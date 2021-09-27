iPhone13第三方换屏可能导致面容ID失效

站长之家（ChinaZ.com）9月27日 消息:苹果长期以来对于第三方维修都进行了严格限制，比如之前更换电池、换屏，如果是非官方授权则可能出现提示，但现在iPhone13发布之后，国外数码博主发现，iPhone13的屏幕的更换限制更加严格。

据悉，如果iPhone13在苹果非授权的第三方更换，将可能出现无法使用Face ID的情况，甚至发现iPhone13更换来自同型号的iPhone13屏幕也会出现类似问题，看来不仅仅是限制了第三方配件，而是直接限制维修点。

通过第三方公司进行的屏幕维修可能会导致iPhone出现问题，已经不是第一次发生。早在2018年 iOS11.3的更新取消了部分 iPhone8用户的触控功能。在某些情况下，还发现自动亮度调整丢失，并且在启动时iOS禁用了环境光传感器。

对于苹果在iPhone等设备上维修的各种现实，欧盟和美国都出台了相关法规要求其修正这种做法。在欧洲，德国政府希望欧盟迫使像苹果这样的制造商在长达七年的时间里更自由地提供设备备件。与此同时，在美国，联邦贸易委员会已承诺对非法维修进行限制。

6月，美国众议院通过了一项立法，试图迫使公司“及时、以公平合理的条件”提供维修信息和零部件。