美团关联公司成立物流新公司 经营范围含低温仓储等

审核库存、接收订单、订单录入、通知仓库、质检查验、入库保管……一系列操作后，小洽优选官方商城（爱点击·畅鲟为洽洽食品搭建的小程序商城）的货品正式进入到宝尊云仓。这是爱点击·畅鲟与宝尊打通双方系统后，第一个以品牌为中心，结合运营业务，全渠道的综合“智能仓储物流服务体系”标杆案例，旨在以畅鲟小程序商城为线上私域场，以宝尊的商品和物流服务为供应链场，助力品牌的新生意和新增长。随着电商供应链环节日益完善，