SK创新计划五年内在电池业务上投资988亿元

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SK创新计划五年内在电池业务上投资988亿元

2021-09-13 13:49 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月13日 消息:SK创新已获得价值10万亿韩元的优质正极材料，为电池制造商之间的激烈竞争做好准备，以确保电池原材料的供应能力。

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该公司于9月8日在首尔SK Seorin大楼与韩国顶级正极材料制造商Ecopro BM签署了大规模采购协议，将从2024年开始购买价值10万亿韩元的高镍钴锰（NCM）正极材料到2026年，SK创新还同意与Ecopro BM及其控股公司Ecopro在正极材料领域进行全方位合作，以加强其竞争力。

该合同是两家公司现有正极材料供应合同的补充合同，合同期限为2020年至2023年。为期四年的合同价值2.7万亿韩元。最新合同的价值每年大约是前一份合同的五倍。分析人士称，SK Innovation 的电池订单量激增。

NH Investment & Securities研究员Joo Min-woo表示:“合同量相当于每年11万吨正极材料，可生产73GWh的电池。” 过去一年，SK创新向全球供应了7.7GWh 的电池。它计划在2025年生产200GWh的电池。

SK创新的电池供应规模一直在急剧上升。根据 SNE Research 的数据，SK创新在2021年前七个月以5.4% 的份额在全球电池市场中排名第五。分析师预计明年SK的市场份额将上升至10%。目前，其电池订单积压量为1TWh，为全球第三。

SK创新目前正计划将其电池产能从每年40GWh 扩大到2030年的500GWh 以上。为此，它计划在未来五年内在电池业务上投资18万亿韩元。为筹集投资资金，它将上市其附属公司SK IET，出售SK Lubricants的股份和SK Energy加油站的资产。

最重要的是，SK创新有望通过其电池业务的首次公开募股 （IPO） 在市场上筹集资金。该公司计划在9月16日获得股东批准后，于10月1日成立一家新的电池公司。

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