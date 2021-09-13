现场探访蚂蚁森林277号林:15万棵梭梭已种下2年，干旱造成梭梭矮小

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现场探访蚂蚁森林277号林:15万棵梭梭已种下2年，干旱造成梭梭矮小

2021-09-13 18:00 · 稿源：站长之家

9月12日有网友反映，位于内蒙古阿拉善左旗的蚂蚁森林277号林疑似未种植梭梭。9月13日上午，蚂蚁森林工作人员赶到现场查看，视频画面显示:荒漠梭梭种植痕迹明显，树坑以3X5米的网格均匀分布因气候干旱种植坑内梭梭比较矮小，但仍然顽强存活，不存在网友反馈“没有造林”的情况。

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277号林护林员介绍由于阿拉善地区降水量较按照生态承载能力和科学绿化的要求，梭梭种植规划密度比较稀疏每亩种植量约为45同时，梭梭是一种适合荒漠化地区的低矮灌木，地表以上较矮小，但根扎得深，主要靠根部来固沙。遇到干旱年份，梭梭会得更矮，以减少水分流失，这也是梭梭为应对干旱而进化出的本领。

当地护林员反映，今年内蒙古气候干旱，梭梭生长较慢，导致从远处看只能看到均匀分布的种植坑，走近看才能看到顽强生长的梭梭。梭梭这种顽强的特质，也是网友们喜欢它的原因。

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资料显示，蚂蚁森林277号林是由蚂蚁集团捐赠资金，由中国绿化基金会在2019年春天负责种植并养护的生态项目根据第三方机构于2019年12月出具的核查验收报告，277号林的15万棵梭梭已在2019年春天完成种植作业。

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2020年9月，蚂蚁森林联合专业机构为277号林拍摄过卫星影像，可以看到整齐排列的斜线为蚂蚁森林种下的梭梭树，与2015年同一地区种植前的卫星图形成鲜明对比。

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据介绍，蚂蚁森林五年种植地块大部分都在荒漠化地区，种植养护易。蚂蚁森林一直都有种植地块的管护和第三方核查验收机制。

蚂蚁集团表示:对于各合作基金会已种植并验收的地块，我们会进行再一次核查审计。去年已经委托国家林业和草原局西北调查规划设计院、国家林业和草原局华东调查规划设计院等多家机构完成了相应的工作。2021年秋天的核查审计即将开始，计划邀请网友参加，相关报名将于近日启动，请网友一起守护蚂蚁森林。

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