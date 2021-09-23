歌手林俊杰向B站up主索赔27.5万精神损失费

站长之家（ChinaZ.com）9月23日 消息:据天眼查App显示，近日，林俊杰与上海宽娱数码科技有限公司，肖某相关案件新增送达公告，相关案号为（2021）沪0110民初12812号，经办法院为上海市杨浦区人民法院。
公告详情显示，原告林俊杰诉被告上海宽娱数码科技有限公司、肖某肖像权纠纷一案，请求判令被告肖某向原告赔偿经济损失250000元，精神损害抚慰金20000元，维权成本合理开支5000元，以上共计275000元等。
站长之家（ChinaZ.com）9月23日 消息:据天眼查App显示，近日，林俊杰与上海宽娱数码科技有限公司，肖某相关案件新增送达公告，相关案号为（2021）沪0110民初12812号，经办法院为上海市杨浦区人民法院。
公告详情显示，原告林俊杰诉被告上海宽娱数码科技有限公司、肖某肖像权纠纷一案，请求判令被告肖某向原告赔偿经济损失250000元，精神损害抚慰金20000元，维权成本合理开支5000元，以上共计275000元等。
9月9日，四川省文物考古研究院向社会公布了三星堆遗址2021年5月以来的最新发掘成果。据新华社报道，考古学家们又新发现了500多件文物，其中包括完整金面具、青铜“神坛”、神树纹玉琮等“国宝”。
不知道大家最近，有没有看到这样一张表情包?这位脸上充斥着疑惑和颓废的男人，就是拥有抖音粉丝1838.7w、B 站粉丝533.3w 的「科普博主」 —— 无穷小亮。
过去两年多时间里，Facebook 公司的软件团队一直在研究压缩应用程序代码的方法，以期使应用程序的大小更易于管理。经过不懈努力，团队今天终于介绍了名为 Superpack 的新技术成果。Facebook Engineering 今天更新的长博文中，Facebook 软件工程师 Sapan Bhatia 谈到了管理应用程序大小的独特挑战。他解释说，Facebook 的开发人员不断向该公司的移动应用添加新的代码，包括 Facebook 应用、Messenger、WhatsApp 和 Instagram。他说?
Cupra公布了UrbanRebel概念车。Cupra是西班牙汽车制造商Seat的性能部门，后者现在是大众汽车集团的一部分。Seat在2018年建立了Cupra品牌，UrbanRebel概念车预览了Cupra未来城市电动车的设计语言，预计将在2025年发布。和大众ID.4和奥迪Q4 e-tron/Q4 Sportback e-tron一样，Cupra UrbanRebel建立在大众MEB短平台之上，拥有大胆、运动的线条和积极的外形。鲨鱼造型的车头有一个 带有新三角头灯的表面，它还有一个环绕式挡风玻璃和车?
近日，深圳龙头企业康佳集团旗下APHAEA全屋智能南昌旗舰店华中首店落户江西南昌。康佳集团联席副总裁、深圳康佳电子科技有限公司总裁常东，深圳康佳电子科技总裁助理、智慧系统业务中心总经理张建民，南昌县建材家具商会会长、江西巨木家居有限公司总经理游会勇出席了旗舰店开业仪式。康佳集团是中国改革开放后第一个中外合资品牌，是改革开放开拓创新、勇于担当精神的先锋代表。来自鹏城的康佳APHAEA全屋智能南昌旗舰店华中首店落
在首先登陆 Windows 平台之后，今天微软宣布 macOS 端 Microsoft Edge 浏览器也获得 Super Duper Secure Mode（SDSM）。在该模式启用之后就会禁用 Just In Time JavaScript 注释器，Microsoft Browser Vulnerability Research 团队认为这是大量浏览器漏洞的主要根源所在。Microsoft Edge Vulnerability Research 团队项目负责人 Johnathan Norman 在推文中宣布：“我们更新了 Super Duper Secure Mode，现在已经支持 Mac 平台。Win
据外媒CNET报道，美国联邦调查局(FBI)警告消费者，要警惕那些要求他们寄钱投资或交易加密货币的“浪漫诈骗”骗子。FBI称，截至今年7月底，其互联网犯罪投诉中心收到了1800多起与网恋诈骗有关的投诉，造成的损失总额达1.334亿美元。FBI表示，骗子通常首先通过约会应用程序和社交媒体网站联系受害者，然后通过建立网恋关系获得他们的信任。然后他们声称知道有利可图的加密货币投资或交易机会，并将受害者引向一个虚假的网站或应用程?
一提起中华传统文化，我们总是有说不完的话题。但是很少有人了解篆刻，也鲜有人知道篆刻究竟美在哪里。一把刻刀在一块石头上起承转合，打磨、写稿、上石、刻制、钤印、修改、边款、印屏，经过繁琐的程序之后，方印便成，而这期间需要注入的耐心和细心才是方印的精髓。 21 岁的Soul App用户@菀青狗子则是一名篆刻师，年少的她也在这小小的刻刀上实现了自己的梦想。Soul App用户菀青狗子菀青狗子从小就很热爱传统文化和艺术，小时候?
昨日，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，要求严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务;
“枪在手，跟鹅走!”几位普通农村大爷大妈，用25分钟演出了一部乡土版“史密斯夫妇”，枪炮与农村结合带来的新鲜感，毫不意外再次击中了年轻人的兴趣点。截至目前，这支名为《妇仇者联盟》的视频已获得860W的播放量，最高登上全站排行第2名，11万条弹幕刷满屏幕，显示出年轻人对这种新潮模式的喜爱。
近期视频平台VIP会员服务和超前点播机制引发社会热议，不少消费者对平台满含套路的操作表示质疑和不满。对此，中消协发表观点称，视频平台不应向VIP老会员收取超前点播费，不得为收取超前点播费用故意减慢视频更新节奏。
今日，吉利汽车发布的一则公告披露，哔哩哔哩（B站）等多名投资者拟认购旗下极氪智能科技的5亿美元优先股。公告显示，2021年8月27日极氪智能科技与五名投资者订立购股协议。投资者包括英特尔投资公司、宁德时代、哔哩哔哩相关投资者、博裕投资等。
昨日晚间，小米公司创始人、董事长兼CEO雷军在微博发文，恭喜苏炳添全运会男子百米夺冠，并称“不论何时，你都会拼尽全力，你是小米精神的最好代言！”
近年来，新能源汽车越来越得到人们的认可，新能源汽车销量也越来越高。但是，买车容易，想要在自家车位上安装充电桩并不容易。日前，据红星新闻消息，今年年初，陈女士购买了一辆特斯拉电动汽车，之后准备在自己车位上安装充电桩。考虑到充电的便利，他们计划在自家购买的车位上安装充电桩。查询后发现，国家电网的手机APP网上国网”中明确，个人充电桩报装载明需要提供的证明，包括车位使用证明、身份证明以及物业证明。前两者对?
91Mobiles 爆料称：在 2021 年 1 月推出了 OPPO A55 5G 之后，该公司似乎也在开发相应的 4G 衍生版本。然而除了换用不同的芯片组，近日曝光的渲染图还暗示 OPPO A55 4G 智能机的外观也将有所变化。配色方面，OPPO A55 4G 或提供黑、绿、蓝（极光）三种选项。（来自：91Mobiles）渲染图表明 OPPO A55 4G 在屏幕左上角有个 Infinity-O 前摄开孔，而 OPPO A55 5G 则是相对传统的水滴形刘海屏。主摄方面，据说 A55 G4 升级了 50MP 传感
对于微软来说，他们已经铁了心要淘汰一些老旧的硬件，所以你的设备能够升级Windows11吗?微软此前公示了 Windows11系统的兼容性设备的详细清单，基本上Intel第八代、Ryzen2000及更新处理器可以兼容支持新系统。
9月7日，根据IT桔子资讯，面向95后的休闲时装品牌bosie获B站投资。时间再往前，8月27日，吉利汽车发布公告，旗下新能源汽车品牌极氪智能科技，与五名投资者订立购股协议，其中就包括B站。8月10日，中国电信公告披露20家A股IPO战略配售投资者，B站位列其中，认购金额约为5亿元人民币。
上月有报道称，Google 向部分 Pixel 智能机用户随机发出了邀请，希望大家能够加入该公司的“Pixel Superfans”粉丝社区。今天，Google 正式公开了“Pixel Superfans”社区。感兴趣的美国居民，都可以通过官方渠道申请加入。GSM Arena 指出：Pixel Superfans 将能够参与互动问答，向 Google 团队团队提交反馈并获得惊喜福利，比如独家优惠、礼品、以及参加活动的特殊机会。谷歌写道：“Pixel Superfans 社区是在大家的启发下创建的?
为帮助使用IPFS技术的亚洲开发人员认证、加速、孵化他们的精彩创意，培养全球开发者社区基于IPFS协议创立新的初创企业、发展创新性的应用、解决主要问题和让网络的未来变得更加强大、安全和去中心化。我们诚挚地邀请开发团队使用任何基于IPFS的应用和服务进行开发、创建应用，期待通过本场大赛，为IPFS技术的推进和应用的发展提供新思路。赛题说明IPFS(星际文件系统，Inter Planetary File System)是由协议实验室开发、设计，用来?
SushiSwap 首席技术官表示，该公司的 MISO 平台近日受到了软件供应链的攻击。SushiSwap 是一个社区驱动的去中心化金融（DeFi）平台，方便用户交换、赚取、借出、借用和利用加密货币资产。今年早些时候，Sushi 的最新产品 Minimal Initial SushiSwap Offering（MISO）是一个代币启动平台，让项目在 Sushi 网络上推出自己的代币。与需要原生区块链和实质性基础工作的加密货币硬币不同，DeFi 代币是一种更容易实现的替代方案，因为它?
iPhone13已经上市，很多人很关心新机的续航到底怎么，毕竟相比上代电池容量大了不少。现在，有国外团队Mrwhosethebos就对iPhone13的续航做了测试，..
蚂蚁集团旗下科技业务板块蚂蚁链发布声明称，明确其NFT业务的底线。蚂蚁链表示，“我们坚决反对一切形式的数字藏品炒作，坚决抵制任何形式的以数字..
2021年9月25日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于饮水杯的，问题是“一般情况下使用下列哪种材质的饮水杯更健康？”这个饮水杯用什么材质的最健..
哈利波特魔法觉醒在9月25日的拼图寻宝活动的线索让很多玩家很头疼，今天就来为大家分享一下哈利波特魔法觉醒拼图寻宝9月25日的攻略。..
2021年9月25日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于三星堆的，问题是“猜一猜震惊世界的三星堆遗址为啥叫三星?”这个问题很多人都不清楚答案是什..
鉴于自研 Apple Silicon M1芯片具有可媲美台式机竞品的性能规格，未来苹果或找到更多能够发挥 M1iPad Pro 性能潜力的应用场景 —— 比如将横屏设置..
中秋节第一天，三顿半悄悄在上海安福路322号开出首家线下概念店。这条长度不超过1000米的小路，据说如今汇集着上海的各款文青，因此多抓鱼、BM、..
“官网崩了”、“太难买了”，iPhone13发布后一系列相关话题接连冲上微博热搜，如今一部分用户的iPhone13已经新鲜到手。在此之前，数码博主们对它..
9月25日至9月29日，腾讯应用宝正式开启“8周年生日派对”。用户可以在腾讯应用宝App进入活动页面，通过获取口令、下载指定App、邀请新用户三种方式..
花呗将接入央行征信系统之后，有一批年轻人纷纷在社交平台晒图表示“关闭花呗”，并发文@花呗。有人担忧“经常使用花呗会不会被（银行）觉得你很缺..
苹果公司发布了新的支持文件，详细介绍了该公司新发布的iPhone/iPad设备系列中两个小错误的修复和小工具，包括iPhone13。这两个bug都影响到了从iC..
据外媒报道，SpaceX创始人埃隆·马斯克表示，他和Claire"Grimes"Boucher已经处于“半分离”。马斯克告诉Page Six，两人将继续共同抚养他们一岁的儿..
据外媒报道，一项调查显示，一些iOS应用开发商已经找到了一种新方法来跟踪用户的应用，即使他们在iOS14.5和更新版本中选择了新的应用跟踪透明度功..
如今，智能家电愈加常见，尤其年轻人更青睐带智慧功能的产品。数据显示，2020年智能家居市场规模突破千亿级，预计到2024年出货额将突破5200亿。虽..
9月17日，由中国信通院与中国通信标准化协会联合主办、云计算开源产业联盟承办的“2021OSCAR 开源产业大会”在北京盛大召开。此次大会旨在进一步探..
9月14~16日，抖音垂钓全明星赛在山东威海火热举行，这次垂钓节聚集了来自全国各地的钓鱼爱好者，以及慕名前来参观的游客，抖音平台开启同步直播，..
这个中秋佳节，月影X杨洋联名版“花前月下”定制礼盒让月影家居又双叒叕收获了一波巨量好风评。月影家居总能精准抓住时机，在中秋刮起“中式浪漫”..
9月24日，备受关注的“青岛国际软博会”在青岛国际会展中心盛大开幕。青岛市委书记陆治原出席了开幕式并做了重要的发言。此次展会参展企业达200余..
2021年9月24日，华为应用市场AGC研习社·Serverless技术沙龙在武汉举行，以“加载创新源动力”为主题，围绕Serverless行业发展趋势、Serverless提..
上世纪八十年代，定制衣柜便开始出现在欧美家庭当中，并成为了必备家具之一。虽然我国定制衣柜发展历史较短，但随着人们生活水平的提升，尤其是年..