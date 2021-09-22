美团关联公司成立物流新公司 经营范围含低温仓储等

站长之家(ChinaZ.com) 9月22日 消息:企查查APP显示，9月18日，内蒙古美鲜达物流有限公司成立，法定代表人为吕楠，注册资本100万元人民币，经营范围包含:国内货物运输代理;普通货物仓储服务;低温仓储等。
从股权穿透显示，该公司由美团关联公司上海美即送速运有限公司100%控股。
站长之家(ChinaZ.com) 9月22日 消息:企查查APP显示，9月18日，内蒙古美鲜达物流有限公司成立，法定代表人为吕楠，注册资本100万元人民币，经营范围包含:国内货物运输代理;普通货物仓储服务;低温仓储等。
从股权穿透显示，该公司由美团关联公司上海美即送速运有限公司100%控股。
物流透明3.0 是易流原创的管理理论，经过近15 年的持续完善，基本已形成较为成熟的体系。细心的小伙伴儿会发现，易流在推广传播“物流透明3.0”理论上下了很多功夫：组织编写《物流透明3.0》专著并免费赠阅，易流高层公开场合发声、包括黄滨老师全国公开课都曾多次提到该理论。那么，大家不禁要问：作为一家供应链物流数字化服务运营商，易流为什么要提出物流透明3.0 理论，如何理解“物流透明3.0”的内涵和价值，以及“物流透明3.
9 月 1 日，“ 2021 世界5G大会5G应用设计揭榜赛”在北京揭幕，展锐联合京东物流申报的5G融合创新方案“京东物流5G全连接智能仓”，荣获5G应用设计揭榜赛一等奖。世界5G大会，是由国家发改委、科技部、工业和信息化部共同主办的全球首个5G领域的国际性盛会，5G应用设计揭榜赛是世界5G大会的重要板块，旨在挖掘具有商业前景的行业应用，展示和推广最优秀的5G技术产品、应用案例和解决方案，树立行业应用标杆。5G带来的高速率、低时?
京东拟以每股4.35港元的价格收购中国物流资产控股权，该交易最早将在周五宣布。对此，中国物流资产和京东暂未回应。
审核库存、接收订单、订单录入、通知仓库、质检查验、入库保管……一系列操作后，小洽优选官方商城（爱点击·畅鲟为洽洽食品搭建的小程序商城）的货品正式进入到宝尊云仓。这是爱点击·畅鲟与宝尊打通双方系统后，第一个以品牌为中心，结合运营业务，全渠道的综合“智能仓储物流服务体系”标杆案例，旨在以畅鲟小程序商城为线上私域场，以宝尊的商品和物流服务为供应链场，助力品牌的新生意和新增长。随着电商供应链环节日益完善，
货拉拉作为货运物流行业具有代表性的一家互联网企业，自 2013 年创立至今，其业务目前已覆盖 363 座城市，总员工人数超过万人并仍在持续扩张。其业务类型也在不断延展，目前已覆盖同城/跨城货运、企业版物流服务、搬家、零担、汽车租售及车后市场服务等多个领域。从业务覆盖范围及公司员工规模来看，货拉拉已经发展成为集搬家、物流、汽车租售等多重业务于一身的多功能物流商城，正在迅速向一线互联网大厂看齐。货拉拉将传统的物流
“每年随着中秋及国庆节假日的来临，市场都会迎来一波消费高峰，现在我们门店的生意比前一阵旺了不少。”国美零售门店员工一边整理货架，一边跟记者说道。零售行业一直是居民消费的重要反映。随着传统佳节气氛浓厚的中秋节和国庆长假的到来，购礼返乡、走亲访友、出行旅游的需求大幅上升，大众消费购买力也同步上涨。作为国内零售巨头，国美早在一个月前即开始提前布局，动员全国业务团队及经销伙伴，选品备货采购发货，备战“双节
8月27日19:00，由英特尔创新加速器·芯创大讲堂联合智东西公开课举办的智慧物流专场直播课成功开展，本次直播以课程讲解和互动问答的方式进行，整场直播观看人次达5200+，反响热烈。其中，由木蚁机器人联合创始人马浩杰主讲的《“人机混场”智能叉车的创新与落地》课程，为大家带来了无人叉车成功实现“人机混场”以及大规模集群调度在场景内落地的经验分享。相比于物流领域中传统的AGV产品，具有自主导航功能的移动机器人更多是基
为打通商品流通的“最后一公里”，沃尔玛已于本周一宣布，其计划向其它企业提供物流和送货服务。显然，这家连锁零售巨头希望通过名为“GoLocal”的新计划，与亚马逊在另一个衍生领域展开竞争。尽管尚不知晓更多细节，但沃尔玛确实表示将提供“极具竞争力的价格”，并且已同政府和企业零售客户签订了多项协议。沃尔玛在接受 TheVerge 采访时称，定价将基于客户的需求、以及预期的服务水平。由 GoLocal 官网页面可知，客户将能够直接
近日，京东物流宣布将在双十一期间推出融合大数据应用、科学算法的智能商务仓。智能商务仓的好处在于，它能通过预测算法建立动态仓网，合理分仓，智能选品，做到全链路数字化自动预警协同，减少交付节点，实现仓运配一体化高效服务。
首个航司自营店入驻“喜鹊到”平台2021 年9 月3 日，中国重庆 – 吉祥航空旗下全资子公司上海吉祥航空物流，今日与华夏航空旗下华夏典藏电商在重庆签署战略合作协议。根据协议，双方将利用各自优势打造国内首批航司物流线上直营店。此外，合作双方还将立足支线市场构建货运航线网络，推进“智慧航空物流”在中西部地区落地，在为干线枢纽机场集散货源、加快货物周转和分拨效率的基础上，实现“小机场”助力“大枢纽”规模效应，以?
快狗打车向港交所递交上市申请文件，平台致力于利用创新技术建设和升级数字货运平台。中金、UBS、交银国际、农银国际为联席保荐人。
尽管索尼在 PlayStation 5 首发时就隆重介绍了额外的 M.2 驱动器位，但却迟迟未能向广大消费者正式解禁该功能。好消息是，在经历了一段时间的测试之后，索尼即将在 PS5 的第二个主要软件更新中正式启用对扩展 M.2 SSD 的支持。与此同时，九月软件更新还带来了串流体验等优化改进。（来自：PlayStation 官网）早在今年 4 月，索尼就已经为 PS5 启用了对 USB 移动硬盘的支持。虽然接口速率限制了无法运行 PlayStation 5 游戏，但现有
凤凰网科技讯 8月23日消息，京东物流股份有限公司（股票简称“京东物流”，2618.HK）发布上市后首份半年度业绩公告。财报显示，上半年京东物流营收484.72亿元，同比增长53.7%；上半年非国际财务报告准则亏损15.01亿元，去年同期盈利19.82亿元。从收入结构来看，中外部客户收入265亿元，占总收入的54.7%，同比增长109.6%；一体化供应链客户收入336亿元，成为京东物流营收的重要支撑。这标志着，京东物流一体化供应链物流服务得到客?
8月23日消息，京东物流发布上市后首份半年度业绩公告。财报显示，2021年上半年，京东物流实现总收入485亿元，同比增长53.7%，其中外部客户收入265亿元，占总收入的54.7%，同比增长109.6%。
在强监管持续发力下，国内信托产业加速驶入转型“快车道”。在此背景下，华澳国际信托有限公司（以下简称：华澳国际信托）等一大批信托公司，正在积极迎合行业发展趋势，推动自身业务转型。据了解，华澳国际信托的前身最早可追溯至 1992 年，总部位于上海浦东。一直以来，华澳国际信托都坚信：信托公司转型的主要推动力，源于企业内部建设。基于这样的理念，公司在治理结构、经营战略、激励约束、廉政建设多个方面发力，旨在推动公
家用投影仪这些年销量在不断上升，很多家庭甚至会用投影仪取代电视，网上关于投影仪的问题也越来越多，其中就有人问出了一个关键的问题，投影仪亮度多少比较好?今天我们就来聊一下投影仪的亮度，看看投影仪亮度达到多少流明才能白天观看。投影仪亮度和光源有关现在我们投影仪使用的光源主要有 3 种:灯泡、激光、LED光源。这 3 种光源各有自己的特色，灯泡光源的原理很简单，就是在灯泡内产生高压，使灯泡内气体发光，灯泡光源的优?
众所周知，抖音的流量越来越昂贵，付费流量对很多新入局抖音电商的商家、达人来说，碍于成本的限制显得遥不可及。在这样的情况下，短视频引流依然是很多达人、商家可以重点把握的机会。
人生重开模拟器有一个“时光倒流”的天赋，选择这个天赋之后会发生什么事情呢，很多玩家就出现过这个情况，会犹豫是否要选择“时光倒流”，以及后续带来的影响。这里我们就来介绍下“时光倒流”这个天赋的效果作用介绍。
尽管已经开始有了一些颓势，八月的消费融资事件并没有因此减少，超过110轮融资仍然是今年历史新高水平。只不过从整体趋势上来看，总融资金额大幅减少，已不足60亿元，仅为上个月三分之一。同时，大手笔融资事件也呈现上升趋势，这似乎预示着资本手里的热钱，开始变得”冷“了。
当玩家开始关心每一次版本更新的流水，对厂商而言意味着什么?“这次卡池的流水直接腰斩，你看吧，我就说XXX不行。”
自今年初以来，特斯拉和三星已经多次讨论相关的芯片设计，并交换了芯片的原型产品。这款芯片将用于特斯拉即将推出的Hardware4 自动驾驶计算机。报..
北京加速数字化城市建设，上上签助推电子合同普及北京作为全国乃至全球信息化发展前沿的首都城市，近年来不断推进数字化城市建设，8月份的2021全球..
9月2日，网红@小潘潘-潘柚彤在自己的抖音上发布了一则《黄梅戏》的翻唱短视频作品。在该作品中，@小潘潘将传统的黄梅戏《女驸马》经典唱段改编成了..
今日盘中，中国电信股票破发，截至发稿，中国电信股价下跌1.76%，报4.47元，总市值4082亿元。据悉，中国电信于8月20日正式在A股上市，发行价4.53元..
2021年9月24日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于蛇果的，问题是“蛇果和蛇有什么关系吗?”这个蛇果可能很多人都没见过，那么蛇果和蛇到底有什..
淘宝网发布通知称，将在《淘宝平台违禁信息管理规则》关于二十八、未经允许违反国家行政法规或不适合交易的商品类中新增（八）禁止生产销售的塑料..
中国联通对外发布公告称，公司2021年8月份5G套餐用户累计到达12906.1万户，8月净增798.9万户，2021年累计净增5823.1万户。..
Google 今天预告了今年晚些时候将推出的几个 Android 新功能，包括增强无障碍、增强 Google TV 控制、Google Assistant 等等。其中某些功能目前是..
一家域名贩卖商为了把手中的域名卖掉打出了一句充满想象力的广告词:“世界上最长的河流成就了亚马逊，最大的宝藏诞生了阿里巴巴，那么最高的山峰喜..
三星最早有望在本月推出爆料已久的全新Galaxy S21FE机型，从已经非常详尽的爆料来看，该机将是一款主打高性能的性价比旗舰，也是三星旗下最便宜的..
中国电信发布公告称，2021年8月5G套餐用户数达14662万户，当月净增841万户，2021年累计净增6012万户。..
经过多日等待，iPhone13 系列手机于今日正式开卖，根据网友反馈来看，首批参与预购的用户，已陆续收到iPhone13。今日，美团官方公众号宣布，推出美..
借助蓝牙技术的发展和续航能力的提升，真正的无线蓝牙耳机疯狂地涌入市场，让我们不管走到何时何地，都能非常方便的听音乐、看视频、甚至是玩游戏..
近年来，人们对肠胃健康的关注度越来越高，益生菌也逐步活跃于市场。但是随着益生菌产品越来越多，很多人在选择时不免犯难了:到底哪种益生菌比较好..
投影仪选什么好?这困扰了不少家装选购者，如今市面上的投影仪品牌种类繁多，分国内国外，也分产地厂商，层出不穷的型号、性能也让人们头大。本人..
根据《IDC2021年第二季度中国投影机市场跟踪报告》显示，2021年上半年中国投影机市场总出货量227万台，同比增长32.4%。预计至2025年中国投影机市场..
哈利波特魔法觉醒在9月24日依然还是在进行寻找巧克力蛙的活动，今天的主题是地狱结冰，很多玩家还不清楚具体的位置是在哪里，下面就来为大家详细的..
6 月 17 日，瑞丽x快手颜值联合举办“潮聚东方·星势力大赏”在北京圆满落幕!昊海生科牵手瑞丽时尚，与各路明星、红人、嘉宾齐聚一堂，共同见证青..
有权威机构统计，国人牙齿健康率不足5%，人人都几乎存在蛀牙、牙周炎等问题。导致目前这种现状的主要原因在于大家护牙意识薄弱，同时缺乏有效的护..
2021年9月23日最新发布的《IDC2021年第二季度中国投影机市场跟踪报告》显示，2021年上半年中国投影机市场总出货量227万，同比增长32.4%。长期来看..