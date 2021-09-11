工信部推进解除网链屏蔽

据外媒报道，Twitter禁止用户转发、点赞和回复美国前总统唐纳德·特朗普的一些推文，因为这些推文包含虚假的选举信息，但这并没有阻止这位政客的信息在其他社交媒体平台上传播。纽约大学的研究人员分析了特朗普在2020年11月1日至2021年1月8日期间被Twitter标记为虚假信息的推文。他们还在Facebook、Instagram和Reddit上发现了跟特朗普的推文内容相同的公开帖子。研究人员发现，虽然限制对特朗普推文的接触确实抑制了它在Twitter上?