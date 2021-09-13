售票倒计时！支付宝“环球影城”相关搜索量月增40倍

站长之家（ChinaZ.com）9月13日 消息:9月14日0点起，北京环球度假区将正式向公众发售包括北京环球影城指定单日门票在内的多种票务产品，用户可通过官方及官方授权渠道预订及购买门票。记者进入支付宝“北京环球度假区”小程序，发现该小程序“门票预定”已经启动，14日凌晨第一时间可启动购票，预约入园。

此外，进入支付宝小程序可发现， 区别于其他渠道的独家功能“全景探秘”模块悄然上线，七大主题乐园均可VR免费游览，360度全景探秘，更有机会搜寻神秘彩蛋，获得勋章奖励。

此前，《2021中秋小长假旅游趋势报告》显示今年中秋小长假预计国内出游人次将超过8000万，北京和环球度假区位列中秋最热旅游目的地。受北京环球度假区热度影响，截止到9月13日，支付宝中“环球影城”相关搜索量超过上月同期40倍。售票倒计时2周以来，支付宝“环球影城”相关搜索量环比增长800%。

假期出行防疫信息依然是热点关注。现在从上海去北京需要做核酸检测吗?中秋国庆想去环球影城玩，出行交通防疫政策怎么查?日前，国务院客户端小程序上新“各地疫情防控政策措施”查询服务，一键可查各地权威、准确的防疫政策措施。上支付宝搜“出行政策”进入国务院客户端小程序，输入出发地和目的地，即可实时查询两地的出入政策，出发地、目的地的疫情风险等级也会同步提醒，确保广大群众安全出行。