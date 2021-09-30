最高法加强反垄断司法

分享文章
撤稿纠错

最高法：加强反垄断和反不正当竞争司法

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 热点 > 关键词 > 最高法最新资讯 > 正文

热点：最高法：加强反垄断和反不正当竞争司法

2021-09-30 11:14 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月30日 消息:据财联社消息，今日，最高人民法院表示，将加强互联网领域和大数据、人工智能、基因技术等新领域知识产权保护，积极回应新技术、新产业、新业态、新模式知识产权保护司法需求。加强反垄断和反不正当竞争司法，发布典型案例，适时出台相关司法解释，维护大中小型企业公平竞争的市场法治环境。

法律，条规、法院

站长之家获悉，4月15日，市场监管总局曾表示，将根据反垄断法的规定，加大重大案件的查办力度。充分发挥典型案件的引领示范指导作用，满足广大经营者对公平竞争环境的期望，切实保护广大消费者的切身利益，进一步提升反垄断监管的能力和水平，健全反垄断的治理体系，增强反垄断的治理能力，增强监管的权威性。

4月22日，最高人民法院发布《人民法院知识产权司法保护规划（2021-2025年）》，称将加强反垄断和反不正当竞争案件审理工作，强化竞争政策基础地位，适时制定有关司法解释，明确规制各类垄断和不正当竞争行为，消除市场封锁，促进公平竞争。妥善处理互联网领域垄断纠纷，完善平台经济反垄断裁判规则，防止资本无序扩张，推动平台经济规范健康持续发展。

不仅如此，今年8月，国家市场监管总局还曾就《禁止网络不正当竞争行为规定（公开征求意见稿 ）》公开征求意见，征求意见稿要求，经营者在生产、销售活动中，不得利用网络实施混淆行为，引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系。经营者不得利用数据、算法等技术手段，通过影响用户选择或者其他方式，实施流量劫持、干扰、恶意不兼容等行为，妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行。

  • 最高法加强反垄断司法相关资讯推荐
关键词：

  • 京东因不正当竞争被罚40万 以及违反广告被罚30万

    近日，北京京东世纪信息技术有限公司新增多条行政处罚信息，处罚事由分别为违反广告法与反不正当竞争法，累计被罚70万元

    京东 不正当竞争 广告法

  • 饿了么因不正当竞争被罚款8万元

    【TechWeb】9月13日消息，据凤凰网科技报道，近日，安徽省滁州市中级人民法院就饿了么不正当竞争行为作出判决。法院认定，饿了么强迫商户“二选一”，遭拒后饿了么登录商户账号强制关闭其店铺，判定饿了么赔偿美团经济损失80000元。针对饿了么的不正当竞争行为，天长市市场监督管理局出具行政处罚认定书。认定书指出，饿了么要求商家只能选择饿了么一个外卖平台进行网络销售，已经在饿了么上线的商家不能同时选择其他平台。同时，?

    饿了么 美团

  • 最高法明确主播、网约车司机等新就业形态劳动关系认定规则

    9月23日，国新办举行司法审判服务保障全面建成小康社会新闻发布会。最高人民法院副院长贺荣表示，明确快递员、网约车司机、电商主播等新就业形态劳动关系认定规则，把引导规范平台经济健康发展和保护劳动者合法权益统一起来。

    主播 网约车 直播

  • 快手起诉刷量商家获赔6.6万元 后者涉嫌不正当竞争

    ​天眼查信息显示，9月21日北京快手科技有限公司与上海天之易网络科技有限公司不正当竞争纠纷一审民事判决书公开。判决书显示，快手因发现被告针对快手用户提供有偿刷量服务而将其诉至法院。其提供的服务导致快手平台评价系统数据不准确，降低了快手平台的市场声誉，损害了原告市场竞争力。

    快手 短视频 刷量

  • 蜜雪冰城起诉密雪时光不正当竞争 并起诉密雪时光侵害商标权

    近日，蜜雪冰城与密雪时光关联公司侵害商标权纠纷一审民事裁定书公开。原告蜜雪冰城诉称被告恶意模仿，在其商标名称、店铺装修等各方面均存在恶意“搭便车”的情形，且密雪时光商标被驳回后，被告公司仍继续使用，构成商标侵权及不正当竞争。

    侵权

  • 美团被判赔偿饿了么100万元 停止涉案互联网不正当竞争行为

    据财联社报道，近日，青岛市中级人民法院作出判决判决美团主体公司北京三快在线科技有限公司、北京三快科技有限公司立即停止涉案互联网不正当竞争行为，并赔偿原告饿了么经济损失及合理开支100万元。

    美团 饿了么 外卖

  • 巨人集团诉“深圳巨人集团”不正当竞争案生效 获赔300万元

    近日，上海高级人民法院对巨人集团诉“深圳巨人集团”不正当竞争案做出终审判决，维持了一审关于支持原告提出判令被告构成不正当竞争的诉讼请求，判决被告赔偿原告人民币300万元，并立即停止相关侵权与不正当竞争行为，变更企业名称。

    侵权 巨人网络 史玉柱

  • “996”模式可以休矣 最高法院明确是违法行为：奋斗与休息不矛盾

    对于996工作制度来说，这是违法行为，之前相关法院已经给出了明确的判定。《人民日报》海外版发文称，996”模式可以休矣，而之前最高人民法院、人力资源和社会保障部联合向社会公开发布10个超时加班典型案例，明确996”式工作制违法，并进一步明晰工时及加班工资的法律适用标准。报道中提到，我国劳动法规定，劳动者每日工作时间不超过8小时、平均每周工作时间不超过44小时；用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商后可以

  • Google希望解决其数字广告业务的欧盟反垄断调查

    据外媒neowin报道，Google正在寻求在针对其数字广告业务的欧盟反垄断调查中达成和解。就在三个月前，欧盟委员会对Alphabet旗下的这家公司提起了诉讼。欧盟委员会早在2021年7月就对Google提起了诉讼，以调查该公司是否违反了欧盟的竞争规则从而偏向于自己的在线展示广告技术而非竞争对手。

    Google

  • 韩国反垄断机构对谷歌滥用市场支配地位罚款 1.77 亿美元

    据彭博报道，韩国反垄断机构周二对Alphabet公司旗下的谷歌公司处以1.77亿美元的罚款，称这家美国科技巨头滥用其市场主导地位，限制了移动操作系统市场的竞争。

    谷歌 安卓 三星

  • 外媒：苹果“大获全胜”将给美国政府的反垄断监管工作带来问题

    据外媒AppleInsider报道，美国地区法院法官伊冯娜·冈萨雷斯·罗杰斯（Yvonne Gonzalez Rogers）对Epic诉苹果案的裁决可能会让美国政府头疼，因为Epic未能证明苹果违反了反垄断法。上周五，罗杰斯法官对Epic诉苹果案做出了裁决。虽然这一裁决可能使苹果公司在使开发者向用户建议第三方支付方式方面损失数十亿美元，但它也可能帮助苹果公司在其他问题上逃避一些审查。这包括美国政府试图削弱苹果和Google等大型科技公司的权力，如其

    苹果 epic

  • 谷歌拟与欧盟和解数字广告反垄断调查 已被罚90多亿美元

    知情人士称，谷歌公司正寻求和解欧盟对其数字广告业务展开的反垄断调查。此举可能有助于谷歌避免遭遇既具破坏性而又漫长的调查以及潜在巨额罚款。

    谷歌 数字广告 反垄断

  • 继韩国之后 苹果因App Store应用内支付抽成在印度遭遇反垄断调查

    在继韩国之后，印度反垄断部门也盯上苹果公司的App Store内支付问题——强迫开发者使用其APP内购买系统。印度竞争委员会将在未来数周审查该案件，可能会下令展开更大范围的调查、或笼统地处理。

    AppStore 苹果 谷歌

  • 外媒：欧盟针对谷歌语音助手Google Assistant展开反垄断调查

    据国外媒体报道，在被欧盟罚款三次后，谷歌再次面临欧盟的反垄断调查，此次调查与该公司的语音助手Google Assistant有关。据外媒报道，欧盟正调查谷歌是否可能强迫设备制造商在安卓设备上安装Google Assistant作为默认语音助手，并阻止它们在设备上安装竞争对手的语音助手。

    谷歌

  • 报告称苹果花费超过350万欧元游说欧盟的反垄断调查

    据appleinsider报道称，苹果公司斥资超过350万欧元（约合2669元人民币）游说欧盟机构，因为苹果经历了来自欧盟对其多个业务的反垄断调查。

    苹果 反垄断调查

  • 苹果、谷歌等五巨头十年并购616家小型公司 面临反垄断审查

    苹果等巨头面临反垄断审查凤凰网科技讯 北京时间9月16日消息，美国联邦贸易委员会(FTC)职员周三公布了五家美国科技巨头对小型公司的并购数据。同时，FTC撤销了在垂直并购上的指导方针。这两项措施表明，FTC对小型并购交易的审查将变得更为严格。根据一项始于特朗普政府时期的研究，FTC职员发现，苹果、谷歌、亚马逊、微软以及Facebook在2010年至2019年总计完成了616笔小型并购交易。这项交易的规模超过100万美元，但是太小以至于不

    苹果 收购 谷歌

  • 欧盟计划制定芯片以提半导体主权

    欧盟将利用立法来推动区域半导体供应链的更大弹性和主权。在芯片制造方面获得更大的自主权现在是欧盟总体数字战略的一个关键组成部分。全球半导体短缺导致一系列依靠芯片驱动数据处理的产品生产放缓，促使欧盟立法者关注欧洲在这一领域的能力。在全球芯片需求爆炸的同时，欧洲在整个价值链中的份额，从设计到制造能力都在萎缩。欧洲依赖于在亚洲制造最先进的芯片。因此，这不仅仅是竞争力问题，这也是一个技术主权问题。欧盟拟定中

    投资

  • 司法部最快年底再次起诉谷歌垄断 这次是广告业务

    凤凰网科技讯 北京时间9月2日消息，知情人士称，美国司法部正准备就数字广告业务对谷歌公司提起第二项垄断诉讼，强化政府对谷歌滥用支配地位的指控。此前，美国司法部已起诉谷歌滥用搜索主导地位。知情人士称，美国司法部已经加快了对谷歌数字广告做法的调查，可能最快在今年年底提起诉讼。不过，美国司法部尚未作出最终决定，起诉时间可能会推后。美国司法部对谷歌控制广告技术市场的审查要追溯到特朗普政府时期。当时，美国司法?

    谷歌 隐私 网站

  • 华为小艺输入开始内测：效语音识别

    华为的输入法终于来了！不是EMUI/HarmonyOS系统自带的弱鸡版，而是全新设计的，命名为华为小艺输入法。目前，华为小艺输入法已经开始内测招募，需报名审核通过后才能体验。根据体验过的网友反馈，华为小艺输入法的界面设计很简洁，或者说还比较简陋，功能不是很丰富，主题也不多，易用性、便捷性也有待提高。不过整体非常流畅、丝滑，而且语音识别效率非常高，看来叫小艺”不是白给的。前段时间，不少输入法接连翻车，有的甚至被应

    华为 arm 隐私

  • 蜜雪冰城起诉密雪时光非正当竞争 索赔超50万元

    近日，蜜雪冰城关联公司郑州两岸企业管理有限公司与密雪时光关联公司济南龙一企业管理咨询有限公司侵害商标权纠纷一审民事裁定书公开。

    蜜雪冰城 密雪时光 奶茶
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM