加强反垄断和反不正当竞争司法，发布典型案例，适时出台相关司法解释，维护大中小型企业公平竞争的市场法治环境。

站长之家获悉，4月15日，市场监管总局曾表示，将根据反垄断法的规定，加大重大案件的查办力度。充分发挥典型案件的引领示范指导作用，满足广大经营者对公平竞争环境的期望，切实保护广大消费者的切身利益，进一步提升反垄断监管的能力和水平，健全反垄断的治理体系，增强反垄断的治理能力，增强监管的权威性。

4月22日，最高人民法院发布《人民法院知识产权司法保护规划（2021-2025年）》，称将加强反垄断和反不正当竞争案件审理工作，强化竞争政策基础地位，适时制定有关司法解释，明确规制各类垄断和不正当竞争行为，消除市场封锁，促进公平竞争。妥善处理互联网领域垄断纠纷，完善平台经济反垄断裁判规则，防止资本无序扩张，推动平台经济规范健康持续发展。

不仅如此，今年8月，国家市场监管总局还曾就《禁止网络不正当竞争行为规定（公开征求意见稿 ）》公开征求意见，征求意见稿要求，经营者在生产、销售活动中，不得利用网络实施混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系。经营者不得利用数据、算法等技术手段，通过影响用户选择或者其他方式，实施流量劫持、干扰、恶意不兼容等行为，妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行。