未成年人打游戏也要调休 因本周六是工作日无法进入游戏

因为中秋假期调班的影响，憋了一星期的小朋友被限玩了。
日前，腾讯游戏官方发布了“关于中秋节假期未成年人游戏限玩通知”。宣布腾讯游戏旗下在中国大陆地区运营的网络游戏将继续执行未成年人游戏限玩。
也就是说，由于周六是工作日，未成年人无法进入游戏体验。另一游戏平台网易也发布了同样的限玩通知。
对此，不少网友调侃，现在未成年打游戏也要调休了。
因为中秋假期调班的影响，憋了一星期的小朋友被限玩了。
日前，腾讯游戏官方发布了“关于中秋节假期未成年人游戏限玩通知”。宣布腾讯游戏旗下在中国大陆地区运营的网络游戏将继续执行未成年人游戏限玩。
也就是说，由于周六是工作日，未成年人无法进入游戏体验。另一游戏平台网易也发布了同样的限玩通知。
对此，不少网友调侃，现在未成年打游戏也要调休了。
昨日，中央宣传部、国家新闻出版署有关负责人会同中央网信办、文化和旅游部等部门，对腾讯、网易等重点网络游戏企业和游戏账号租售平台、游戏直播平台进行约谈。
腾讯、网易发布“关于中秋节假期未成年人游戏限玩的通知”。通知称，中秋节假期，两家公司在中国大陆地区运营的网络游戏将继续执行未成年人游戏限玩。
一则防止未成年人沉迷网络游戏的政府新规，引发了中国游戏公司股价集体下跌。8月30日，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》（以下简称《通知》），所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务。
国家新闻出版署等有关负责人会同中央网信办、文化和旅游部等部门，对腾讯、网易等重点网络游戏企业和游戏账号租售平台、游戏直播平台进行约谈。约谈指出，《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》要求各网络游戏企业、游戏账号租售平台、游戏直播平台要提高政治站位、强化责任担当，深刻认识严格管理、防止未成年人沉迷网络游戏的重要性紧迫性，坚决将有关要求落到实处?
9月14日，工业和信息化部组织正式开通了全国移动电话卡“一证通查”便民服务，凭借居民身份证便可查询其名下在每家基础电信企业、移动通信转售企业所办理的手机卡数量，查询结果将以手机短信形式下发。
据悉，2019年国家新闻出版署《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》规定，网络游戏企业向未成年人提供游戏服务的时长，法定节假日每日累计不得超过3小时，其他时间每日累计不得超过1.5小时。
随着未成年人网络保护成为社会焦点，保护不足的问题也日益突出，为了进一步加大未成年人保护力度，网易游戏积极履行自身义务和责任，推出了2021 年“暑期未成年网络环境专项整治”活动。通过三大治理专项、三大防沉迷措施和两大特别行动的“3+2+2”模式，持续为未成年人护航。据悉，三大治理专项从游戏环境、骚扰黑手、黑产处理三个方面着手。三大防沉迷措施则从防沉迷角度出发，通过技术严打逃避防沉迷、护航功能优化、365* 24 全
互联网纷繁复杂的环境，让社会对于自我保护意识、信息甄别能力较弱的未成年人更加关注。对此，网易游戏积极应对，主动承担互联网头部企业职责，启动“暑期未成年网络环境专项整治行动”，并通过“三防三治两专项”行动，加强未成年人防护，助力未成年人健康成长。“三防”主要是围绕技术严打逃避防沉迷、护航功能升级优化以及365* 24 全面服务三个方面来对未成年人防沉迷做出相应的加强措施，达到严控未成年人上网时间及消费的目的
今天是周五，按照前段时间，国家新闻出版署下发的《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》。今天晚上8点，憋了一星期的未成年人小朋友们，可以愉快的耍一小时游戏了。并且，按照之前规定，明天周六也有一小时的玩耍时间，但是因为中秋节假期调班的缘故，小朋友们竟然也受到了影响。日前，腾讯游戏官方发布了关于中秋节假期未成年人游戏限玩通知”。其中指出，根据《国家新闻出版署关于进一步严格管理 切实防止?
对于腾讯来说，他们也公开表示，需要减少未成年人在线时间。8月18日，腾讯发布了2021年第二季度及半年度业绩报告。该季度腾讯营收1383亿元，同比增长20%；净利润425.9亿元，同比增长29%，上个季度同比增长65%；非国际财务报告准则净利润同比增长13%至340亿元，上个季度同比增长22%；每股基本盈利为4.472元，每股摊薄盈利为4.387元，同比增长28%，环比下跌11%。针对此前因未成年人游戏而引发的争议，此次腾讯在财报中强调称，2021年
为了防止未成年人沉迷网络，打造安全健康的上网环境，暑假期间，《迷你世界》升级了未成年防沉迷安全体系，并从用户安全、内容安全、平台安全三个维度对未成年进行守护，坚决打击危害未成年人身心健康的网络问题。 全方位守护 扮演未成年人守护者 作为国内用户体量最大深受青少年喜爱的沙盒游戏，自 2016 年起，《迷你世界》便努力构建青少年网络安全体系，在用户安全、平台安全、内容安全等多个方面不断摸索前进，也建立了业内?
今日，腾讯游戏发布《关于中秋节假期未成年人游戏限玩的通知》称，根据《国家新闻出版署关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》的相关要求，并结合实际放假调休安排，今年中秋节假期，腾讯游戏旗下在中国大陆地区运营的网络游戏将继续执行未成年人游戏限玩。
今晚腾讯、网易等多家游戏企业被约谈，刚刚腾讯方面发表回应称，将认真学习约谈精神，在相关主管部门的指导下，从严落实未成年人防沉迷的相关规范和要求，强化内容安全与合规，坚持正确的价值导向，切实保护未成年人身心健康和茁壮成长。9月8日，中央宣传部、国家新闻出版署有关负责人会同中央网信办、文化和旅游部等部门，对腾讯、网易等重点网络游戏企业和游戏账号租售平台、游戏直播平台进行约谈。约谈指出，近段时间以来，中央
日前国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，针对未成年人过度使用甚至沉迷网络游戏问题，进一步严格管理措施，坚决防止未成年人沉迷网络游戏，切实保护未成年人身心健康。
今日，字节跳动旗下休闲游戏发行平台Ohayoo宣布，将坚决支持国家新闻出版署下发的《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，并予以积极落实。Ohayoo表示，接下来，基于主管部门的最新要求，Ohayoo将严格遵守并积极落实主管部门要求，与社会各界共同营造有利于未成年人健康成长的良好环境。
前段时间，堪称最严未成年人防沉迷的游戏管控政策落地，对未成年人的游戏时间做出了极大的限制，网易、腾讯等游戏企业也第一时间回应，并作出相应的整改。本周末，最新的防沉迷政策就将迎来第一个节假日，腾讯游戏官方还专门发布了关于中秋节假期未成年人游戏限玩通知”。其中指出，根据《国家新闻出版署关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》的相关要求，并结合实际放假调休安排，今年中秋节假期，腾讯游戏旗?
未成年人是祖国的未来，正处于身心发展的关键时期，极易受到外界因素干扰，影响自身健康成长。互联网时代在给民众生活带来便利的同时，也可能让未成年人陷入网络不良信息带来的危险之中。对此，网易游戏积极开展“暑期未成年网络环境专项整治行动”，通过“三防三治两专项”行动，深入自查、堵塞漏洞，切实保障未成年人网络安全。多项举措并行，力求清朗环境三防三治两专项行动主要聚焦四大板块：防沉迷系统升级、游戏环境治理、暑
国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，出手解决未成年人过度使用甚至沉迷网络游戏问题。
近日，腾讯成长守护、腾讯游戏联合腾讯基金会推出了——腾讯成长守护“智体双百”公益计划。
近日，国家新闻出版署下发《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，针对未成年人过度使用甚至沉迷网络游戏问题，进一步严格管理措施，坚决防止未成年人沉迷网络游戏，切实保护未成年人身心健康。
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