美团关联公司成立物流新公司 经营范围含低温仓储等

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美团关联公司成立物流新公司 经营范围含低温仓储等

2021-09-22 09:51 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月22日 消息:企查查APP显示，9月18日，内蒙古美鲜达物流有限公司成立，法定代表人为吕楠，注册资本100万元人民币，经营范围包含:国内货物运输代理;普通货物仓储服务;低温仓储等。

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从股权穿透显示，该公司由美团关联公司上海美即送速运有限公司100%控股。

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