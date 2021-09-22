搜狗号将停运 10月22日之后不再支持余额提现

站长之家(ChinaZ.com) 9月22日 消息:今日下午，搜狗旗下内容开放平台“搜狗号”发布停止运营公告称，将于2021年9月22日17:00停止运营和服务，即日起至2021年10月22日17:00前，搜狗号平台提现限额将会开放，请务必于2021年10月22日17:00前及时登录搜狗号平台完成余额提现，2021年10月22日17:00后搜狗号平台不再支持提现。

据悉，搜狗号是依托于搜狗技术平台，为中国自媒体作者提供内容创作和用户运营的一站式服务后台，由搜狗公司于2018年9月13日正式推出。搜狗号包含内容发布、内容管理、数据统计、账号收益等服务功能，覆盖科技、文化、历史、军事、体育、财经、娱乐、时尚等众多品类。

去年9月，搜狗宣布签订最终私有化协议，合并完成后，搜狗将成为腾讯的间接全资子公司，预期将在今年下半年完成。

今日，有消息称，腾讯或将于本周正式宣布合并搜狗。按照规划，腾讯看点将吸收绝大部分搜狗业务和员工。双方官宣合并之后，搜狗大部分业务及产品将被关停。

以下为搜狗号公告全文:

亲爱的搜狗内容开放平台用户:

因公司业务调整，搜狗内容开放平台（以下简称搜狗号平台）将于2021年9月22日17:00停止运营和服务，即日起至2021年10月22日17:00前，搜狗号平台提现限额将会开放，您可以随时提取您在搜狗号平台下的全部余额(如有)。请您务必于2021年10月22日17:00前及时登录搜狗号平台完成余额提现，2021年10月22日17:00后搜狗号平台不再支持提现。同时，请您注意对您在搜狗号平台上传的内容进行备份，避免相关内容在平台停止运营后无法找回。

由此给您带来的不便我们深表歉意，感谢您—直以来的陪伴与支持。