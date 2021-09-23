歌手林俊杰向B站up主索赔27.5万精神损失费

一提起中华传统文化，我们总是有说不完的话题。但是很少有人了解篆刻，也鲜有人知道篆刻究竟美在哪里。一把刻刀在一块石头上起承转合，打磨、写稿、上石、刻制、钤印、修改、边款、印屏，经过繁琐的程序之后，方印便成，而这期间需要注入的耐心和细心才是方印的精髓。 21 岁的Soul App用户@菀青狗子则是一名篆刻师，年少的她也在这小小的刻刀上实现了自己的梦想。Soul App用户菀青狗子菀青狗子从小就很热爱传统文化和艺术，小时候?