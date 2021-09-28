2021年9月28日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于成语的，问题是“成语举案齐眉中的案指的是什么?”这个成语很多人还不清楚具体的答案是什么，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。

成语举案齐眉中的案指的是什么 9月28日蚂蚁庄园今日答案

今天问题:成语举案齐眉中的案指的是什么?

A、盛放食物的托盘

B、饭桌

正确答案:盛放食物的托盘

举案齐眉出自后汉书·梁鸿传，说的是名士梁鸿每次归家，妻子孟光都准备好食物，并将食案举到和眉毛齐平的位置。这里的"案"指的是一种盛放食物的有脚托盘。

成语出处：

梁鸿字伯鸾，扶风平陵人也。……势家慕其高节，多欲女之，鸿并绝不娶。同县孟氏有女，状肥丑而黑，力举石臼，择对不嫁，至年三十。父母问其故。女日:“欲得贤如梁伯鸾者。”鸿闻而娉之。女求作布衣、麻屦，织作筐、缉绩之具。及嫁，始以装饰入门:七日而鸿不答。

妻乃跪床下请日:“窃闻夫子高义，简斥数妇，妾亦偃蹇数夫矣。今而见择，敢不请罪:”鸿日:“吾欲裘褐之人，可与俱隐深山者尔?今乃衣绮缟，傅粉墨，岂鸿所愿哉?”妻日:“以观夫子之志耳。

妾自有隐居之服。”乃更为椎髻，着布衣，操作而前。鸿大喜日:“此真梁鸿妻也。能奉我矣!”字之日德曜，名孟光。……遂至吴，依大家皋伯通，居庑下，为人赁舂:每归，妻为具食，不敢于鸿前仰视，举案齐眉。