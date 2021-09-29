适老化进程加速！饿了么宣布上线长辈模式

站长之家（ChinaZ.com）9月29日 消息:昨日，饿了么宣布上线长辈模式，适老化改造后的饿了么长辈模式根据字体要求进行了模块精简和重新设计。
用户安装最新版饿了么App后，可通过我的-设置-长辈模式进行开启。
据介绍，长辈模式除了简化界面、增大字体外，长辈模式更精选了最契合老年人日常生活需求的四大功能频道:点外卖、逛超市、去买菜、去买药（将于10月上线）。
此外，饿了么长辈模式还添加了天气提醒的功能，并开设视频”专栏为老年人提供营养科普与美食菜单科普，帮助实现用餐丰富多样化。
站长之家（ChinaZ.com）9月29日 消息:昨日，饿了么宣布上线长辈模式，适老化改造后的饿了么长辈模式根据字体要求进行了模块精简和重新设计。
用户安装最新版饿了么App后，可通过我的-设置-长辈模式进行开启。
据介绍，长辈模式除了简化界面、增大字体外，长辈模式更精选了最契合老年人日常生活需求的四大功能频道:点外卖、逛超市、去买菜、去买药（将于10月上线）。
此外，饿了么长辈模式还添加了天气提醒的功能，并开设视频”专栏为老年人提供营养科普与美食菜单科普，帮助实现用餐丰富多样化。
近些年，随着智能手机的发展，越来越多的需求都能通过手机App来解决，对于年轻人来说十分便利，但是对于父母长辈们来说却非常复杂，各种操作并不友好，且很多App中使用系统的字体调节完全没用。尤其是疫情暴发以来，大量老年人开始习惯使用外卖平台点餐。以早餐为例，根据饿了么数据，2020年51岁以上人群的订单量增长达到125%。根据官方消息，饿了么9月28日正式上线对老年人更加友好的长辈模式。除了简化界面、增大字体外，长辈模?
今日，中国铁路宣布，铁路12306网站适老化及无障碍改造相关功能正式上线运行。同时，12306手机APP适老化无障碍功能也将在9月上旬上线运行。
随着十四五规划将“适老化”工作列入重点，无论出行、购物还是业务办理等领域，都纷纷推出许多响应方案。反观睡眠领域，老年群体睡眠障碍人数依旧攀升，适老工作还亟待开展。数据显示，我国 65 岁以上老年人，有失眠障碍者高达50.8%，平均每增加 10 岁就减少 27 分钟的睡眠时间。如何解决这一现状，已成为当前社会的“必答题”。 近日，喜临门旗下新品智能关怀垫（GHD-C20A），正式在华为商城（Vmall）上线众测。此款新品床垫提供
移动互联网的存量时代，在本地生活领域，同样的竞争正发生在抖音和美团两大巨头之间。作为“四纵三横”理论的原创者，美团享受到了商业洞察超前的红利。在早期All in团购和中期押注酒旅，王兴的预见性都使得美团成为坚持到最后的胜利者。直至后来拿下外卖市场，形成高频带低频的两轮驱动，成为本地生活的代表性巨头。
近日，饿了么关联公司上海拉扎斯信息科技有限公司发生工商变更，王磊退出法定代表人，由王星接任
继美团发布说明，重申严禁诱导和强迫骑手注册成个体工商户之后，其竞争对手饿了么也发布了类似的声明。
今日，饿了么宣布，受扬州疫情影响，2021年7月31日至2021年8月26日期间内，部分用户超级吃货卡已过期，但超级吃货红包尚未使用完。为了切实保障您的权益，饿了么宣布，将向扬州会员赠送一个月的超级吃货卡权益，自2021年8月27日起开始执行。
近日，有媒体发文称外卖平台要求骑手注册成个体工商户，从而规避用工主体责任。
近日，外卖平台用工问题再受关注。一些爆料称外卖平台要求所有骑手注册个体工商户，从而规避用工主体责任。针对这一情况，美团饿了么接连发声：已明令禁止，严禁诱导强迫骑手注册个体工商户。美团表示，9月14日已向所有合作商发送《关于禁止要求骑手注册个体工商户的通知》，对此态度进行重申并提出明确具体要求，并将在下周完成所有合作商的承诺函签署，进一步加强平台监管。美团还设立骑手投诉热线反馈通道，即日起骑手如果遇到?
9月10日上午，人力资源社会保障部会同交通运输部、市场监管总局、全国总工会召开平台企业行政指导会，就维护新就业形态劳动者劳动保障权益对美团、饿了么、滴滴、达达、闪送、货拉拉、满帮、到家集团、阿里巴巴、腾讯等10家头部平台企业开展联合行政指导。
今天，饿了么官微宣布推出“点将计划”，面向骑士开放站长、合作商管理岗等晋升岗位，拓宽骑士的发展路径。官方数据显示，过去一年，全国有475位蓝骑士晋升为站长，在外卖站站长中，约80%曾经都是骑士。
【TechWeb】9月13日消息，据凤凰网科技报道，近日，安徽省滁州市中级人民法院就饿了么不正当竞争行为作出判决。法院认定，饿了么强迫商户“二选一”，遭拒后饿了么登录商户账号强制关闭其店铺，判定饿了么赔偿美团经济损失80000元。针对饿了么的不正当竞争行为，天长市市场监督管理局出具行政处罚认定书。认定书指出，饿了么要求商家只能选择饿了么一个外卖平台进行网络销售，已经在饿了么上线的商家不能同时选择其他平台。同时，?
针对近日政法频道报道的“市民在饿了么平台点单遭遇虚假店铺”一事，饿了么相关负责人回应称，已对涉事店铺下架处理，加下来将加强审核，加大对虚假经营店铺的打击力度。
今天，中国铁路官方微博宣布，12306网站升级。中国铁路表示，9月1日，铁路12306网站进行的适老化及无障碍改造相关功能正式上线运行，为老年人及障碍人士线上购买火车票提供更多便利，12306手机APP适老化无障碍功能正在进行测试准备，将于9月上旬上线运行。具体来说，铁路部门保留了现金购票、人工服务等线下渠道，加强重点旅客预约服务，为老年人及障碍人士购票出行提供便利。12306网站支持读屏软件获取网页完整信息，提供无障碍辅
【TechWeb】9月8日消息，近日，继成都之后，饿了么在上海、杭州、广州三城同时上线数百家“挑菜达人“门店。饿了么生鲜业务负责人表示，成都“挑菜达人“门店经过半年多的运营后，已取得到了不俗成绩，部分门店日均订单增长超过了200%，一些摊主的线上订单收入也接近线下。据了解，“挑菜达人”是指平台通过输出一套食材挑选、履约、及售后的标准，培育出一批资深的生鲜食材买手菜场摊主，平台将摊主自营的生鲜食材搬运至线上，给?
今天，上海超20位饿了么蓝骑士结束25课时的培训课程，完成“网约配送员”新就业技能提升培训。据悉，完成培训的配送员每人将获得现金培训补贴。
据中国国家铁路集团有限公司官网发布的消息，9月1日，铁路12306网站进行的适老化及无障碍改造相关功能正式上线运行，为老年人及障碍人士线上购买火车票提供更多便利。同时，12306手机APP适老化无障碍功能正在进行测试准备，将于9月上旬上线运行。
现在人们常常刷手机或长时间伏案办公脖子转一下就疼筋骨疼痛问题几乎人人都有，不管是在读书的学生，办公室奋战的上班族，还是积年劳损后的老年人，都有腰酸背痛腿抽筋等一系列问题。这个时候要是能来一次理疗放松，那绝对是雪中送炭，极致享受。理疗能够放松全身，释放疲劳。有些人会选择去理疗馆享受专业的技师理疗，但小编爸妈总是嫌麻烦，不爱出门，在这个情况下，家里怎么能缺一张理疗床呢？本次推荐喜来健理疗床，让爸妈在家
据财联社报道，近日，青岛市中级人民法院作出判决判决美团主体公司北京三快在线科技有限公司、北京三快科技有限公司立即停止涉案互联网不正当竞争行为，并赔偿原告饿了么经济损失及合理开支100万元。
为解决老年人打车难这一"痛点"，满足老年人出行需求，按照交通运输部办公厅印发的《2021 年便利老年人打车出行工作方案》，万顺叫车永州分公司在冷水滩中心城区首推"线上+线下"一键叫车爱心助老模式，让老年人享受便捷、安全、舒适的出行体验。 9 月17 日，在冷水滩区菱角山街道活龙井社区新投入使用的万顺叫车乘客驿站前，不少老年人闻讯而来，在工作人员的帮助下，65 岁的居民易柏秀第一个"尝鲜"，无需输入目的地，点击手机上的
9月30日，恒大集团通过官网发布公告称，根据此前公布的《恒大财富投资产品兑付方案》，针对9月份到期的投资产品，我司旗下恒大金融财富管理（深圳..
今天理想汽车公布2021年9月交付数据。理想汽车9月交付7094辆理想ONE，同比2020年9月增长102.5%。2021年第三季度，理想汽车累计交付25116辆，同比增..
因为耗电、成本等问题，4K分辨率在手机显示屏上仍旧是稀罕物，迄今也只有索尼独家采用。在工信部通信设备管理网站，型号2109119BC的设备入网，识别..
凤凰网科技讯 10月1日下午消息，根据高德交通出行大数据，10月1日上午9时到12时为高速出程高峰，峰值出现在10时-11时。景区方面，截至15时，杭州西..
三星可能正在为Galaxy S22系列测试其即将推出的Exynos 2200的修改版本。根据最新的泄漏，Galaxy S22Plus可能采用4+4组合，而不是三星在Exynos 210..
网易有道发布公告称，公司计划剥离K9学科类校外培训业务。网易有道 2021 财年第二季度财报显示，前述培训业务营收额约占公司总营收的24%。根据公告..
小鹏汽车宣布9月总交付10，412台，其中小鹏P7交付7512台，累计交付量超过5万台。7-9月累计交付量25666台，单季度交付量接近2020年全年的交付量。今..
国家邮政局发布2021年9月中国快递发展指数报告。经测算，2021年9月中国快递发展指数为360.7，同比增长9.2%。行业发展稳中有升，持续向好。..
据外媒报道，NASA已经选择了两家美国公司来开发飞机的电力推进技术，其目的是在2035年前将这种技术引入美国的航空机队。被选中的这两家公司则是GE..
【TechWeb】10月1日消息，小鹏汽车在其官方微博宣布，9月总交付10,412台，其中小鹏P7交付7,512台，累计交付量超过5万台。7-9月累计交付量25,666台..
有“游戏界奥斯卡”之称的 Game Awards 2021，将于 12 月 9 日（星期四）在微软剧院举办。本次活动将再次由 Geoff Keighley 担纲主持，并恢复现场..
据外媒报道，正如我们大多数人在过去几年中注意到的那样，口罩有时会成为一种障碍--尽管它们是必要的。不过一种实验性新口罩在不需要最大限度的空..
前不久，iQOO 8系列正式发布并上市，在国庆假期之际，iQOO今日带来了新鲜出炉的定制iQOO 8 Pro领航版礼盒。礼盒内含iQOO 8 Pro传奇版（12GB+512GB..
除了刚刚介绍的面向游戏玩家的 Sound Blaster Katana V2 条形音箱，创新科技今日还发布了一款 Creative Live！Mic M3 麦克风。据悉，Mic M3 采用了..
在日前的TGS 2021东京电玩展上，卡普空宣布《怪物猎人：崛起》将于2022年1月13日正式登陆Steam平台。将基于PC平台进行大量图形画面和性能改进，并..
英特尔今日推出了第二代神经拟态研究芯片 Loihi 2、以及用于开发神经启发应用程序的 Lava 开源软件框架，意味着该公司在相关技术研发上的持续进步..
国庆节回家你们被堵在路上了吗？2021年国庆节”假期为10月1日至7日（共7天），期间机动车尾号不限行。假期期间全国范围内的高速公路对7座以下(含7..
据外媒The Verge报道，《好莱坞报道(THR)》、《综艺》和《纽约时报》等媒体报道，在斯嘉丽·约翰逊就迪士尼流媒体发行的《黑寡妇》起诉迪士尼三个..
2019 年 8 月，荷兰科技博客 LetsGoDigital 发现了索尼申请的 PlayStation 5 开发套件专利。可知其主要面向游戏开发商、旨在为次世代游戏主机编写..
北京环球影城自开业以来，吸引了大批游客前去观光游玩。同时，北京环球影城变形金刚基地中的威震天，更是以话痨”社交无敌症”，吸引了大批游客驻..