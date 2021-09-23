歌手林俊杰向B站up主索赔27.5万精神损失费

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歌手林俊杰向B站up主索赔27.5万精神损失费

2021-09-23 11:17 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月23日 消息:据天眼查App显示，近日，林俊杰与上海宽娱数码科技有限公司，肖某相关案件新增送达公告，相关案号为（2021）沪0110民初12812号，经办法院为上海市杨浦区人民法院。

公告详情显示，原告林俊杰诉被告上海宽娱数码科技有限公司、肖某肖像权纠纷一案，请求判令被告肖某向原告赔偿经济损失250000元，精神损害抚慰金20000元，维权成本合理开支5000元，以上共计275000元等。

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