未成年人打游戏也要调休 因本周六是工作日无法进入游戏

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未成年人打游戏也要调休 因本周六是工作日无法进入游戏

2021-09-17 17:46 · 稿源：站长之家

因为中秋假期调班的影响，憋了一星期的小朋友被限玩了。

日前，腾讯游戏官方发布了“关于中秋节假期未成年人游戏限玩通知”。宣布腾讯游戏旗下在中国大陆地区运营的网络游戏将继续执行未成年人游戏限玩。

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也就是说，由于周六是工作日，未成年人无法进入游戏体验。另一游戏平台网易也发布了同样的限玩通知。

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对此，不少网友调侃，现在未成年打游戏也要调休了。

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