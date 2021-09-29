适老化进程加速！饿了么宣布上线长辈模式

站长之家（ChinaZ.com）9月29日 消息:昨日，饿了么宣布上线长辈模式，适老化改造后的饿了么长辈模式根据字体要求进行了模块精简和重新设计。

用户安装最新版饿了么App后，可通过我的-设置-长辈模式进行开启。

据介绍，长辈模式除了简化界面、增大字体外，长辈模式更精选了最契合老年人日常生活需求的四大功能频道:点外卖、逛超市、去买菜、去买药（将于10月上线）。

此外，饿了么长辈模式还添加了天气提醒的功能，并开设视频”专栏为老年人提供营养科普与美食菜单科普，帮助实现用餐丰富多样化。