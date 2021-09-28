阿里旗下多个App已接入微信支付 包括饿了么、优酷等

站长之家（ChinaZ.com）9月28日 消息:目前，微信支付正在与阿里旗下应用互联互通。

据36氪消息，阿里旗下饿了么、优酷、大麦、考拉海购、书旗等应用均已接入微信支付。而淘特、闲鱼、盒马等App也已申请接入微信支付，正在等待微信审核。

据悉，云闪付也在陆续接入腾讯、阿里旗下应用。

近日，云闪付App已陆续支持Q币、QQ音乐和腾讯视频的充值服务，以及微信读书和腾讯视频微信小程序灰度测试云闪付支付。

同时，淘宝全量用户已支持使用银联云闪付付款。

9月初，工信部召开了“屏蔽网址链接问题行政指导会”，要求从9月17日起，各平台必须按标准解除屏蔽。

对此，腾讯方面表示，将坚决拥护工信部的决策，在以安全为底线的前提下，分阶段分步骤地实施。

阿里方面回应称，互联是互联网的初心，开放是数字生态的基础。阿里巴巴将按照工信部相关要求，与其他平台一起面向未来，相向而行。

今年8月，阿里巴巴集团CEO张勇在财报发布会上曾表示，整治恶意屏蔽网址链接和干扰其他企业产品或服务运行等问题非常必要，平台间如果能够互联互通，肯定会带来新的改革红利。平台之间互联开放，结果会是多赢。平台之间的大循环能产生的社会价值，一定远远大过在单一平台内的小循环。