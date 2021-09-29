消息称：2022年OLED版iPad Air将不会由三星显示提供屏幕

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消息称：2022年OLED版iPad Air将不会由三星显示提供屏幕

2021-09-29 16:25 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月29日 消息:据The Elec今日发布的一份新报告称，苹果公司已取消与三星的一项联合项目，该项目将在即将推出的10.9英寸iPad Air上使用三星开发的OLED显示屏。

iPad Air.jpg

据报道，苹果对单层OLED面板的亮度水平并不满意，并且对面板的使用寿命也持谨慎态度，因为与智能手机相比，消费者通常使用iPad的时间更长，同时智能手机的升级周期更为激进。

苹果希望在其第一款OLED iPad中使用两层串联结构，该结构堆叠了两个红色、绿色和蓝色发射层，而不是一个，这样可以让亮度加倍，并将面板的寿命延长四倍。然而，据报道，三星仅将单堆栈结构商业化，无法或不愿意提供双堆栈技术。

据说盈利能力也是三星不愿意提供这项技术的一个因素。除非三星能够确定OLED ‌iPad Air‌会长期销售，否则为产品准备一套模块工艺是不值得的。

此前传闻OLED ‌‌iPad Air‌‌会在2022年问世。在今年三月份，苹果公司的分析师郭明錤、电子时报都预言2022年苹果会发布OLED屏幕的iPad。

OLED 技术价格昂贵，这是迄今为止仅限于 iPhone 和 Apple Watch 等较小设备的一个因素。当在‌‌iPad‌‌中采用时，它将带来更高的亮度、更高的对比度、更深的黑色和更宽的视角。

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