工信部推进解除网链屏蔽

站长之家(ChinaZ.com) 9月11日 消息:据第一财报道称，工信部有关业务部门在9月9日召开“屏蔽网址链接问题行政指导会”。
会上，工信部提出有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽，否则将依法采取处置措施。
不过上述标准暂未得到官方确认，最终是否能够实施仍未可知。业内人士称，工信部提出的相关合规标准，有助于维护用户合法权益，营造开放包容、公平竞争的生态环境，夯实互联网行业长远发展基础。
站长之家(ChinaZ.com) 9月11日 消息:据第一财报道称，工信部有关业务部门在9月9日召开“屏蔽网址链接问题行政指导会”。
会上，工信部提出有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽，否则将依法采取处置措施。
不过上述标准暂未得到官方确认，最终是否能够实施仍未可知。业内人士称，工信部提出的相关合规标准，有助于维护用户合法权益，营造开放包容、公平竞争的生态环境，夯实互联网行业长远发展基础。
有消息称，工信部有关业务部门在9月9日召开屏蔽网址链接问题行政指导会”后，相关进展正在磋商进行中。当日，工信部提出有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽，业内人士对记者确认这一情况。据一财报道称，当日参会企业包括阿里、腾讯、字节跳动、小米、网易等，记者致电采访多位与会企业人士，均对此事不发表观点评论。会上，工信部提出有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏
今年7月，工信部宣布开展互联网行业专项整治行动。其中，重点整治恶意屏蔽网址链接和干扰其他企业产品或服务运行等问题，包括无正当理由限制其他网址链接的正常访问、实施歧视性屏蔽措施等场景。
相信大家都曾遇到过在微信中复制粘贴淘宝、抖音的各种奇怪口令的问题，无法跳转链接让人非常崩溃，不过这个维持了多年的情况现在可能要迎来改观了。据报道，9月13日，工业和信息化部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国在发布会上表示，网址屏蔽是重点整治的问题之一。赵志国表示，保障合法的网址正常访问，是互联网发展的基本要求，无正当理由进行限制，严重影响了用户的体验，损害了用户的权益，扰乱了市场秩序。用户反映强烈?
有网友表示，这样其实很好，分享链接不用再复制粘贴了。你怎么看？近年来，我们在不同平台之间分享网址链接，经常会遇到被屏蔽的情况，很是不便。究其原因还是互联网平台之间的互相制衡、竞争所致。不过，今后互联网行业互联互通或迎来实质性推进。据国内媒体最新报道，9月9日下午，工信部有关业务部门召开了屏蔽网址链接问题行政指导会”。会上，工信部提出有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽，否则
【TechWeb】9月11日消息，9月9日下午，工信部有关业务部门召开了“屏蔽网址链接问题行政指导会”。会上，工信部提出有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽，否则将依法采取处置措施。据了解，此“限期内”指的是9月17日前，各家必须按照合规标准完成整改。当天参会的企业包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度、华为、小米、陌陌、360、网易等。与会企业都明确表态，严格按标准要求落实。业内人士称，工信
相信不少朋友有过这样的经历，在QQ中接收到一段抖音视频或者淘宝商品链接，无法直接打开，而需要手动复制后在浏览器打开或者对应的APP打开，给用户造成不便。实际上，类似的情况已经引起有关部门的高度关注。媒体报道，在9月13日国新办新闻发布会上，工信部信息通信管理局局长赵志国表示，怎么样能够保证合法的网址连接正常访问，这是互联网发展的基本要求。无正当理由来限制网址连接的识别、解析和正常访问，应该说严重影响了用户
今日，为响应工信部整治网址屏蔽问题，腾讯方面表示，将坚决拥护工信部的决策，在以安全为底线的前提下，分阶段分步骤地实施。9月9日，工信部有关业务部门召开了“屏蔽网址链接问题行政指导会”，阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度、华为、小米、陌陌、360、网易等企业参会。
凤凰网科技讯 北京时间9月13日消息，过去的这个周末，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注苹果：郭明錤：iPhone 13放弃64GB存储空间 AirPods 3一同发布天风国际证券知名分析师郭明錤发布最新研究报告称，iPhone 13系列将以128GB的存储容量起跳，不再有64GB的选择。iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max将有高达1TB的存储空间，这将是有史以来为iPhone提供的最大容量。而且，苹果将在9月14日星期二的”加州来电”特别活动?
凤凰网科技讯 8月27日消息，网信办发布《互联网信息服务算法推荐管理规定（征求意见稿）》。意见提出：算法推荐服务提供者不得利用算法屏蔽信息、过度推荐、操纵榜单。网信中国公众号截图此前，新浪微博CEO@来去之间 曾发文解释热搜形成规则，“热搜词的热度计算公式：（搜索热度+讨论热度+传播热度）互动率”——这个公式里面只有讨论热度用户能看到，搜索热度看不到，传播热度只能看到话题部分……所以被质疑也是规则不透明的问?
据外媒报道，Twitter禁止用户转发、点赞和回复美国前总统唐纳德·特朗普的一些推文，因为这些推文包含虚假的选举信息，但这并没有阻止这位政客的信息在其他社交媒体平台上传播。纽约大学的研究人员分析了特朗普在2020年11月1日至2021年1月8日期间被Twitter标记为虚假信息的推文。他们还在Facebook、Instagram和Reddit上发现了跟特朗普的推文内容相同的公开帖子。研究人员发现，虽然限制对特朗普推文的接触确实抑制了它在Twitter上?
随着隐私友好型浏览器普及率的提升，以及诸多广告拦截器的共同发力，许多人开始担心 Google Analytics 与 Google Tag Manager 的追踪分析数据还能反映几分真实性。近日，Plausible 在一篇文章中对其展开的深入调查，进而明确了 Google Analytics 的封锁程度会因行业、受众、使用的设备、以及不同的网站而存在差异。（来自：Plausible.io）据悉，包括 Firefox、Brave 和 Safari 在内的多款热门浏览器，以及诸多广告拦截器，都会对 G
周四的时候，Jamf 发布了一份有关 App Store 上流行的 iOS 应用程序最常见的“权限类型报告”，并向广大 iPhone 用户提供了避雷建议。Apple Insider 指出，这家苹果移动设备管理（MDM）公司分析了近 10 万款流行的 App Store 应用，且数据源于 250 万的 Wandera 客户。Jamf 发现，许多 iOS 应用都申请了包括照片、相机、位置、麦克风在内的访问权限，尤其是照片 / 视频、购物、以及社交网络等类型的 App 。除了调查数据，Jamf 还提
南非在过去一段时间经历了结束种族隔离时代以来的最严重暴乱，成百上千家店铺被打砸抢烧，至少 212 人在混乱中身亡，经济损失达到上十亿兰特，且完全打乱了该国对眼下第三波疫情的管控。为降低受影响零售商的损失，三星正在实施新的电视屏蔽功能，通过有效的变砖来阻止盗窃和转售被盗电视的行为。为了在这场暴乱中保护零售商并间接保护消费者，三星正在推动其电视屏蔽技术，关闭被盗电视的所有功能。它的工作原理类似于被盗手机可?
一方面，加快新型数字基础设施建设，继续加大5G网络和千兆光纤网络建设力度，深入实施工业互联网创新发展工程，统筹布局绿色智能数据与计算设施建设；另一方面，加快培育壮大人工智能、大数据、云计算这些新兴产业，提升通信设备、集成电路、电子元器件、关键软件等核心竞争力，培育由企业主导的开源软件生态，促进平台经济、共享经济的健康发展。
8月24日，工信部发布公函回复了全国政协委员、百度董事长兼首席执行官李彦宏，在今年3月政协第十三届全国委员会第四次会议期间提交的名为《加快自动驾驶商用和智能交通普及，让老百姓出行更绿色便捷，实现碳达峰目标》的提案。李彦宏提案具体建议包括：? 国家层面进一步加大政策创新的力度，为自动驾驶规模化商用开辟合法化路径；? 建立由各级政府、产业界和学术界共同参与的自动驾驶规模化商用推进机制；? 加速交通基础设施智能化
微软的Edge浏览器改用Chromium内核如获新生，现在已经成为仅次于Chrome的第二好用浏览器了。然而微软也不是做慈善的，现在开始给Edge浏览器加广告了，国内用户会被强制加载广告。现在打开Edge浏览器，新标签页会花费一点时间加载出来一些链接，微软倒是很诚实地注明了是广告，这是微软根据地区属性推的广告，之前还能关闭，现在无法禁用了，对有洁癖的用户来说这不能忍。为了屏蔽这些广告，网友分享了两种方法，首先是传统的hosts?
中国汽车产业发展国际论坛于9月5日闭幕，工信部相关负责人明确指出，随着汽车智能化、网联化的发展，网络数据安全问题凸显，如果监管措施不能及时跟上，可能带来重大的安全隐患。
此前，高通与华硕联手发布一款名为高通骁龙Insiders的新机，这款手机由华硕负责设计和生产，是一款几乎将骁龙各种前沿技术全部集中于一身的硬核展示机。其实从命名上面，我们也能够发现这款手机展示品的属性。Insiders的中文意思就是“内部的”，所以高通骁龙Insiders手机从最初设计思路，到最终产品上市，其实都是作为一款内部产品展示技术而存在的，是高通为回馈骁龙粉丝社区的技术发烧友，并为了向手机终端厂商展示全面而现今的
随着小米MIX 4的发布，小米的旗下的骁龙888系列机型已经基本发布完成，接下来的旗舰机型就要等到年底的骁龙898了。但是，小米品牌下的中端机型今年却仅推出了一款，不满令人稍有遗憾，或许是察觉到了消费者的需求，近期不少消息称小米将复活CC系列，其中低配版本将是一款主打拍照的中端机型。目前关于这款手机的具体信息还比并不完善，不过，有数码博主今日爆料称，小米旗下一款全新的机型在工信部入网，并且公布了证件照图片，从?
此前国内几大互联网平台互相屏蔽，发个链接都要转换成各种口令，日前工信部要求阿里、腾讯、字节等公司限期解除屏蔽。这一举动受到网友欢迎，各种乱七八糟的口令终于可以再见了。据报道，9月9日下午，工信部有关业务部门召开了屏蔽网址链接问题行政指导会”。会上，工信部提出有关即时通信软件的合规标准，要求限期内各平台必须按标准解除屏蔽，否则将依法采取处置措施。当天参会的企业包括阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度、华为、